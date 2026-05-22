Estados Unidos

Renunció la directora de Inteligencia Nacional de Donald Trump, Tulsi Gabbard

La funcionaria reveló que deja su cargo luego de que su esposo fuera diagnosticado con una grave enfermedad. Se trata de la cuarta salida del gabinete del mandatario republicano en las últimas semanas

Guardar
Tulsi Gabbard comparece para testificar ante el Comité de Inteligencia del Senado en una audiencia de confirmación en el Capitolio en Washington, EE. UU., el 30 de enero de 2025. REUTERS/Nathan Howard/Foto de archivo
Tulsi Gabbard comparece para testificar ante el Comité de Inteligencia del Senado en una audiencia de confirmación en el Capitolio en Washington, EE. UU., el 30 de enero de 2025. REUTERS/Nathan Howard/Foto de archivo

Tulsi Gabbard renunció como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, según confirmó este viernes a través de una carta dirigida al presidente Donald Trump. La salida, efectiva el 30 de junio de 2026, se produce tras el diagnóstico de cáncer de hueso de su esposo, Abraham Williams, y convierte a Gabbard en la cuarta secretaria de gabinete —todas mujeres— en abandonar la administración Trump durante su segundo mandato.

“Mi esposo ha sido diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer de hueso”, escribió Gabbard en la carta, que también publicó en X. “No puedo en buena conciencia pedirle que enfrente esta batalla solo mientras continúo en este cargo tan exigente”.

PUBLICIDAD

Gabbard, de 45 años, veterana de la guerra de Irak y oficial en reserva del Ejército, describió a Williams como su “roca” durante los 11 años de matrimonio. Señaló que su fortaleza la sostuvo a lo largo de despliegues militares, campañas electorales y su paso por la administración Trump. La directora notificó su decisión al presidente durante una reunión en el Despacho Oval.

Tras la renuncia, Trump elogió a Gabbard: “Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos”, dijo Trump en su red social Truth, y añadió que su adjunto, Aaron Lukas, asumiría el cargo de director interino de Inteligencia Nacional.

PUBLICIDAD

La salida de Gabbard se da en un momento en que Estados Unidos atraviesa un estancamiento en su guerra contra Irán, conflicto que desencadenó una crisis energética global tras el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán, la vía que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Con un historial de oposición a las intervenciones militares estadounidenses en el exterior —incluidas las guerras de Irak y Afganistán—, Gabbard quedó en una posición incómoda tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Se trata de la cuarta salida del gabinete del mandatario republicano en las últimas semanas
Se trata de la cuarta salida del gabinete del mandatario republicano en las últimas semanas

En una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado en marzo, sus respuestas esquivaron de forma reiterada las preguntas sobre si la Casa Blanca había sido advertida de las posibles consecuencias del conflicto. Gabbard declaró por escrito que Irán no había intentado reconstruir su capacidad nuclear tras los ataques estadounidenses, afirmación que contradijo directamente a Trump. El presidente respondió: “No me importa lo que ella dijo. Creo que estaban muy cerca de tener una”.

La directora sostuvo que “no es responsabilidad de la comunidad de inteligencia determinar qué constituye o no una amenaza inminente”. Esa postura, junto con su tibia respuesta ante la decisión de atacar Irán, alimentó durante semanas la especulación sobre su permanencia en el cargo.

Según informó NBC News, Gabbard nunca logró integrarse al entorno más cercano del presidente. En momentos decisivos —cuando Trump deliberaba sobre acciones militares o seguía en tiempo real las operaciones en Irán y Venezuela— Gabbard frecuentemente no estaba en la sala. Mantuvo fricciones con su par en la CIA, John Ratcliffe, y con otros funcionarios de la administración.

En agosto, Gabbard sorprendió a la agencia al revelar el nombre de un agente encubierto de la CIA en una lista de personas a quienes retiró credenciales de seguridad, según reportó NBC News. También desclasificó un documento sobre interferencia electoral rusa con escasas redacciones, lo que generó alarma en la sede de la agencia. El portavoz de Gabbard negó que hubiera omitido consultar a la CIA en ambos casos.

La funcionaria reveló que deja su cargo luego de que su esposo fuera diagnosticado con una grave enfermedad. REUTERS/Nathan Howard
La funcionaria reveló que deja su cargo luego de que su esposo fuera diagnosticado con una grave enfermedad. REUTERS/Nathan Howard

Su confirmación como directora de Inteligencia Nacional había sido aprobada por 52 votos contra 48, con el senador republicano Mitch McConnell como único voto en contra de su propio partido. Casi 100 exfuncionarios de diplomacia, seguridad nacional e inteligencia —con experiencia bajo administraciones de ambos partidos— habían escrito a los líderes del Senado para expresar su preocupación por la nominación.

Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista y uno de los principales asesores de Gabbard, había renunciado en marzo alegando que “no podía en buena conciencia” respaldar la guerra, y sostuvo en una carta pública que Israel indujo a Trump a creer que Irán representaba una amenaza inminente. Kent y Gabbard compartían una visión crítica de las intervenciones militares externas, forjada en sus trayectorias como veteranos.

Las otras tres salidas del gabinete incluyeron a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, removida por Trump a fines de marzo en medio de críticas por su gestión de la política migratoria y la respuesta a desastres naturales; a la fiscal general Pam Bondi, quien renunció ante el creciente malestar por el manejo del Departamento de Justicia en relación con los archivos de Jeffrey Epstein; y a la secretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer, que dejó el cargo en abril tras ser objeto de diversas investigaciones por conducta indebida.

Temas Relacionados

Donald TrumpTulsi GabbardEstados UnidosIránMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los residentes de Florida se ven frustrados porque su seguro médico les niega la cobertura de medicamentos recetados

La imposibilidad de acceder a tratamientos prescritos genera dificultades cotidianas y trámites prolongados para numerosos habitantes del estado, quienes deben realizar constantes apelaciones a las compañías aseguradoras para lograr suministros esenciales para su salud

Los residentes de Florida se ven frustrados porque su seguro médico les niega la cobertura de medicamentos recetados

Una bióloga de Florida ganó 485.000 dólares tras ser despedida por una publicación sobre Charlie Kirk después de su muerte

Un acuerdo extrajudicial entre la entidad de conservación de Florida y Brittney Brown establece un pago compensatorio por salarios no percibidos y daños tras una controversia por sus comentarios digitales respecto a la muerte del activista

Una bióloga de Florida ganó 485.000 dólares tras ser despedida por una publicación sobre Charlie Kirk después de su muerte

Más de 50 millones de personas viven bajo sequía extrema en Estados Unidos tras el periodo más cálido registrado

El monitoreo reciente de las autoridades federales muestra que la escasez hídrica se ha extendido por diversas regiones, generando inconvenientes en sectores agrícolas y ganaderos, así como restricciones en el suministro de agua para consumo doméstico y riego agrícola

Más de 50 millones de personas viven bajo sequía extrema en Estados Unidos tras el periodo más cálido registrado

Cierra uno de los cafés más influyentes y queridos de Miami Beach tras 26 años de servicio

Segafredo L'Originale, ubicado en Lincoln Road, dejará de funcionar el 21 de junio. Dinámicas sociales y hábitos urbanos quedan en suspenso mientras clientes de varias generaciones esperan conocer los detalles del adiós

Cierra uno de los cafés más influyentes y queridos de Miami Beach tras 26 años de servicio

La inteligencia artificial acelera la amenaza de ciberataques a nivel global

El informe publicado esta semana por una firma tecnológica advierte sobre el incremento inminente de ofensivas digitales automatizadas, lo que lleva a las organizaciones a buscar estrategias urgentes para proteger infraestructuras críticas y anticiparse a nuevas vulnerabilidades

La inteligencia artificial acelera la amenaza de ciberataques a nivel global

TECNO

Así puedes verificar si un iPhone es original y evitar caer en estafas

Así puedes verificar si un iPhone es original y evitar caer en estafas

Así funciona la herramienta de IA que podría identificar cómo actúan los genes sin experimentos de laboratorio

Cómo tener acceso gratis a YouTube Premium Lite con este plan de IA Pro de Google

El fin de Destiny 2 ya es oficial: Bungie anuncia que el videojuego no recibirá más actualizaciones

La solución al uso de animales en pruebas de laboratorios la tiene esta IA

ENTRETENIMIENTO

La policía italiana interrumpió fiesta de Mick Jagger y estrellas de Hollywood en Stromboli

La policía italiana interrumpió fiesta de Mick Jagger y estrellas de Hollywood en Stromboli

Primer avance de ‘Vought Rising’, el spin-off de ‘The Boys’

El inesperado cambio de imagen de Demi Moore que sorprendió en el Festival de Cannes

“Fue como un año de terapia intensa”: Victoria Beckham confesó el peso emocional de narrar su documental

Stray Kids confirma gira “STRAYCITY” en Latinoamérica para 2026: países, fechas y más

MUNDO

Las primeras imágenes de la cueva submarina en Maldivas donde cinco buceadores italianos murieron

Las primeras imágenes de la cueva submarina en Maldivas donde cinco buceadores italianos murieron

Marco Rubio se reunió con el secretario general de la OTAN para tratar los gastos en defensa y la guerra en Irán

La Alianza del Ártico alerta contra el avance de Rusia y China en la región: "Estamos reforzando nuestra presencia militar"

Taiwán quiere ser un centro regional de drones comerciales y militares: busca producir 100 mil por mes

Un borrador del acuerdo propuesto entre Irán y Estados Unidos circula en el Golfo, pero no menciona un tema clave