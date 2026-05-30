El papa León XIV afirmó que uno de los mayores desafíos es la relación entre “salud mental y tecnologías digitales”

El papa León XIV asiste a una reunión con miembros de la Renovación Carismática Católica en el Aula Pablo VI del Vaticano, el 30 de mayo de 2026. REUTERS/Vincenzo Livieri

El papa León XIV señaló que uno de los retos más urgentes y decisivos de nuestro tiempo es “la relación entre educación, salud mental y tecnologías digitales”, al recibir este sábado en el Vaticano a los asistentes al seminario sobre este tema organizado entre la Organización de Estados Iberoamericanos, y a la Pontificia Comisión para América Latina y el dicasterio de la Cultura.

En su discurso, el papa destacó que “muchos jóvenes poseen instrumentos tecnológicos cada vez más sofisticados, pero les cuesta encontrar un sentido por el que vivir, esperar, amar e incluso sufrir”.

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E invitó a dar respuesta a las preguntas que surgen “detrás de tantas dificultades, soledades y fragilidades psicológicas (...)¿Tiene mi vida algún sentido? ¿Existe una esperanza fiable para el futuro?”.

También lamentó que “muchos jóvenes viven hoy bajo el yugo de las expectativas y el rendimiento, inmersos en una competitividad exasperada que genera ansiedad, miedo de no estar a la altura y desorientación”.

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Instó también a abordar el tema de la salud mental no únicamente como una cuestión clínica o técnica sino también trabajar para “cultivar la vida interior”.

El papa León XIV asiste a una reunión con miembros de la Renovación Carismática Católica en el Aula Pablo VI del Vaticano, el 30 de mayo de 2026. REUTERS/Vincenzo Livieri

“De hecho, no basta con conectar a los jóvenes a las redes digitales, si luego permanecen desconectados de sí mismos, de los demás y de su propia interioridad. Cultivar la vida interior significa ayudar a las nuevas generaciones a redescubrir el silencio, la reflexión, la capacidad de hacerse preguntas, la profundidad de las relaciones y la apertura a la trascendencia”, explicó.

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Añadió que “la tecnología nos conecta, pero la educación nos forma” y “educar significa acompañar a los jóvenes a descubrir no sólo cómo vivir, sino también porqué vivir”.

León XIV es el tercer pontífice de la historia que visita España, después de Juan Pablo II y Benedicto XVI, debido a que tradicionalmente los pontífices no salían del Vaticano.

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Juan Pablo II viajó a España un total de cinco veces y suya es la visita más larga, de 10 días en otoño de 1982, mientras que Benedicto XVI estuvo un total de tres veces en nuestro país.

Por su parte, el papa Francisco nunca visitó España como pontífice, aunque sí lo hizo como sacerdote en 1971, durante su formación jesuítica en Alcalá de Henares (Madrid). Meses antes de su fallecimiento, Francisco expresó su deseo de visitar Canarias por la crisis migratoria.

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También Juan XXIII, como cardenal y Patriarca de Venecia, visitó España, pero lo hizo en la segunda quincena de julio de 1954, cuatro años antes de ser elegido papa.

(Con información de EFE)