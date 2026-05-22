Los ciudadanos de una provincia de Canadá votarán para decidir si avanza un referéndum de independencia

El primer ministro destacó el orgullo de haber crecido en Alberta y su compromiso con la unidad nacional (AP)

La provincia canadiense de Alberta incluyó una pregunta clave en la consulta ciudadana del próximo 19 de octubre: decidir si inicia el proceso legal para un referéndum de independencia.

La premiere de Alberta, Danielle Smith abrió un debate político y social en todo el país. La decisión surgió tras un fallo judicial que suspendió una iniciativa separatista anterior al considerar que no se consultó debidamente a los pueblos indígenas, cuyos derechos están protegidos en tratados previos a la creación de la provincia.

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Sin embargo, ella reiteró en distintas oportunidades su decisión de votar para que la provincia continúe formando parte de Canadá. Defendió el mecanismo como una vía para “dar voz” a los ciudadanos, aunque afirmó que apoya la permanencia de Alberta en la federación.

“No es el momento de perder la esperanza en Canadá. No cuando hemos luchado tan duro durante tanto tiempo y hemos llegado tan lejos. Creo que Canadá todavía puede funcionar. Creo que está funcionando mejor cada día, y que puede funcionar aún mejor en el futuro si seguimos luchando juntos por ello”, aseguró.

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Por su parte, el primer ministro canadiense Mark Carney respondió al anuncio y destacó la relevancia de Alberta en la historia y el desarrollo de Canadá.

Danielle Smith y Mark Carney expresaron posturas opuestas sobre la posible independencia de Alberta (Reuters)

“Como alguien que nació y se crió en Alberta, estoy orgulloso de ser de Alberta. Mi punto de vista es que el mejor lugar para Alberta es en Canadá, una Canadá que funciona, que es para lo que estamos trabajando. Estamos renovando el país a medida que avanzamos. Y que Alberta esté en el centro de eso es esencial”, declaró Carney.

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Desde el sector empresarial, la presidenta de la Cámara de Comercio de Canadá, Candace Laing, advirtió que esto puede afectar varios riesgos en el país.

“La incertidumbre prolongada en torno a una separación constitucional o política conlleva riesgos reales para la confianza de los inversionistas, el crecimiento económico y la competitividad global de Canadá, en el peor momento posible”, mencionó en un comunicado.

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La consulta de octubre se enmarca en tensiones históricas entre Alberta y el gobierno federal, en particular por políticas ambientales de gobiernos anteriores que muchos habitantes de la provincia consideraron perjudiciales para la industria petrolera local. De igual manera, Smith afirmó que su gobierno logró que Carney revirtiera varias de esas medidas.

La provincia vive un intenso debate político y social tras la suspensión judicial de una iniciativa separatista (crédito Travel Alberta- Celestine Aerden)

Por primera vez fuera de Quebec, una provincia canadiense pondrá a votación la posibilidad de iniciar un proceso de separación. La decisión de octubre no implicará la independencia de forma automática, pero podría abrir negociaciones entre Alberta y el gobierno. Según las encuestas, cerca de un tercio de los habitantes apoya la secesión, aunque el respaldo crece entre los simpatizantes del Partido Conservador Unificado, en el poder provincial.

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“Canadá es el mejor país del mundo, pero puede ser mejor y estamos trabajando para mejorarlo. Trabajamos con Alberta para optimizarlo”, declaró el primer ministro Mark Carney.

(Con información de AP, Europa Press, EFE y Reuters)

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