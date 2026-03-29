El parque de atracciones más antiguo de Estados Unidos reabrirá las puertas próximamente para celebrar su 180 aniversario

Lake Compounce reabrirá a principios de mayo, marcando el inicio de la temporada especial por sus 180 años de historia (Lake Compounce)

El próximo 9 de mayo, Lake Compounce reabrirá sus puertas al público en Bristol, Connecticut, para dar inicio a una temporada especial conmemorativa. Al cumplir 180 años de funcionamiento ininterrumpido, el parque más antiguo de Estados Unidos integrará nuevas atracciones, eventos y mejoras, consolidando su condición de emblema histórico.

La reapertura simboliza no solo la preservación de una tradición centenaria, sino también el compromiso de mantener este espacio relevante para las futuras generaciones, según destacó USA Today.

El parque, fundado en 1846 y reconocido como el centro de diversiones más longevo de Estados Unidos, celebrará su 180° aniversario durante la temporada de 2026. Entre las novedades programadas se encuentra la inauguración de un museo dedicado a su historia, situado junto a la atracción Down Time, que albergará fotografías, objetos y recuerdos de visitantes que fueron parte de la rica trayectoria del parque.

El parque de atracciones más antiguo de Estados Unidos planea inaugurar un museo para exponer recuerdos y objetos históricos junto a la atracción Down Time (The Points Guy)

Lake Compounce incorporará novedades sobre historia, gastronomía y atracciones

Para este 2026, el parque tiene previsto ofrecer una serie de mejoras visibles para los visitantes desde el primer día. Meg Forno, directora de marketing de Lake Compounce, anunció al diario New Britain Herald que la temporada abrirá a las 11 horas y los primeros 180 invitados serán obsequiados con una moneda de edición limitada, en alusión al aniversario.

La experiencia de quien recorra el parque este año incluirá fuegos artificiales semanales, espectáculos de drones y una propuesta culinaria renovada, con menús preparados por chefs que incorporan ensaladas, wraps, pizzas en flatbread, bowls de macarrones con queso y postres como el sundae.

La planificación de eventos temáticos incluye la celebración del “All-American Summer” de julio a agosto, con espectáculos nocturnos y gastronomía especial. Los fuegos artificiales tendrán lugar cada sábado desde el 3 de julio hasta el 15 de agosto.

Además, regresa el festival infantil Kids Fest en junio, reuniendo a figuras como Blippi, Spookley the Square Pumpkin y los personajes de “Daniel Tiger’s Neighborhood”. El cierre de la temporada estará a cargo de la quinta edición del Phantom Fall Fest, con fechas entre el 19 de septiembre y el 1 de noviembre.

Lake Compounce ofrece más de 45 atracciones, la mayor piscina acuática de Connecticut y eventos para toda la familia, como el festival infantil Kids Fest y el Phantom Fall Fest (Lake Compounce)

Mejoras en montañas rusas y otras atracciones

La montaña rusa Wildcat, inaugurada en 1927 y considerada uno de los atractivos históricos del parque, reabre completamente renovada tras una restauración integral a cargo de Gravity Group. Se ha incorporado un segundo tren, lo que permitirá reducir los tiempos de espera, de acuerdo con el medio New Britain Herald.

Por su parte, la montaña rusa de madera Boulder Dash –galardonada internacionalmente– sumó 500 pies (150 metros) de Titan Track en la última temporada baja, y el proyecto de modernización ya totaliza más de 1.700 pies (520 metros) de vías de acero, con el objetivo de perfeccionar la suavidad del recorrido y conservar la integración con el terreno natural.

Entre las novedades para el público más joven, la atracción Little Daredevils ha sido re-pintada para conmemorar el próximo 250° aniversario nacional de Estados Unidos.

La montaña rusa Boulder Dash suma más de 500 metros de vías de acero para una experiencia mejorada (Lake Compounce)

Más de 45 juegos, piscina acuática en Connecticut y expansión continua

Desde sus humildes orígenes, Lake Compounce ha pasado de ser un espacio de picnic surgido en torno al lago; tras las demostraciones científicas de Samuel Botsford en 1846 y la intervención del propietario Gad Norton, quien instaló senderos y mesas para el público, a transformarse en una referencia del entretenimiento familiar. El parque se expandió inicialmente con un restaurante en 1895, su primer carrusel en 1911 y la montaña rusa Green Dragon en 1914, reemplazada años después por la Wildcat.

Pese a enfrentar dificultades económicas en la década de 1980, el parque se mantuvo siempre en operación y experimentó una revitalización tras su cambio de propietarios en 1996 y más tarde en 2009, explicó el USA Today. Actualmente, ofrece más de 45 atracciones y acoge a Crocodile Cove, el mayor parque acuático de Connecticut.

Lake Compounce se encuentra en 185 Enterprise Dr, Bristol, Connecticut. Las entradas diarias están disponibles desde USD 35, mientras que los pases de temporada pueden adquirirse en cinco pagos de USD 26 o en un solo pago de USD 130.

Doug Hemphill, gerente general del parque, expresó: “Alcanzar los 180 años es un logro extraordinario y refleja a las generaciones de familias que han hecho de Lake Compounce una tradición”. Además agregó que la celebración busca honrar el pasado del recinto a la vez que incorpora nuevas experiencias para el público.

Fundado en 1846, el parque mantiene su relevancia con nuevas atracciones, pases de temporada accesibles y la promesa de más mejoras rumbo al aniversario 180 (Lake Compounce)

El parque anunciará próximamente otras novedades previstas para la temporada de aniversario de 2026, incluyendo nuevas atracciones, mejoras generales y la apertura de su museo histórico, consolidando así su legado en la historia del entretenimiento en Estados Unidos.