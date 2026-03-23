Toyota invertirá 860 millones de euros para aumentar la producción en dos plantas en Estados Unidos

El anuncio de una inversión adicional de hasta 10.000 millones de dólares (8.635 millones de euros) por parte de Toyota en los próximos cinco años en Estados Unidos, hecho público el 13 de noviembre del año pasado, da marco a un nuevo desembolso de 1.000 millones de dólares (863 millones de euros) enfocado en la modernización de sus plantas de Kentucky e Indiana. Según publicó el medio de referencia, la automotriz japonesa desplegará estos fondos con el objetivo de fortalecer la capacidad de producción de ambas instalaciones y responder así a las demandas del mercado local, al tiempo que consolida su compromiso con la fabricación de vehículos eléctricos y la adaptación a múltiples preferencias de sus clientes en suelo estadounidense.

La empresa detalló, según consignó el medio, que la mayor parte de la inversión se asignará a la planta de Kentucky, donde se destinarán 800 millones de dólares (690 millones de euros). Este capital se dirigirá a ampliar la producción de los modelos Camry y RAV4, dos de los automóviles de mayor demanda en Estados Unidos. Además, el plan incorpora labores para adecuar las líneas de fabricación a la producción de vehículos eléctricos, reafirmando así la orientación de Toyota hacia alternativas sostenibles y electrificadas, alineadas con tendencias globales y políticas estadounidenses.

En Indiana, la compañía prevé invertir 200 millones de dólares (172 millones de euros) para incrementar su capacidad fabril, siguiendo la línea de expansión trazada para Norteamérica. La estrategia, informada por el medio, se inscribe en una política empresarial que prioriza la producción local y la contribución directa a las economías regionales donde opera. Al respecto, la compañía expresó: “Esta inversión forma parte de la estrategia de Toyota de ser la mejor empresa de la ciudad: invertir y producir localmente, contribuir a la comunidad y ofrecer diversas opciones adaptadas a las necesidades locales mediante una estrategia multicanal”.

Toyota contabiliza actualmente alrededor de 50.000 empleados en Estados Unidos, y desde el inicio de sus actividades en el país ha fabricado más de 35 millones de vehículos en 11 plantas operativas. El medio detalló que esta última inyección de capital se concentra especialmente en satisfacer la diversidad de las preferencias de los consumidores locales, fomentando la innovación tecnológica dentro de la estructura de producción y afianzando las redes de empleo y desarrollo comunitario en torno a sus instalaciones.

El plan de inversión total anunciado en noviembre de 2023 representa una de las mayores apuestas en la historia de la compañía para el territorio estadounidense, y su progresiva implementación se orienta tanto a la modernización de infraestructuras como a la expansión de la oferta de vehículos eléctricos y convencionales. Estas acciones tienen el doble propósito de reforzar la competitividad de Toyota en el principal mercado automotriz del mundo y de contribuir al tejido económico e industrial local, según subrayó el medio que dio a conocer la noticia.

La firma japonesa, además, señaló que la estrategia multicanal aplicada busca diversificar tanto las opciones de productos como los métodos de fabricación, capitalizando los recursos locales y adaptando su propuesta de valor a los cambios en las políticas regulatorias y las tendencias del consumidor estadounidense. Las plantas de Kentucky e Indiana, con esta inyección de recursos, pasarán a desempeñar un papel clave en la producción de autos tanto para el mercado doméstico como para la exportación.

Según informó el medio, estas medidas se enmarcan también en una competencia cada vez más intensa en la industria automotriz global, marcada por el auge de la electrificación y las nuevas tecnologías de movilidad. Toyota, tradicionalmente reconocida por la fabricación de vehículos híbridos y convencionales, encara así un proceso de transformación profunda alineado con los objetivos de sostenibilidad de Estados Unidos y las expectativas de sus usuarios. La destinación de fondos a innovaciones tecnológicas e infraestructuras pretende ampliar la gama de vehículos disponibles en el país y asegurar que la compañía continúe como uno de los referentes del sector.

Toyota ostenta actualmente la fabricación de millones de vehículos en Estados Unidos, donde consolidó una red industrial robusta y un tejido laboral significativo. La inversión anunciada, según publicó el medio, apunta a mantener e incrementar su presencia estratégica no solo mediante la producción física, sino también mediante su papel como impulsor de talento, innovación y cooperación con las comunidades locales.