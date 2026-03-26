Estados Unidos

Un gigante automotriz japonés retira más de 144.000 vehículos de lujo en Estados Unidos por falla en cámara trasera

Modelos premium fabricados entre 2022 y 2026 serán revisados por un defecto en la cámara de reversa que puede elevar el riesgo de colisión. Prevén reparaciones gratuitas

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Primer plano del volante de cuero negro de un SUV Lexus con el logo plateado, controles integrados, levas de cambio y el cuadro de instrumentos digital
Toyota anunció el retiro de más de 144.000 vehículos Lexus en Estados Unidos por una falla en la cámara de reversa.

Más de 144.000 vehículos Lexus que Toyota produjo en los últimos años quedaron sujetos a un retiro masivo en Estados Unidos, según confirmaron tanto la automotriz como la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), la agencia federal de seguridad vial estadounidense.

Una falla en la cámara de visión trasera, que en determinadas circunstancias impidió mostrar la imagen al colocar la marcha en reversa y limitó la visibilidad del conductor, elevó el riesgo de colisión, según el aviso de la NHTSA.

La decisión afectó a modelos recientes de la marca de lujo japonesa, fabricados entre 2022 y 2026, y se sumó a una serie de llamados a revisión que la automotriz japonesa anunció en los primeros meses del año.

Las autoridades señalaron que los propietarios comenzarían a recibir notificaciones a partir del 3 de mayo de 2026 y que las reparaciones serían gratuitas, según el comunicado oficial recogido por Consumer Reports, la organización independiente de evaluación de productos, y por Fox Business, el medio estadounidense especializado en finanzas.

Modelos Lexus afectados y origen del defecto

La medida abarcó los modelos Lexus NX250 y NX350 (2022–2025), RX350 (2023–2026) y TX350 (2024–2026) en sus versiones no híbridas, de acuerdo con el aviso oficial de Toyota citado en Consumer Reports. El defecto surgió en el sistema de alimentación eléctrica de la cámara, que bajo ciertas condiciones de encendido y apagado del motor pudo impedir que la imagen trasera apareciera en pantalla.

Un SUV compacto de color gris plateado con rines oscuros está estacionado en un camino de grava, con árboles y un muro de piedra de fondo
La cámara trasera de modelos Lexus NX250, NX350, RX350 y TX350 fabricados entre 2022 y 2026 presentó un defecto eléctrico.

El fenómeno solo se presentó cuando el conductor encendía el vehículo poco después de apagarlo, lo que causó una breve interrupción eléctrica y afectó el arranque del sistema de la cámara. Toyota recibió los primeros reportes de usuarios sobre la ausencia de imagen en el monitor trasero en situaciones puntuales, según la información publicada en el sitio oficial.

Investigación técnica y decisión de retiro

Aunque la investigación se inició formalmente a principios de 2025, cabe precisar que el proceso de evaluación técnica empezó tras la recopilación de las primeras quejas de los usuarios, lo que permitió avanzar hacia el retiro oficial en 2026. Los ingenieros detectaron que el sistema podía fallar al arrancar después de una breve pausa, lo que infringió las normas federales de seguridad y motivó la respuesta inmediata de la compañía, de acuerdo con la NHTSA.

“La imagen que no aparece al retroceder reduce la visibilidad del conductor y aumenta la posibilidad de accidentes”, advirtió la autoridad estadounidense en su aviso oficial, citado por Fox Business. El gigante automotriz japonés decidió avanzar con el retiro en marzo de 2026, tras evaluar el alcance potencial de la falla y dialogar con los reguladores.

La misma semana, Toyota también anunció el retiro de más de 550.000 vehículos por una falla en el sistema de bloqueo de los asientos traseros, según publicó USA Today.

Reparación gratuita y proceso de notificación

Toyota definió que la solución implicaría una actualización del software que controla la cámara de reversa. En algunos casos, los concesionarios debieron reemplazar el dispositivo completo, siempre sin costo para los usuarios, como aclaró la compañía en su web.

La automotriz anunció que enviaría notificaciones el 3 de mayo de 2026 a los propietarios de los modelos afectados. En la comunicación se incluyeron las instrucciones para agendar una cita en el concesionario y los pasos para identificar el vehículo con el número VIN.

SUV Lexus NX 2026 gris oscuro estacionado frente a un edificio moderno con un hombre parado junto a la puerta del conductor
Toyota confirmó que la reparación consistirá en una actualización de software o, en algunos casos, el reemplazo completo de la cámara sin costo. (Lexus)

La NHTSA recomendó que los usuarios consultaran su base de datos (nhtsa.gov - https://nhtsa.gov/recalls) o en el sitio oficial de Lexus para comprobar si sus vehículos formaban parte del retiro, utilizando el número de identificación.

Riesgos para los usuarios y recomendaciones de seguridad

Cuando la cámara trasera no mostró la imagen, el conductor perdió la capacidad de ver obstáculos, peatones o vehículos detrás, lo que incrementó el riesgo de accidente durante maniobras de estacionamiento o circulación en espacios reducidos.

La NHTSA afirmó que incluso una falla intermitente en la cámara justificó la intervención inmediata por motivos de seguridad, según declaraciones recogidas por Consumer Reports y Fox Business.

Toyota aconsejó a los propietarios que notaran la anomalía en la cámara que contactaran directamente a su concesionario autorizado para programar la intervención. Las autoridades estadounidenses reforzaron la importancia de realizar estas reparaciones, ya que los sistemas de asistencia visual tienen un rol cada vez más relevante en la seguridad de los vehículos modernos.

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