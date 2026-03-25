Por qué el hielo invisible bajo la nieve está cambiando el riesgo de avalanchas en Estados Unidos

El invierno de 2025-2026 en el Pacífico Noroeste registra menos nieve, pero un aumento del riesgo de avalanchas por capas de hielo inestables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El invierno de 2025-2026 en el Pacífico Noroeste fue uno de los más cálidos registrados, lo que trajo consigo consecuencias inesperadas: aunque hay menos nieve, el riesgo de avalanchas aumentó debido a la formación de inestables costras de hielo. De acuerdo con estudios citados por la Universidad de Washington y el portal de comunicación institucional UW News, este cambio dificultó la gestión de la seguridad en las zonas alpinas.

En 2026, las avalanchas son más letales no por un aumento en la cantidad de nieve, sino por la transformación del manto nivoso. El incremento de lluvias sobre nieve —antes infrecuentes en altitudes elevadas— genera capas de hielo inestables, lo que facilita deslizamientos súbitos con mayor capacidad destructiva.

El aumento de la temperatura favorece precipitaciones en forma de lluvia sobre la nieve existente, lo que da lugar a una costra de hielo cuando estas caen cerca de los 0 ℃ (32 °F), según la Universidad de Washington. Nuevas capas de nieve se acumulan sobre esta costra, pero su menor estabilidad incrementa la probabilidad de desprendimientos abruptos.

Expertos de la Universidad de Washington alertan sobre nuevos patrones de precipitación que generan peligro en zonas alpinas y ponen en riesgo a comunidades y fauna silvestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador principal Clinton Alden, en declaraciones a UW News, remarcó que las regiones tradicionalmente frías podrían enfrentar más episodios de lluvias invernales y formación de hielo en el futuro, en áreas como el este de Washington, Idaho y Montana.

Más lluvia sobre nieve: causas y riesgos

Precipitaciones líquidas durante el invierno, casi desconocidas en altitudes elevadas hasta ahora, fueron detectadas en zonas de hasta 3.000 metros (10.000 pies), señaló John Stimberis, pronosticador de avalanchas del Departamento de Transporte del estado de Washington.

Stimberis indicó a UW News que recibió reportes desde Montana y Wyoming informando lluvias a alturas donde tradicionalmente solo se registraba nieve. El análisis de 25 años de datos meteorológicos realizado por la Universidad de Washington respalda que la formación de costras de hielo está asociada a un mayor peligro de avalanchas, especialmente en regiones interiores.

El cambio climático provoca más lluvias sobre nieve en altitudes elevadas, favoreciendo la formación de costras de hielo asociadas a avalanchas letales en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio identifica diferencias entre zonas alpinas. En regiones marítimas como las Cascadas occidentales, el aumento de temperatura produce nieve más blanda y reduce el peligro relacionado con estas costras. No obstante, en áreas continentales del este de Washington, Idaho y Montana, se incrementan los días con lluvia sobre nieve, lo que deriva en capas de hielo frágil y un aumento de avalanchas repentinas.

Cambio de patrones y nuevos desafíos para la previsión

Estos fenómenos desafían la experiencia previa y los modelos aplicados por los especialistas en avalanchas, que no siempre incorporan las condiciones derivadas de la formación de costras de hielo.

Jessica Lundquist, profesora y directora del Grupo de Ciencias Ambientales y Geoespaciales de la Universidad de Washington, explicó que, si bien la medición de profundidad y volumen de nieve se perfeccionó, los modelos actuales no reflejan con precisión la estructura interna del manto nivoso ni los diferentes tipos de cristales que elevan el riesgo de aludes.

Modelos informáticos identifican con 74% de precisión las capas de hielo responsables del aumento en avalanchas, según análisis en 53 estaciones meteorológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lundquist declaró a UW News: “Queremos comprender cómo cambia esa estructura a medida que varía el clima. Es una cuestión compleja que no se había afrontado antes, especialmente en relación con las lluvias sobre nieve“.

La incertidumbre complica la labor de pronosticadores y autoridades responsables de la seguridad en carreteras de montaña y accesos a las zonas alpinas. Stimberis explicó que estos profesionales necesitan identificar cuándo se pueden producir avalanchas y en qué momento puede recuperarse la estabilidad del terreno.

El equipo investigador empleó modelos informáticos con un 74% de precisión al identificar capas de hielo según datos recogidos en 53 estaciones meteorológicas a lo largo de 25 años. Simulaciones realizadas con temperaturas entre 2 ℃ y 4 ℃ superiores indican que estos patrones podrían volverse más frecuentes hacia 2050.

Impacto en comunidades y fauna silvestre

El impacto de las costras de hielo sobre la vida silvestre destaca la necesidad de mayor investigación para comprender cómo el clima altera los ecosistemas alpinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alteraciones en el manto nivoso también repercuten en la vida silvestre y en las comunidades alpinas, de acuerdo con la Universidad de Washington. Algunas especies forrajeras, como los renos, pueden hallar mayores dificultades para acceder a su alimento bajo la nieve debido a la mayor dureza de las costras de hielo, aunque para otras especies esta firmeza puede facilitar la huida de predadores. Los detalles específicos requieren estudios adicionales.

En lo cotidiano, el aumento de la inestabilidad del terreno incrementa el riesgo de cierres inesperados de caminos, peligros para esquiadores y disminución de ingresos asociados a deportes de invierno. Durante este invierno, el Pacífico Noroeste vio una reducción en la afluencia turística, lo que refleja un impacto en la economía local, según reporte de la Universidad de Washington.

Con el ascenso continuo de las temperaturas, las zonas tradicionalmente frías del oeste de Estados Unidos deberán ajustarse a nuevas dinámicas de avalanchas más complejas. Los especialistas insisten en la necesidad de anticipar estos cambios y en desarrollar estrategias más sólidas y coordinadas para proteger tanto a residentes como a visitantes de montaña.