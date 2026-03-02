Las avalanchas más letales de la historia y sus huellas en la memoria

Las avalanchas figuran entre los desastres naturales más mortales, con episodios que han marcado la historia por su alto número de víctimas fatales

Las avalanchas han marcado algunos de los capítulos más trágicos en la historia de los desastres naturales. Según el portal especializado HowStuffWorks, estos deslizamientos de nieve y escombros, provocados por tormentas, terremotos o actividad humana, han arrasado aldeas, sorprendido a viajeros y cobrado miles de vidas en cuestión de minutos.

Un ranking de HowStuffWorks revisa los episodios más devastadores registrados, demostrando cómo la fuerza de la naturaleza transformó para siempre comunidades y dejó lecciones difíciles de olvidar.

9. Avalancha de Alpine Meadows en 1982 – California, Estados Unidos

El 31 de marzo de 1982, una tormenta de nieve intensa afectó el centro de esquí Alpine Meadows. Una avalancha de grandes proporciones destruyó instalaciones del resort y sepultó a empleados y visitantes, dejando siete muertos. El caso impulsó mejoras en los protocolos de seguridad y tecnología de alerta en centros de esquí de Estados Unidos.

8. Avalancha de Lake Tahoe Backcountry en 2026 – California, EEUU

En 2026, la zona de Lake Tahoe fue testigo de la mayor avalancha registrada hasta ese momento en California en términos de volumen de nieve desplazada. Aunque el número de víctimas fue menor que en otros desastres históricos, el evento sorprendió por su rapidez y la magnitud del material movilizado.

7. Avalancha en Mount Rainier en 1981 – Washington, EEUU

El 10 de junio de 1981, un grupo de montañistas ascendía el Mount Rainier cuando una avalancha repentina los sorprendió en una ruta considerada relativamente segura. Once personas murieron, lo que representó una de las mayores tragedias en la historia del parque nacional.

6. Avalancha de Rigopiano en 2017 – Italia

En enero de 2017, el hotel Rigopiano, ubicado en los Apeninos italianos, quedó completamente sepultado por una avalancha tras una serie de terremotos y una nevada extraordinaria. Veintinueve personas, entre huéspedes y empleados, perdieron la vida.

5. Avalanchas de Blons en 1954 – Austria

En 1954, el pueblo alpino de Blons, en Austria, sufrió dos avalanchas en menos de 24 horas debido a condiciones meteorológicas extremas. Un total de 125 habitantes murieron y la mayoría de las viviendas y edificios del pueblo fueron destruidos.

4. Avalancha en Chilkoot Trail en 1898 – Alaska, EEUU

Durante la fiebre del oro de Klondike, en abril de 1898, una avalancha arrasó el Chilkoot Trail, la principal ruta de acceso hacia los yacimientos de oro del Yukón. Más de sesenta buscadores de oro, que marchaban en largas columnas hacia el norte, murieron sepultados.

Según el Museo de la Universidad de Alaska, la tragedia expuso la falta de preparación de quienes, en busca de fortuna, enfrentaron condiciones de alta montaña sin el equipamiento ni el conocimiento necesario, convirtiendo el sendero en un símbolo de los peligros de la aventura humana ante la naturaleza.

3. Avalancha de Wellington en 1910 – Washington, EEUU

El 1 de marzo de 1910, la localidad de Wellington fue escenario de la mayor catástrofe de avalancha en la historia de Estados Unidos, conforme a los registros del Servicio de Meteorología Nacional.

Tras días de intensas nevadas, una avalancha masiva sepultó un tren lleno de pasajeros y empleados ferroviarios, provocando la muerte de 96 personas. El desastre motivó la construcción de túneles, refugios y barreras para proteger los trayectos ferroviarios en zonas de alta montaña, modificando la ingeniería ferroviaria estadounidense.

2. Avalanchas de White Friday en 1916 – Italia

Durante la Primera Guerra Mundial, el 13 de diciembre de 1916, una serie de avalanchas conocidas como "White Friday" arrasaron posiciones militares en los Alpes italianos, entonces base de los frentes austrohúngaros e italianos.

Cerca de 10 mil soldados murieron en cuestión de horas, atrapados por la nieve y las rocas, en un entorno ya devastado por los combates. El fenómeno fue desencadenado por nevadas extremas y, en algunos casos, por el fuego de artillería que desestabilizó las laderas, según la Biblioteca Nacional de Italia. El episodio marcó un antes y un después en la percepción de los peligros naturales en contextos bélicos.

1. Avalancha de Huascarán en 1970 – Perú

El 31 de mayo de 1970, un potente terremoto en la costa norte de Perú desencadenó el desprendimiento de una gigantesca masa de hielo, roca y lodo del nevado Huascarán, en plena cordillera andina. La avalancha descendió a una velocidad arrasadora y sepultó por completo las ciudades de Yungay y Ranrahirca, dejando una escena de destrucción sin precedentes.

Más de 22 mil personas murieron bajo toneladas de escombros, en lo que el Servicio Geológico de Perú considera el desastre de avalancha más devastador registrado en la historia moderna de la región. La combinación de un sismo de gran magnitud y el colapso masivo del glaciar convirtió el episodio en una tragedia emblemática, que no solo marcó la memoria colectiva del país, sino que también impulsó cambios profundos en la gestión del riesgo geológico en las zonas andinas.

El recuento de estos desastres revela la necesidad constante de prevención y educación en zonas de montaña. La memoria de estas tragedias impulsa mejoras en seguridad y preparación, recordando que la naturaleza, aunque imponente, exige prudencia y respeto para evitar nuevas pérdidas humanas.