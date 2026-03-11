Estados Unidos

Este suburbio de Connecticut se destaca por su bajo costo de vida entre los alrededores de Nueva York

Una reciente clasificación colocó a este sector de Connecticut como una opción viable para quienes buscan vivienda cerca de la ciudad neoyorquina, destacando su conectividad por tren y una amplia oferta de servicios y actividades culturales

A pesar de que el alquiler en Nueva York se encuentra en sus máximos históricos, existen barrios cercanos a la Gran Manzana, como Bridgeport en Connecticut, que ofrecen alternativas más accesibles. Un informe metropolitano de Zumper, citado por Secret NYC en marzo, clasifica a Bridgeport como uno de los barrios con mayor asequibilidad para quienes buscan alquilar una vivienda cerca de Nueva York.

Precios de alquiler en Bridgeport

Bridgeport se posicionó como la zona metropolitana más asequible del área neoyorquina, con un precio medio de USD 1.600 por un apartamento de un dormitorio. Entre los beneficios para quienes optan por vivir en este sector se encuentra el acceso directo en tren desde la estación de Bridgeport, llegando a la terminal Grand Central en entre 80 y 90 minutos. Además, los residentes pueden trasladarse a sus lugares de trabajo por medio del ferry Bridgeport & Port Jefferson.

Perfil y dinámica social de Bridgeport

De acuerdo con DataHaven, organización de análisis de datos de Connecticut, Bridgeport se caracteriza por su diversidad, con un 31% de residentes nacidos en el extranjero y comunidades de origen puertorriqueño, brasileño y dominicano. La ciudad está organizada en sectores como Downtown, East Side, East End, North End, South End, West Side y Black Rock, cada uno con particularidades en cuanto a vivienda y servicios.

Según NeighborhoodScout, plataforma de análisis inmobiliario, el East End de Bridgeport presenta precios de vivienda inferiores al promedio local; su paisaje arquitectónico ofrece pequeños edificios y viviendas multifamiliares, mientras que zones como Downtown agrupan la actividad comercial y los servicios públicos. El mismo portal reporta una disminución en los índices de criminalidad desde 2010 tras procesos de reconversión urbana.

La economía local exhibe ingresos medios por debajo del promedio nacional. En el área educativa destacan la University of Bridgeport, el Housatonic Community College y el único zoológico de Connecticut, lo que refuerza la función de Bridgeport como centro regional en materia académica y cultural. DataHaven también apunta que los movimientos poblacionales y proyectos de revitalización han modificado la dinámica social de la ciudad en la última década.

Qué ver y hacer en Bridgeport

La arquitectura del Downtown Historic District y la programación del Klein Memorial Auditorium conforman parte de la agenda cultural, con conciertos y propuestas teatrales dirigidas a públicos diversos. DiscoveringCT.com resalta el papel del Housatonic Museum of Art como espacio clave, gracias a su colección de arte moderno y exposiciones temporales que atraen visitantes de la región.

La oferta recreativa se amplía hacia Seaside Park, diseñado por Frederick Law Olmsted, responsable de Central Park. Según Wanderlog, este parque proporciona playas, monumentos y espacios abiertos sobre el Long Island Sound, y es especialmente frecuentado en la temporada de verano. Las ruinas de Pleasure Beach, a las que se accede en taxi acuático, agregan valor patrimonial y paisajístico a la zona costera de Bridgeport.

La actividad portuaria y gastronómica se concentra en Captain’s Cove Seaport, donde restaurantes y tiendas se mezclan con embarcaciones y recorridos junto al agua. El Discovery Museum and Planetarium y el parque de cuerdas Adventure Park suman experiencias educativas y de entretenimiento para público infantil y juvenil, según lo publicado en The Getaway.

Entre los sitios históricos para visitar sobresalen el Perry Memorial Arch, el Fayerweather Lighthouse y las Mary and Eliza Freeman Houses, ligadas a la historia afroamericana local, según Evendo. Estas alternativas convierten a Bridgeport en un destino con opciones para residentes y visitantes que buscan historia, naturaleza y cultura.

Por último, el calendario de conciertos y espectáculos encuentra lugar en el Hartford Healthcare Amphitheater, un anfiteatro moderno que recibe a artistas nacionales e internacionales, y en el histórico Bijou Theater, que suma ciclos de cine y presentaciones musicales. El barrio de Black Rock dispone de restaurantes y paseos costeros, mientras el Mongers Market transforma una antigua fábrica en un mercado de antigüedades y objetos vintage.

