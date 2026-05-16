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“Suficiente con las aventuras temerarias al servicio de intereses extranjeros”: la exigencia del primer ministro de Líbano a Hezbollah

El mensaje representó una crítica al grupo terrorista, que mantiene el control de varias regiones del país

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Salam rechazó que se califiquen como “victorias” las consecuencias del conflicto (Reuters)
Salam rechazó que se califiquen como “victorias” las consecuencias del conflicto (Reuters)

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, instó este viernes a dejar de lado los actos temerarios en favor de intereses extranjeros, en una crítica al grupo terrorista Hezbollah, coincidiendo con una nueva ronda de diálogo directo entre el Líbano e Israel.

“Suficiente con las aventuras temerarias al servicio de proyectos e intereses extranjeros, la última de las cuales es una guerra que no elegimos sino que nos fue impuesta y que ha llevado a que Israel ocupe 68 pueblos, aldeas y lugares”, dijo Salam.

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El mensaje de Salam se enmarca en el desarrollo de las negociaciones directas entre Líbano e Israel en Washington, que concluyeron este viernes con el acuerdo de extender por 45 días el alto el fuego vigente. Hezbollah, respaldado por el régimen de Irán, no participó en las conversaciones y mantiene su rechazo frontal al diálogo con Israel, sosteniendo una estrategia militar que el Ejecutivo busca desactivar.

Salam cuestionó la narrativa que presenta como “triunfo” la situación actual. “Y después de todo esto, con todas las muertes, la destrucción, el desplazamiento y las tragedias que ha traído la guerra, alguien viene a insultar nuestra inteligencia y lo llama victoria. Basta ya de incitaciones y acusaciones de traición; esto no nos intimidará ni podrá hacerlo”, añadió Salam haciendo referencia a Hezbollah.

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El año pasado, el Gobierno de Beirut había asumido el compromiso de desarmar al grupo Hezbollah, tras los combates de 2024, cuando la organización, entonces liderada por Hasan Nasrallah, lanzó una ofensiva en apoyo al régimen de Irán. Esta acción provocó la respuesta militar israelí y la posterior eliminación de Nasrallah en septiembre de ese año.

El liderazgo de Hezbollah rechazó las resoluciones del Ejecutivo y se opuso al diálogo con Israel (Reuters)
El liderazgo de Hezbollah rechazó las resoluciones del Ejecutivo y se opuso al diálogo con Israel (Reuters)

Actualmente, el liderazgo de Hezbollah rechazó públicamente las resoluciones del Gobierno y denunció la participación de Líbano en las negociaciones como un error estratégico. Desde Beirut, el grupo reiteró su oposición a cualquier contacto directo con Israel y exigió la retirada inmediata de la delegación oficial libanesa de las conversaciones, desestimando la autoridad del Ejecutivo para limitar sus actividades armadas en el territorio.

Durante su intervención, Salam reiteró la necesidad de fortalecer las instituciones nacionales y movilizar apoyo árabe e internacional para consolidar la posición del Líbano en las negociaciones.

Bajo este contexto, en esta jornada el Ejército de Israel informó que sus fuerzas eliminaron a más de 220 integrantes de Hezbollah en el sur del Líbano durante la última semana. En un comunicado, las autoridades militares señalaron que los combatientes abatidos participaban en ataques avanzados contra soldados israelíes.

Durante ese mismo periodo, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron más de 440 objetivos vinculados a Hezbollah en distintas zonas del sur del Líbano, aunque no detallaron el tipo de blancos alcanzados. El viernes, las operaciones se focalizaron en infraestructuras ubicadas en la región de Tiro, donde previamente se ordenó la evacuación de las áreas cercanas.

Con respecto a las reuniones del Libano e Israel, el Departamento de Estado de Estados Unidos programó para el 2 y 3 de junio una nueva ronda de negociaciones dentro del marco político.

Personas en trajes y uniformes sentadas alrededor de una mesa formal en forma de U con banderas de EE.UU., Israel y Líbano; la sala tiene decoraciones clásicas y estatuas
Delegaciones de Estados Unidos, Israel y Líbano, incluyendo a Marco Rubio y Ruthie Blum, se reúnen en una mesa de diálogo para abordar asuntos de importancia regional e internacional (X)

Antes de ese encuentro, el 29 de mayo, el Pentágono abrirá una instancia paralela de diálogo enfocada en temas de seguridad, con la participación de delegaciones militares de ambos países. Voceros estadounidenses expresaron que el objetivo de estas reuniones apunta a avanzar hacia una paz duradera, el reconocimiento mutuo de la soberanía y la integridad territorial, y la consolidación de la seguridad en la frontera compartida.

(Con información de AFP y EFE)

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