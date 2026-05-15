Wall Street cerró a la baja tras el aumento del petróleo y de los bonos

Traders work on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., May 15, 2026. REUTERS/Jeenah Moon

Las acciones estadounidenses cayeron el viernes desde sus máximos históricos, arrastradas por el alza de los precios del crudo y el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro, en una jornada que puso fin a la euforia bursátil impulsada por la inteligencia artificial. El S&P 500 perdió 1,22%, el Nasdaq Composite retrocedió 1,53% y el Promedio Industrial Dow Jones cedió 1,06%.

El barril de petróleo Brent, referencia internacional, subió 3,3% hasta USD 109,26, muy por encima de los aproximadamente USD 70 que registraba antes del conflicto bélico. La tensión en el estrecho de Ormuz —cerrado al tráfico de petroleros— impide la entrega de crudo a clientes en todo el mundo y presiona al alza los precios de la energía.

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Los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump y del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, sembraron dudas sobre la viabilidad de la tregua entre ambos países. La reunión de Trump con el presidente chino, Xi Jinping, concluyó sin resultados tangibles: Pekín no ofreció una mediación clara para resolver el conflicto entre Washington y Teherán.

En ese contexto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años escaló hasta 4,59% desde el 4,47% del jueves, su nivel más alto desde mayo de 2025. El rendimiento del bono a 30 años alcanzó 5,13%, un umbral que no se veía desde 2007, antes de la crisis financiera. Datos de CME Group indican que los operadores no solo descartaron casi por completo nuevas rebajas de tasas de la Reserva Federal en 2026, sino que algunos ya apuestan por una eventual suba.

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“Se ha constatado que el mercado se había adelantado demasiado”, señaló Kenny Polcari, estratega jefe de mercado de Slatestone Wealth, desde Jupiter, Florida. “No prestó suficiente atención a lo que le indicaban el mercado de bonos y los datos económicos. Se dejó llevar por esta dinámica especulativa impulsada por la IA”, agregó. Brian Jacobsen, estratega económico jefe de Annex Wealth Management, advirtió por su parte que los mercados “han entrado en territorio de sobrecompra”, aunque reconoció que los sólidos beneficios corporativos y la resistencia de la economía estadounidense “siguen intactos”.

FILE PHOTO: Traders work on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., May 7, 2026. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Nvidia —que acumulaba una ganancia superior al 26% en lo que va del año— cayó 4,4% y fue el mayor lastre del S&P 500. Micron Technology retrocedió 6,6%, pese a conservar un alza de cerca del 154% en el año. Advanced Micro Devices (AMD) e Intel también cerraron con pérdidas pronunciadas. En sentido contrario, Microsoft avanzó tras conocerse que el fondo de cobertura Pershing Square, del inversor Bill Ackman, abrió una nueva posición en la compañía.

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El índice Russell 2000, que agrupa a las empresas de menor capitalización de Estados Unidos, cayó 2,4%, el doble de la pérdida del S&P 500. Las compañías más pequeñas dependen en mayor medida del financiamiento externo, por lo que el encarecimiento del crédito las perjudica de forma más directa. En Europa y Asia, los principales índices cedieron más del 1,5%; el Kospi de Corea del Sur se desplomó 6,1% tras superar brevemente el nivel de 8.000 puntos por primera vez en su historia.

El viernes marcó además el último día de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed), cargo que ocupó durante la pandemia, los ciclos de alta inflación y los posteriores ajustes de tasas. Su sucesor, Kevin Warsh, asume en un escenario complejo: si el conflicto con Irán se prolonga y genera una inflación persistente, podría verse obligado a elevar los tipos de interés.

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Dos informes económicos publicados durante la jornada contribuyeron adicionalmente al alza de los rendimientos: uno mostró que la producción industrial de Estados Unidos creció más de lo previsto el mes pasado, y otro indicó que la actividad manufacturera en el estado de Nueva York se expande a un ritmo mayor al esperado. Jonathan Krinsky, analista técnico jefe de BTIG, resumió la jornada con una advertencia: “Esto debería ser, como mínimo, un disparo de advertencia sobre cómo la volatilidad funciona en ambas direcciones”.

(Con información de AP y Reuters)

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