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El conservador Janez Jansa asumió como nuevo primer ministro de Eslovenia

El líder, admirador de Donald Trump, inició su cuarto mandato tras ser elegido por el Parlamento para encabezar el gobierno

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Su figura divide a la sociedad entre quienes lo consideran un líder firme y quienes critican su retórica polarizadora (Reuters)
Su figura divide a la sociedad entre quienes lo consideran un líder firme y quienes critican su retórica polarizadora (Reuters)

El Parlamento de Eslovenia eligió este viernes a Janez Jansa como nuevo primer ministro tras una votación que concluyó con 51 votos a favor y 36 en contra. La designación llegó después de semanas de negociaciones y de un empate técnico en las elecciones legislativas. Jansa, líder del Partido Democrático Esloveno (SDS), reunió el respaldo de una coalición de centro-derecha y el apoyo adicional de la fuerza derechista Resnica.

“Convertir a Eslovenia en un país de oportunidades, prosperidad y justicia, donde todo ciudadano responsable se sienta seguro y aceptado”, declaró sobre sus objetivos a nivel general.

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El líder ocupó el cargo de primer ministro en tres ocasiones previas: entre 2004 y 2008, de 2012 a 2013 y de 2020 a 2022. En sus primeras etapas políticas, participó en la transición democrática de Eslovenia y ejerció como ministro de Defensa durante el proceso de independencia.

En esta ocasión, recuperó el liderazgo aunque en las elecciones de marzo el Movimiento Libertad (GS), encabezado por el liberal Robert Golob, obtuvo un escaño más que el SDS. La falta de acuerdos de Golob para articular una mayoría parlamentaria abrió la puerta a la coalición encabezada por Jansa.

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Durante sus mandatos anteriores enfrentó acusaciones judiciales y críticas por su gestión y relación con la prensa (Reuters)
Durante sus mandatos anteriores enfrentó acusaciones judiciales y críticas por su gestión y relación con la prensa (Reuters)

La sesión parlamentaria se realizó con voto secreto y reflejó la polarización, ya que su figura divide a la sociedad eslovena. Sus partidarios lo describen como un dirigente con experiencia que defiende intereses nacionales y valores tradicionales; sus detractores lo asocian con una retórica confrontativa y una política polarizadora. En la última década, endureció su discurso, tomó como referencia el modelo del ex primer ministro húngaro Viktor Orbán y se alineó con posturas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el plano internacional, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó a Jansa y expresó su expectativa de cooperación para fortalecer la seguridad y la competitividad en el contexto global. Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, le transmitió sus mejores deseos, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, le dio importancia a la relevancia de la próxima cumbre europea, en la que se abordarán asuntos como la situación en Ucrania, el presupuesto a largo plazo y la seguridad continental.

Durante sus mandatos anteriores, Jansa enfrentó controversias. Fue acusado de malversación en la compra de carros de combate suecos, un proceso que derivó en una condena luego anulada por el Tribunal Constitucional. Además, en su último periodo, la gestión de la pandemia de COVID-19 y las protestas contra el gobierno marcaron su administración, junto con denuncias de presión sobre la prensa independiente, cuestionadas por la Comisión Europea y por organizaciones no gubernamentales internacionales.

El nuevo gobierno anunció reformas económicas, reducción de impuestos y la modernización del sistema de pensiones (Reuters)
El nuevo gobierno anunció reformas económicas, reducción de impuestos y la modernización del sistema de pensiones (Reuters)

El nuevo gobierno de Eslovenia anunció un paquete de reformas económicas orientadas a reducir impuestos, apoyar a empresas emergentes y modernizar el sistema de pensiones. El acuerdo de coalición contempló también medidas para simplificar trámites administrativos, combatir la corrupción y descentralizar competencias hacia los gobiernos locales.

“Nuestro objetivo es que Eslovenia sea un estado altamente desarrollado, competitivo y socialmente cohesionado, basado en el conocimiento, la innovación, la equidad y la calidad de vida”, dijo Jansa a los legisladores.

La investidura de Jansa implicó un giro hacia una política más conservadora y nacionalista, en un contexto de fragmentación parlamentaria y tras una campaña con denuncias y escándalos, como la supuesta injerencia de una compañía israelí de espionaje. El país se prepara para una nueva etapa política, con la atención puesta en las reformas anunciadas y el papel de Eslovenia en la agenda europea.

(Con información de AFP, EFE, Europa Press y Reuters)

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