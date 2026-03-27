Hallan muerta a una ballena de 12 metros en una playa de Nueva York y genera alerta ambiental

El hallazgo de una ballena Sei muerta en Rockaway Beach involucra a una especie en peligro de extinción, según autoridades ambientales de Nueva York. (NYSDEC)

El hallazgo de una ballena Sei muerta de cerca de 12 metros en Rockaway Beach, Queens, provocó la movilización de autoridades y especialistas en fauna marina el jueves 26 de marzo de 2026, según confirmaron la Atlantic Marine Conservation Society (AMSEAS) y el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (NYSDEC). El hecho involucra a una especie en peligro de extinción, lo que otorga importancia a la intervención de organismos federales y estatales responsables de la protección de la vida silvestre.

Según el canal meteorológico FOX Weather, la ballena fue identificada tras haber sido detectada flotando a unos 24 kilómetros al sur de Long Island por un equipo de monitoreo aéreo dos días antes. El operativo de respuesta incluyó la coordinación entre la AMSEAS, el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York, el NYSDEC y la agencia nacional NOAA Fisheries; especialistas en mamíferos marinos aseguraron el área y planificaron la necropsia.

La presencia de cetáceos varados en la costa de Nueva York es monitoreada por las autoridades ambientales debido a la protección que otorga la Marine Mammal Protection Act. El caso de la ballena Sei se destaca porque pertenece a una especie incluida en la lista de fauna amenazada bajo la Endangered Species Act, informó el canal FOX Weather.

¿Por qué apareció una ballena Sei muerta en Rockaway Beach?

El cadáver de la ballena Sei fue avistado por primera vez el martes 24 de marzo de 2026 durante una inspección aérea de rutina al sur de Long Island, describió la AMSEAS en su página oficial de Facebook. El jueves siguiente, la organización recibió una alerta sobre un ejemplar varado en Rockaway Beach, en el distrito de Queens, y, tras comparar fotografías y características, especialistas confirmaron que se trataba del mismo animal observado antes.

La AMSEAS coordinó con el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York, el NYSDEC y la agencia nacional NOAA Fisheries la intervención en el sitio conforme a los protocolos federales de protección de mamíferos marinos, con el objetivo de asegurar el área y evitar el acercamiento de la población. La organización informó: “Estamos trabajando con las autoridades locales y federales para documentar y realizar una necropsia que permita esclarecer las causas del fallecimiento”.

¿Qué características tiene la ballena Sei y por qué está protegida?

La ballena Sei (Balaenoptera borealis) es uno de los cetáceos de mayor tamaño registrados en los océanos. Sus longitudes oscilan entre 12 y 18 metros (40–60 pies) y su peso puede superar las 20 toneladas, según datos de la agencia nacional NOAA Fisheries. Esta especie está catalogada como amenazada bajo la Endangered Species Act en Estados Unidos y figura en la lista de especies protegidas por la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas.

La AMSEAS informó que el ejemplar hallado en Rockaway Beach medía aproximadamente 12 metros (40 pies), dentro del rango habitual para la especie. Se estima que estos animales tienen una longevidad de entre 50 y 70 años. La protección legal responde a la reducción histórica de sus poblaciones por la caza comercial y a su vulnerabilidad frente a amenazas como la contaminación, colisiones con embarcaciones y alteraciones en el hábitat.

La ballena Sei fue localizada a 24 kilómetros al sur de Long Island tras una inspección aérea de rutina y confirmada días después en la costa de Queens. (NYSDEC)

¿Cómo respondieron las autoridades al varamiento de la ballena Sei?

La respuesta institucional implicó la activación de protocolos de seguridad y monitoreo. La AMSEAS explicó que el área fue acordonada y se pidió a la población que mantuviera una distancia mínima de 45 metros (150 pies), en cumplimiento de la Marine Mammal Protection Act. El NYSDEC reiteró a través de sus canales oficiales: “Las ballenas están protegidas por la ley federal, que prohíbe tocarlas, alimentarlas o dañarlas. La mejor forma de asistir y garantizar la seguridad de estos animales y de las personas es avisar a los equipos capacitados y mantenerse a 45 metros de distancia”.

Tanto la AMSEAS como el NYSDEC pusieron a disposición la línea de atención para reportar varamientos de mamíferos marinos y tortugas marinas en Nueva York: 631-369-9829. Además, invitaron a la ciudadanía a informar avistamientos de animales marinos saludables a través del correo electrónico sightings@amseas.org.

¿Qué pasos siguieron los especialistas tras el hallazgo?

El equipo de la AMSEAS, junto a personal de la agencia nacional NOAA Fisheries y el NYSDEC, coordinó la documentación fotográfica y el examen externo del ejemplar. Se planificó una necropsia (autopsia animal) para determinar la causa de la muerte, según indicaron fuentes institucionales y comunicados del canal meteorológico FOX Weather.

Las necropsias en mamíferos marinos permiten identificar factores como enfermedades infecciosas, ingestión de contaminantes, colisiones con barcos o enmallamientos en redes, así como otras causas de mortalidad consideradas relevantes para evaluar el estado ambiental. Los resultados suelen presentarse en reportes técnicos y aportan información científica sobre la salud de las poblaciones de ballenas de la región atlántica.

¿Qué implicaciones tiene el hallazgo de una ballena Sei muerta en la costa de Nueva York?

El hallazgo de una ballena Sei muerta en Rockaway Beach constituye un caso importante para los esfuerzos de conservación y monitoreo de especies protegidas en el Atlántico Norte. De acuerdo con el canal meteorológico FOX Weather, el suceso derivó en la puesta en marcha de protocolos de respuesta rápida y la movilización de equipos especializados que documentaron y analizaron el evento, demostrando la necesidad de monitoreo y colaboración interinstitucional.

Durante el último año, distintas organizaciones han documentado varios varamientos de cetáceos en la costa noreste de Estados Unidos. El análisis de cada situación aporta información relevante para la gestión de riesgos y la protección de la biodiversidad marina.

La Marine Mammal Protection Act indica reportar cualquier caso de varamiento al 631-369-9829 y prohíbe tocar, alimentar o acercarse a menos de 45 metros de ballenas y otros cetáceos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones recomienda la Marine Mammal Protection Act para la ciudadanía?

La Marine Mammal Protection Act prohíbe toda interacción directa con ballenas, delfines y marsopas, lo que incluye tocarlas, alimentarlas o dañarlas, y prevé sanciones legales ante el incumplimiento de estas prohibiciones. El NYSDEC y la AMSEAS reiteran la relevancia de reportar cualquier varamiento al número oficial y mantener la distancia recomendada.

Las recomendaciones institucionales son:

No acercarse a menos de 45 metros (150 pies) de animales varados.

No intentar intervenir, alimentar ni mover a los ejemplares.

Reportar avistamientos usando la línea oficial (631-369-9829) o el correo sightings@amseas.org.

Seguir las instrucciones de las autoridades presentes.

¿Qué se espera tras el análisis de la ballena Sei hallada en Queens?

El caso seguirá con la publicación de los resultados de la necropsia y la evaluación de riesgos ambientales derivados del hallazgo. Las entidades responsables continuarán con la vigilancia en la costa de Nueva York y actualizarán a la comunidad sobre el avance de la investigación, de acuerdo con los informes del canal meteorológico FOX Weather.

La documentación y el estudio de estos eventos amplían el conocimiento sobre la salud de las poblaciones de ballenas Sei y otros cetáceos en el Atlántico, y permiten fortalecer los protocolos de protección y respuesta ante futuros varamientos.