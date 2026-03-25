Millones de personas bajo alerta por tormentas severas en esta ciudad de EEUU con vientos intensos y granizo

La amenaza de tormentas severas en Chicago para el jueves preocupa a millones de residentes por el riesgo de vientos, granizo y posibles tornados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El área metropolitana de Chicago enfrenta una amenaza de tormentas, temperaturas superiores al promedio habitual para finales de marzo y bruscas variaciones térmicas, según comunicaron autoridades oficiales este martes. De acuerdo con el Storm Prediction Center (centro nacional de pronóstico de tormentas de Estados Unidos) del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones atmosféricas podrían afectar a millones de residentes el jueves 26 de marzo, cuando un sistema frontal recorra la región. Este fenómeno ocasionará un rápido ascenso de la temperatura, seguido por tormentas fuertes y un descenso marcado, de acuerdo con NBC Chicago y múltiples fuentes institucionales estadounidenses.

El pronóstico detalla que la totalidad de la zona de Chicago se encuentra bajo un riesgo denominado “marginal” o “slight”, que corresponden a las dos primeras categorías en la escala de cinco niveles empleada por la agencia federal para alertar sobre fenómenos peligrosos. Los condados al sur de la autopista Interstate 80 y casi todo el estado de Indiana figuran entre las áreas con mayor probabilidad de recibir impacto relevante de las tormentas, manteniendo la descripción exacta de zonas y cifras reportadas.

La región experimentó temperaturas templadas en la última jornada, con máximas de hasta 18°C (64°F). Según registros del Servicio Meteorológico Nacional, estos episodios, aunque llamativos, se presentan regularmente durante la primavera y han venido en aumento, lo que refuerza la necesidad de vigilancia meteorológica y preparación comunitaria ante posibles emergencias.

Pronóstico de tormentas para el jueves: riesgo y características principales

El Storm Prediction Center comunicó un riesgo de tormentas severas en Chicago y su área metropolitana durante el jueves, especialmente desde horas de la tarde. El nivel de alerta será “marginal” (riesgo bajo) en el sector norte de la Interstate 80 y “slight” (riesgo leve) al sur de esta vía y en la mayor parte del estado de Indiana, según el último boletín oficial. El reporte indica peligro por vientos que pueden superar los 90 km/h (56 mph), granizo de hasta cinco centímetros (dos pulgadas) y la posible formación de tornados aislados derivados de la cizalladura atmosférica.

Voceros del Servicio Meteorológico Nacional en Chicago agregaron: “Los modelos de pronóstico sugieren que el jueves podría coincidir una combinación poco frecuente de calor, humedad y dinámica frontal, lo que eleva el riesgo de fenómenos severos, concentrados en sectores al sur de la I-80 y en Indiana”. NBC Chicago, por su parte, confirmó que los vientos intensos y el granizo representan la mayor amenaza, aunque aclaró que “no se puede descartar la posibilidad de uno o dos tornados”.

Condados al sur de la Interstate 80 y casi todo Indiana sobresalen entre las áreas con mayor exposición a tormentas según el Servicio Meteorológico Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zonas de Chicago y áreas limítrofes con mayor exposición a tormentas

Según el Storm Prediction Center, los condados situados al sur de la Interstate 80 y prácticamente todo el estado de Indiana son los más expuestos al desarrollo de tormentas durante esta jornada, con riesgo “marginal” en la parte norte y “slight” en la zona sur. Esta clasificación proviene del sistema oficial de cinco niveles.

El Servicio Meteorológico Nacional destacó la necesidad de mantenerse atento a las actualizaciones oficiales, señalando: “Las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que es fundamental que los residentes sigan las advertencias y preparen sus planes de emergencia”. A su vez, The Weather Channel (canal meteorológico estadounidense) alertó sobre ráfagas de viento y granizo superior a cinco centímetros en algunos sectores del sur de Illinois.

Explicación del ascenso y descenso inusual de temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un pronunciado ascenso térmico en Chicago el jueves, con las temperaturas podrían alcanzar los 27°C (81°F), un valor poco habitual para marzo. Esta subida se justifica por la llegada de una masa de aire cálido y húmedo, asociada a la interacción de un sistema frontal, lo que genera un entorno favorable para el desarrollo de tormentas, según fuentes oficiales.

Al respecto, The Weather Channel subrayó que “la amplitud térmica prevista para el periodo jueves-viernes podría superar los 20°C (36°F)”, representando “una de las variaciones más marcadas registradas este año en la región”.

Tras el desplazamiento del sistema frontal, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un descenso abrupto: para el viernes, las temperaturas máximas podrían situarse cerca de los 7°C (44°F), es decir, descenderán más de 15°C respecto al día anterior. El fin de semana, según los datos oficiales, se espera una recuperación hacia los 15°C (59°F), con temperaturas estables entre 15 y 18°C (59-64°F) a partir de la próxima semana.

Recomendaciones oficiales ante el clima adverso

La Oficina de Manejo de Emergencias de Chicago aconseja a la población informarse por canales oficiales, activar las alertas meteorológicas en dispositivos móviles y revisar los planes de contingencia. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar desplazamientos innecesarios cuando ocurran las tormentas y asegurar objetos sueltos en el exterior.

El director del Servicio Meteorológico Nacional en Chicago Mike Bardou señaló: “Instamos a todos los residentes a prestar atención a los pronósticos y a las alertas emitidas. Las tormentas severas no son inusuales en esta época del año, pero la combinación de factores meteorológicos actuales requiere vigilancia adicional”.

Las autoridades recomiendan a la población de Chicago activar alertas meteorológicas y revisar planes de emergencia ante la inminencia de condiciones climáticas adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes históricos y tendencia estacional de tormentas en Chicago

La primavera en el medio oeste de Estados Unidos se caracteriza por la superposición de masas de aire caliente y frío, lo que aumenta la recurrencia de eventos climáticos de alto impacto. El Servicio Meteorológico Nacional ha registrado 12 episodios de clima severo en el área de Chicago durante marzo en la última década, con un promedio de tres eventos importantes por temporada.

De acuerdo con los informes de tendencia del Storm Prediction Center, esta pauta se repite anualmente con diferente intensidad, pero la alternancia de temperaturas y tormentas es constante durante la primavera.

Posibles efectos en residentes y servicios ante el paso del sistema frontal

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades locales indican que el avance del sistema frontal el jueves lo que provocará interrupciones en el transporte, daños en vehículos e infraestructuras y riesgos para la seguridad personal. Las instituciones insisten en la importancia de acatar las recomendaciones oficiales y contar con alertas tempranas instaladas.

El Servicio Meteorológico Nacional en Chicago emitirá reportes periódicos conforme evolucione el sistema frontal. Se prevé una transición hacia temperaturas templadas el fin de semana, sin nuevas previsiones de fenómenos severos a corto plazo.