Los Parques Nacionales imprescindibles para conocer en Estados Unidos

Estados Unidos cuenta oficialmente con 63 parques nacionales reconocidos por el Servicio de Parques Nacionales hasta 2026 (AP/Ross D. Franklin).

Desde cañones y montañas hasta dunas y desiertos, los Parques Nacionales de Estados Unidos convocan a visitantes que buscan experiencias al aire libre, actividades recreativas y la posibilidad de explorar entornos naturales preservados. La variedad de paisajes y la infraestructura desarrollada en cada parque facilitan el acceso a rutas de senderismo, miradores y zonas de observación de vida silvestre.

Parque Nacional el Gran Cañón - Arizona

El Gran Cañón se extiende en el norte de Arizona y destaca por sus dimensiones y formaciones rocosas de millones de años. El South Rim funciona como el acceso principal y más visitado, con miradores que permiten observar la profundidad del cañón y el recorrido del Río Colorado. Este sector permanece abierto todo el año y concentra la mayor parte de los servicios y rutas señalizadas.

Además, el parque cuenta con distintas rutas y senderos panorámicos. El Bright Angel Trail es uno de los más transitados, con acceso a diferentes puntos internos del cañón, áreas de descanso y puntos de hidratación distribuidos a lo largo del recorrido. Por su parte, la Desert View Drive atraviesa la zona oriental y ofrece miradores con vistas menos concurridas, ideales para observar el amanecer y el atardecer.

En el sector oeste, el Grand Canyon Skywalk se presenta como una pasarela de vidrio suspendida sobre el borde, que permite una vista directa hacia el fondo del cañón y concentra la atención de quienes buscan una experiencia distinta en el parque.

El Gran Cañón fue designado Parque Nacional en 1919 por una ley (REUTERS/Rebecca Noble).

Parque Nacional de las Secuoyas - California

En el sur de California, Sequoia National Park resguarda algunos de los árboles más grandes del planeta y una variada geografía de montañas, cañones y ríos. El parque es reconocido por sus bosques de secuoyas gigantes, en particular por el General Sherman Tree, considerado el árbol con mayor volumen del mundo.

La zona de Giant Forest reúne varios de estos ejemplares, con senderos señalizados que facilitan el recorrido entre los árboles centenarios. El parque también ofrece acceso a la cima del Moro Rock, una formación de granito desde la que se obtienen vistas panorámicas de la Sierra Nevada y el Valle de San Joaquín.

Además de las secuoyas, el parque protege hábitats de osos negros, ciervos, linces, pumas y una amplia diversidad de aves y pequeños mamíferos.

Estados Unidos estableció el Parque Nacional de Secuoyas el 25 de septiembre de 1890 para proteger los árboles gigantes de la tala (National Park Service).

Parque Nacional de Yellowstone - Wyoming, Montana e Idaho

El Yellowstone National Park se reconoce como el primer parque nacional del mundo y abarca más de 890.000 hectáreas en los estados de Wyoming, Montana e Idaho. El parque concentra fenómenos geotérmicos, una variada fauna y grandes extensiones de bosque y pradera.

Las fuentes termales constituyen algunos de sus principales atractivos. La Grand Prismatic Spring se distingue por el tamaño y el color de sus aguas, resultado de microorganismos que prosperan en ambientes de alta temperatura. A su vez, la fuente termal Old Faithful es uno de los puntos más visitados, por la regularidad y altura de sus erupciones.

Por otro lado, el Yellowstone Lake es un lago de alta montaña que permite actividades como pesca deportiva, paseos en bote y observación de aves acuáticas. Mientras que Lamar Valley destaca como uno de los mejores valles para observar bisontes, lobos y osos, especialmente en horarios de baja afluencia.

Yellowstone fue declarado primer parque nacional del mundo el 1 de marzo de 1872, marcando un hito en la conservación (REUTERS/Nuri Vallbona).

Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes - Carolina del Norte y Tennessee

El Great Smoky Mountains National Park se localiza entre Carolina del Norte y Tennessee. Su vegetación densa, niebla frecuente y variedad de especies lo convierten en uno de los parques más visitados del país.

La cima de Clingmans Dome constituye el punto más alto del parque y dispone de una torre de observación que brinda vistas panorámicas sobre varios estados.

Por su parte, Cades Cove es un valle accesible en vehículo, donde se conservan cabañas históricas y es posible observar ciervos y osos en ambientes naturales.

Además, el parque cuenta con diversas cascadas, una de ellas es Laurel Falls, accesible mediante un sendero pavimentado, adecuado para la mayoría de los visitantes. La zona combina caminatas cortas con la posibilidad de observar la vegetación y la fauna local.

La administración del Great Smoky Mountains National Park está regulada por la Ley Orgánica del Servicio de Parques Nacionales (National Park Service).

Parque Nacional y Reserva Grandes Dunas de Arena - Colorado

En el estado de Colorado, el Great Sand Dunes National Park protege el conjunto de dunas más alto de América del Norte. El parque se caracteriza por el contraste entre montañas y extensiones de arena. Una de las actividades más reconocidas que se realizan allí es el sandboarding, el cual consiste en deslizarse por las pendientes de arena utilizando tablas especiales.

La Star Dune, reconocida como la duna más alta del parque, puede ser ascendida a pie. Quienes llegan a la cima acceden a vistas panorámicas que abarcan el sistema de dunas y las montañas del área.

Cada primavera y verano, el Medano Creek fluye en la base de las dunas, creando una playa temporal. Este fenómeno estacional convierte el entorno en un punto de encuentro para familias y visitantes que buscan refrescarse y disfrutar de actividades recreativas en el agua.

La zona también ofrece acceso a la cascada Zapata Falls. Para llegar, es necesario realizar una caminata corta que culmina en una caída de agua alimentada por el deshielo de montaña.

El Great Sand Dunes permanece abierto las 24 horas del día y durante todo el año para los visitantes (National Park Service).

Parque Nacional de Yosemite - California

Ubicado en el estado de California, Yosemite National Park protege un extenso territorio de montañas, valles glaciares y bosques de secuoyas gigantes. El parque es reconocido por sus formaciones graníticas, caídas de agua y biodiversidad.

El Valle de Yosemite concentra algunos de los paisajes más representativos, con vistas directas a El Capitán y Half Dome, dos monolitos de granito que atraen a escaladores y fotógrafos de todo el mundo.

Las cascadas como Yosemite Falls y Bridalveil Fall forman parte de la red de senderos y miradores accesibles durante gran parte del año.

El sector de Mariposa Grove alberga ejemplares de secuoyas gigantes, algunos con más de dos mil años de antigüedad.

El Parque Nacional Yosemite fue declarado como tercer parque nacional de Estados Unidos el 1 de octubre de 1890 (REUTERS/Carlos Barria).

Parque Nacional de los Glaciares - Montana

Situado en el estado de Montana, Glacier National Park abarca una extensa región de montañas, lagos, glaciares y bosques. El parque forma parte del sistema de las Montañas Rocosas y limita al norte con Canadá, donde conecta con el parque nacional Waterton Lakes. El parque contiene más de 700 kilómetros de senderos, aptos para caminatas, excursiones y recorridos en bicicleta.

La ruta panorámica Going-to-the-Sun Road atraviesa el parque de este a oeste, permitiendo el acceso a miradores, senderos y puntos de observación de fauna. Los lagos como Lake McDonald y St. Mary Lake destacan por sus aguas cristalinas y paisajes montañosos que los rodean.

El Glacier National Park debe su nombre a los glaciares que impresionaron a los geólogos, fotógrafos y exploradores como George Bird Grinnell, François E. Matthes y William C. Alden (Akshay Joshi/National Park FoundationCenter for Biological Diversity/Vía REUTERS).