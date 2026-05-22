Nueva York podría recibir USD 99,7 millones más en ayuda escolar estatal por estudiantes sin hogar

La revisión de Foundation Aid en Nueva York incorpora por primera vez una ponderación específica para alumnos sin hogar y en cuidado de crianza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los legisladores estatales de Nueva York aprobaron una revisión de Foundation Aid que, por primera vez, incorporó una ponderación específica para estudiantes sin hogar y en cuidado de crianza.

El cambio está dirigido a aumentar los recursos para los distritos con mayor vulnerabilidad y tuvo un impacto directo sobre las escuelas públicas de la ciudad, donde la falta de vivienda estudiantil se transformó en una variable central del debate educativo y presupuestario.

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La actualización de la fórmula buscó traducir en dinero un problema que las escuelas ya enfrentaban en el aula: la inestabilidad habitacional y el cuidado de crianza requieren mayores apoyos para sostener la asistencia, la continuidad y el rendimiento escolar.

Según la New York City Independent Budget Office (IBO), una oficina técnica e independiente especializada en el análisis de las finanzas públicas de la ciudad, entre las propuestas de modificación de Foundation Aid evaluadas para el año fiscal 2027 se incluyó agregar un peso de 0,12 para estudiantes que atraviesan falta de vivienda y elevar de 0,53 a 0,60 la ponderación para estudiantes que aprenden inglés.

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En términos presupuestarios, ese ajuste no es un detalle menor. La IBO estimó que, solo por incorporar la ponderación de 0,12 vinculada a la falta de vivienda, la ciudad de Nueva York podría recibir USD 99.700.000 adicionales.

A esto se suma el aumento proyectado de USD 68.500.000 por la suba en la ponderación de estudiantes aprendices de inglés de 0,53 a 0,60. Estas estimaciones técnicas para un escenario de fórmula revisada son relevantes porque, en conjunto, superan los USD 168 millones.

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El debate sobre la fórmula se dio además dentro de un contexto de presión demográfica. Un informe elaborado por la School Construction Authority, la agencia pública responsable de la planificación y construcción escolar, proyectó que el sistema público de la ciudad podría perder más de 153.000 estudiantes hacia el ciclo 2034-35, con impacto en los cinco condados y en la gran mayoría de los distritos.

La caída se vinculó con la baja de nacimientos y patrones de migración. De acuerdo con los datos del informe, la disminución de la matrícula está asociada principalmente al descenso sostenido en el índice de natalidad y al aumento de familias que migran fuera de la ciudad por razones económicas y de vivienda.

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Qué significa el “0,12” en la fórmula y por qué cambia el reparto de fondos

La ciudad de Nueva York recibiría hasta USD 99,7 millones adicionales por el nuevo peso de 0,12 dedicado a estudiantes sin hogar (REUTERS/Brendan McDermid)

El número 0,12 no representa dólares: es un factor de ponderación dentro del índice de necesidades estudiantiles que estructura el cálculo de Foundation Aid. En la práctica, cuando el estado incorpora un peso adicional para una población específica, reconoce que educar a esos estudiantes implica costos superiores y, por lo tanto, eleva el nivel de ayuda estatal que reciben los distritos donde se concentran.

La IBO explicó que incluir un peso dedicado para estudiantes sin hogar supone que la fórmula ahora registra un costo adicional que antes no se contemplaba.

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El ajuste adicional para estudiantes de inglés refuerza un principio similar: la fórmula busca reflejar no solo la matrícula total, sino también el costo de servicios especializados, docentes con formación específica y programas de apoyo lingüístico.

Falta de vivienda, ausentismo y rendimiento: la demanda detrás del cambio

La falta de vivienda estudiantil se asocia a altos índices de ausentismo y bajo rendimiento académico, afectando la continuidad escolar en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

Organizaciones de defensa de derechos educativos, como Advocates for Children of New York, alertaron que la falta de vivienda se manifiesta en altos índices de ausentismo y rezago académico. El año pasado, casi la mitad de los estudiantes que vivían en alojamientos temporales fueron considerados ausentes crónicos y solo un tercio mostró competencia en lectura, según datos del propio informe de la organización.

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Estos resultados se atribuyeron a traslados largos, cambios frecuentes de escuela y el impacto emocional derivado de la pérdida del hogar.

Randi Levine, directora de políticas de Advocates for Children of New York, enfatizó la importancia de destinar fondos estables para acompañar a estudiantes con trayectorias educativas interrumpidas: “Todos estos factores repercuten negativamente en su educación. Por ello, nos complace enormemente saber que los distritos escolares recibirán fondos adicionales destinados a ayudarles a satisfacer de mejor manera las necesidades educativas de los estudiantes que se encuentran en situación de falta de vivienda”.

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El volumen de fondos en juego y el contexto fiscal de la ciudad

El Concejo Municipal detalló que los recursos de Foundation Aid para el Department of Education ascendieron a USD 10.463 millones en el año fiscal 2026, cifra en aumento por transferencias estatales y federales (Freepik)

La discusión por Foundation Aid se relacionó con el tamaño y la composición del presupuesto educativo de la ciudad. Un documento del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York consignó que la ayuda por Foundation Aid para el Department of Education ascendió a USD 10.463 millones en el año fiscal 2026.

El mismo informe señaló que los incrementos recientes se explicaron por la incidencia de transferencias estatales y federales sobre contrataciones y servicios educativos.

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Las estimaciones de la IBO señalaron que pequeñas modificaciones en la fórmula —como ajustar la ponderación de 0,53 a 0,60 o añadir un peso específico como 0,12— pueden implicar decenas de millones de dólares adicionales para la ciudad.

En un sistema escolar de esta escala, esos márgenes permiten financiar orientadores, trabajadores sociales, tutorías, apoyos lingüísticos y otros servicios clave para escuelas con mayor proporción de estudiantes vulnerables.

La revisión de Foundation Aid fue aprobada en un momento en que la ciudad evaluaba el impacto de una matrícula proyectada en descenso. Una disminución de estudiantes afecta la planificación edilicia, la apertura o fusión de programas y la distribución de personal.

Quienes impulsaron la ponderación para la falta de vivienda argumentan que la reducción demográfica no necesariamente reduce las necesidades: si la proporción de estudiantes con mayores barreras se sostiene, el costo por alumno puede incluso incrementarse.

La discusión por el diseño de la fórmula representó para Nueva York y su sistema educativo la incorporación en el cálculo estatal de una realidad ampliamente atendida en las escuelas: la falta de vivienda y el cuidado de crianza implican un esfuerzo institucional considerable para sostener la escolaridad y requieren un financiamiento público que lo contemple.