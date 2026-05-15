Nueva York aprueba un sistema unificado para el etiquetado de caducidad y calidad en alimentos

El Senado de Nueva York aprueba la ley S.7618B que establece un sistema uniforme de etiquetado de fechas de caducidad en alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senado estatal de Nueva York aprobó esta semana la ley S.7618B, una norma que tiene por objetivo establecer un sistema uniforme de etiquetado de fechas de caducidad en productos alimenticios, mediante el uso de términos claros y definidos.

La iniciativa, impulsada por el senador Joseph Addabbo, Jr., responde a la creciente confusión de los consumidores y al impacto del desperdicio alimentario en Nueva York, donde el 7% de los descartes domésticos se atribuyen a malentendidos sobre las fechas impresas, según fuentes oficiales del Senado estatal.

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Actualmente, ni la legislación federal ni la estatal de Estados Unidos exige un lenguaje uniforme para las fechas impresas en los envases de alimentos.

Esta falta de criterios claros favorece interpretaciones erróneas sobre la seguridad y la calidad de los productos.

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Según el senador Joseph Addabbo, Jr., “aproximadamente el 7% del desperdicio de alimentos en los hogares de Nueva York se debe a la confusión sobre el significado de las fechas de caducidad” (Comunicado oficial del Senado estatal de Nueva York, mayo de 2026).

Cambios clave en el etiquetado y alcance de la nueva ley

La normativa obliga a utilizar las etiquetas 'Consumir antes de' y 'Consumir preferentemente antes de' para diferenciar entre seguridad y calidad alimentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley S.7618B exige el uso de las etiquetas “Consumir antes de” para advertir sobre la inocuidad y “Consumir preferentemente antes de” para indicar la calidad óptima del alimento. Además, prohíbe el uso de frases ambiguas como “Vender antes de”, que suelen inducir a error.

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En declaraciones recogidas por el Senado estatal, Addabbo subrayó que la estandarización permitirá ahorrar dinero y reducir el desperdicio alimentario en Nueva York.

El Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York, en su informe anual de 2023, advierte: “La falta de uniformidad en las etiquetas de fechas contribuye al descarte innecesario de productos que aún pueden ser consumidos de manera segura” (Informe Anual del Departamento de Agricultura y Mercados de Nueva York, 2023).

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De acuerdo con ese organismo, la confusión sobre la diferencia entre la fecha de consumo preferente (relacionada con la calidad) y la fecha de caducidad (vinculada a la seguridad) es uno de los principales factores que lleva a desechar productos aún aptos para el consumo.

Contexto normativo y evidencia sobre el desperdicio alimentario

El Departamento de Agricultura de Nueva York advierte que la uniformidad en el etiquetado reducirá el desperdicio y mejorará la gestión de residuos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Food and Drug Administration (FDA), autoridad federal encargada de la regulación de alimentos, reconoce el problema en su documento oficial Food Product Dating: “Excepto en la leche infantil, las leyes federales no exigen el uso de fechas de caducidad en productos alimenticios. En la mayoría de los casos, las fechas reflejan la calidad, no la seguridad del producto” (FDA, Food Product Dating, actualizado en 2023).

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La agencia recomienda a los consumidores “observar el aspecto, olor y textura de los productos, ya que la fecha de envase no garantiza por sí sola la seguridad”.

Con la aprobación de la ley, los fabricantes deberán definir los límites temporales de sus productos mediante métodos científicos validados, y los minoristas podrán comercializar el inventario existente hasta la fecha de vencimiento ya impresa, evitando pérdidas inmediatas durante el período de transición. El texto establece que, una vez promulgada la normativa, todos los productos deberán ajustarse a las nuevas exigencias de etiquetado.

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Diversos estudios respaldan la necesidad de una reforma en la información alimentaria.

El Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC) y la Harvard Food Law and Policy Clinic sostienen que la confusión sobre las fechas impresas en los envases es responsable de un porcentaje sustancial del desperdicio de alimentos en los hogares estadounidenses (NRDC y Harvard FLPC, The Dating Game, 2013).

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Según el mismo informe, en Estados Unidos se desperdician anualmente 35 millones de toneladas de alimentos debido, en parte, a la mala interpretación de las etiquetas.

El bloque de respaldo a la ley incluye a organizaciones de consumidores y entidades dedicadas a la seguridad alimentaria.

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Reacciones y próximos pasos en la regulación estatal

Nueva York se perfila como pionero nacional en estandarizar etiquetas alimentarias, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea y la ONU para reducir el desperdicio global (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación de Consumidores del Estado de Nueva York manifestó que “la falta de claridad en las fechas incrementa el descarte y genera un impacto ambiental negativo en la gestión de residuos” (Comunicado de la Asociación de Consumidores del Estado de Nueva York, abril de 2026).

La propuesta fue aprobada con amplia mayoría y será ahora evaluada por la Asamblea estatal. Si es ratificada, Nueva York se convertirá en uno de los primeros estados en aplicar un sistema homogéneo para las fechas de los alimentos.

El Departamento de Agricultura y Mercados tendrá la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento y de desarrollar campañas informativas para orientar a los consumidores sobre el nuevo sistema.

En el plano internacional, la Comisión Europea recomienda a los Estados miembros “la diferenciación entre ‘fecha de caducidad’ y ‘fecha de consumo preferente’ como medida esencial para reducir el desperdicio alimentario y proteger al consumidor” (Comisión Europea, Guidelines on date marking, 2022).

Esta tendencia se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que promueven la reducción del desperdicio alimentario global para 2030.

El debate sobre el etiquetado continuará en la Asamblea estatal de Nueva York, donde se prevé que se analicen propuestas adicionales para perfeccionar la regulación y promover la donación de productos en buen estado antes de su fecha de consumo preferente.

Mientras tanto, la aprobación de la ley S.7618B posiciona al estado como referente en la lucha contra el desperdicio alimentario, con un enfoque basado en la evidencia y la información transparente a los consumidores.