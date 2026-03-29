Un brote de gastroenteritis afecta a nueve personas en el crucero Disney Adventure en Singapur

Nueve personas presentaron síntomas de gastroenteritis en el crucero Disney Adventure durante un viaje en Singapur, según la SFA (REUTERS/Edgar Su)

Nueve personas que viajaron entre el 16 y el 19 de marzo a bordo del crucero Disney Adventure en Singapur presentaron síntomas de gastroenteritis, según informó la Singapore Food Agency (SFA), que ha iniciado una investigación tras el incidente.

La SFA comunicó a AsiaOne que los casos comprenden a ocho pasajeros y un miembro del personal, quienes desarrollaron malestares como diarrea y vómitos entre el 19 y el 20 de marzo.

Todos recibieron atención médica y ya se encuentran recuperados. Al 27 de marzo, no se han notificado hospitalizaciones ni nuevos afectados, de acuerdo con la misma autoridad.

Alcance del brote y perfil de los afectados

El brote de gastroenteritis identificado a bordo del Disney Adventure afectó solo a una fracción de los cerca de 5.800 viajeros que integraban la travesía, según relató una pasajera al medio local Lianhe Zaobao.

La Singapore Food Agency investiga el brote de gastroenteritis que afectó a pasajeros y un miembro del personal del Disney Adventure (REUTERS/Edgar Su)

Un integrante de una de las familias afectadas precisó que varios miembros resultaron enfermos tras consumir un batido de mango el 17 de marzo y que los síntomas aparecieron primero en su madre y en su hijo de un año y medio, lo que permitió identificar rápidamente el posible origen de los problemas de salud.

Las autoridades señalaron que la rápida atención médica dispensada a los afectados permitió controlar los síntomas y contener el brote, evitando complicaciones graves.

De acuerdo con la SFA, la situación se estabilizó sin requerir hospitalizaciones ni reportar nuevos casos hasta el 27 de marzo, lo que indica una respuesta sanitaria eficaz a bordo del crucero.

Investigación y posibles causas del brote

La Singapore Food Agency aclaró a AsiaOne que las causas exactas del brote permanecen bajo investigación. La gastroenteritis, detalló la SFA, puede tener múltiples orígenes: puede deberse a bacterias como la salmonella, virus como el norovirus, o estar vinculada a la ingestión de alimentos o agua contaminados, así como a prácticas de higiene inadecuadas.

Este tipo de brotes no son inusuales en contextos de alta concentración de personas, como los cruceros, donde la manipulación y conservación de alimentos requiere protocolos estrictos para evitar la transmisión de agentes patógenos.

Ocho pasajeros y un trabajador del Disney Adventure recibieron atención médica por síntomas como diarrea y vómitos tras consumir alimentos a bordo (REUTERS/Edgar Su)

La investigación contempla la revisión de muestras de alimentos, agua y superficies, así como el análisis de los registros de producción y manipulación de los productos servidos a bordo.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el agente causante ni han señalado una fuente específica, aunque el reporte del batido de mango consumido por los afectados constituye una pista relevante en el proceso de indagación.

El Disney Adventure, que se encuentra en su primer mes de operaciones, es la embarcación más grande de Disney Cruise Line, con capacidad para 6.700 personas, y opera sin escalas programadas en ningún puerto, según las fuentes citadas.

Este contexto acentúa la importancia de la vigilancia sanitaria y la capacidad de respuesta ante cualquier incidente a bordo.

Contexto operativo y medidas de prevención

El hecho de que el crucero opere sin escalas limita las opciones para la evacuación sanitaria y subraya la importancia de contar con equipos médicos preparados y protocolos claros para el manejo de emergencias de salud pública.

La rápida intervención médica permitió contener el brote de gastroenteritis sin hospitalizaciones ni nuevos casos reportados al 27 de marzo (REUTERS/Edgar Su)

Las compañías de cruceros suelen implementar procedimientos exigentes de higiene y control alimentario, pero los brotes de gastroenteritis pueden ocurrir por diversos factores, incluyendo la contaminación cruzada durante la manipulación de alimentos, la presencia de portadores asintomáticos o la transmisión de virus resistentes en ambientes cerrados.

Hasta la fecha, la SFA y Disney Cruise Line no han emitido advertencias adicionales ni han reportado la necesidad de modificar itinerarios o cancelar próximas salidas del Disney Adventure.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y colaboran en la investigación para identificar el origen del brote y prevenir recurrencias en futuras travesías.

Disney Cruise Line y la SFA mantienen protocolos de control y vigilancia epidemiológica para prevenir nuevos casos en próximas travesías (REUTERS/Edgar Su)

La experiencia registrada en el Disney Adventure destaca la importancia de la vigilancia epidemiológica y la transparencia informativa para mantener la confianza de los pasajeros y garantizar la seguridad sanitaria a bordo.

El seguimiento de este incidente servirá como referencia para fortalecer los protocolos de prevención y respuesta ante situaciones similares en la industria de cruceros.