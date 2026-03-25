La historia de Dana Dorsey, el primer millonario afroamericano de Florida: la compra de la isla más exclusiva de Estados Unidos, una batalla contra la segregación y un legado silenciado

En mayo de 1918, D.A. Dorsey, un empresario visionario y el primer millonario afroamericano de Miami, compró Fisher Island, un pequeño terreno frente a la costa de Miami Beach. (History Miami Museum)

Un ferry privado avanza por las aguas turquesas y se acerca a una franja de tierra que parece flotar lejos del resto de Miami. Detrás de los muros y jardines imposibles, la opulencia es la norma: residencias de decenas de millones de dólares, autos de lujo y un acceso restringido a solo unos pocos elegidos. Nadie aquí recuerda que, antes de que fuera el vecindario más rico de Estados Unidos, la isla tuvo un dueño afroamericano.

En los registros oficiales, el nombre de Dana Albert Dorsey aparece como una anomalía. Hijo de esclavos, con una educación formal limitada —algunas fuentes mencionan hasta cuarto grado—, Dorsey desafió la lógica de la segregación y el racismo en la Florida de comienzos del siglo XX.

La isla es considerada un destino exclusivo de millonarios y personas acaudaladas. (Reuters)

El silencio sobre el pasado de la isla es tan absoluto como su aislamiento actual. No hay placas ni monumentos que cuenten que, durante un breve lapso, Fisher Island fue el sueño de un afroamericano que buscaba un refugio para su comunidad, en una ciudad que les negaba incluso el acceso al mar.

El afroamericano que desafió la segregación en Miami

Mucho antes de que Fisher Island fuera sinónimo de lujo, Dana Dorsey llegó a Miami en 1896 con sus herramientas de carpintero y una ambición que excedía todo estándar de la época. Nacido en 1872 en Georgia, hijo de antiguos esclavos, pronto descubrió que la ciudad recién fundada estaba marcada por la segregación: los afroamericanos solo podían vivir en barrios marginales y trabajar en condiciones precarias. Pero Dorsey vio en esa exclusión una oportunidad.

Dana A. Dorsey, el primer millonario afroamericano de Florida, fotografiado en un retrato que captura su legado como líder comunitario y empresario visionario. (The Black Archives)

Comenzó comprando pequeños lotes en Overtown y Lemon City, zonas relegadas para la comunidad negra. Construía casas sencillas y las alquilaba a quienes no tenían otra opción. Cada peso ganado lo reinvertía en nuevos terrenos y viviendas.

Así, paso a paso, levantó un pequeño imperio inmobiliario en la sombra, que lo transformó en el primer afrodescendiente millonario de Florida, como documenta la Florida International University, centro de estudios superior, y medios locales como WLRN y CBS Miami.

Sin embargo, su éxito no se limitó al negocio: Dorsey también donó terrenos para escuelas y bibliotecas, y fundó bancos que apoyaron la movilidad social de toda una generación afroamericana en Miami.

La compra de Fisher Island: un acto revolucionario

En 1918, Dorsey realizó una jugada que descolocó a las élites blancas de la ciudad. Adquirió 8,5 hectáreas de Fisher Island al empresario Herman B. Walker: le pagó USD 8.000 y 10 lotes de Lemon City, según las escrituras de la Marvin Dunn Collection y la cronología de Fisher Island Club. La isla, hasta ese momento, era un espacio reservado de facto solo para blancos.

Retrato de Dana Albert Dorsey, el empresario afroamericano y primer millonario negro de Miami, conocido por sus contribuciones a la comunidad. (The Black Archives)

Dorsey tenía un objetivo claro: crear un balneario y centro de recreación para la comunidad negra, a la que le prohibían el acceso a las playas públicas de Miami. Para lograrlo, organizó un ferry que transportaba afroamericanos y turistas desde el río Miami hasta la isla. De este modo, desafió abiertamente las reglas de la segregación y provocó rechazo entre empresarios y autoridades blancas.

Un automóvil antiguo se presenta frente a una casa de dos pisos con un porche y un garaje en esta imagen monocromática que evoca tiempos pasados. (The Black Archives)

Los archivos históricos detallan que la propuesta de Dorsey era inédita para la época, y su mera existencia se percibía como una amenaza para el statu quo de la ciudad. Imaginó un espacio de esparcimiento y encuentro en un contexto donde la ley y la costumbre negaban ambas cosas a su gente.

El sueño truncado: presiones y venta forzada

La sociedad dominante no estaba preparada para el proyecto de Dorsey. Empresarios blancos presionaron para bloquear el transporte de materiales y limitar el acceso a la isla. El aislamiento natural del lugar, sumado a la hostilidad institucional, hizo que el desarrollo fuera inviable. Las autoridades y los intereses económicos se encargaron de cerrar cualquier puerta posible.

En 1919, menos de dos años después de la compra, Dorsey vendió Fisher Island a Carl Fisher, el magnate que transformaría Miami Beach en un enclave para las élites blancas. La operación quedó registrada en los archivos del condado de Miami-Dade y en medios como CBS Miami.

En una época en la que la segregación excluía a los residentes negros de la mayoría de las zonas costeras, Dorsey soñaba con convertir la isla en un complejo turístico privado para los residentes negros de Miami ( History Miami Museum)

Aunque no fue despojado de manera directa ni por la fuerza, diversas presiones sociales, económicas e institucionales asociadas a la segregación dificultaron su proyecto y propiciaron la venta.

Ese momento marcó el punto en el que la isla dejó de ser símbolo de esperanza para la comunidad afroamericana y empezó a convertirse en el enclave de opulencia que es hoy.

Fisher Island: de sueño de inclusión a símbolo de exclusividad

Tras la venta, Carl Fisher intentó convertir la isla en un puerto de aguas profundas, pero el proyecto no prosperó. En 1927, Fisher intercambió parte del terreno con William Kissam Vanderbilt II, a cambio de su yate Eagle. Así nació la era de la exclusividad: el arquitecto Maurice Fatio diseñó una mansión rodeada de jardines, casas de huéspedes y hangares para aviones privados.

Retrato de Carl Fisher en Miami Beach. ( Florida State Archives)

La isla fue refugio de magnates, políticos y celebridades: desde Edward S. Moore hasta Charles G. Rebozo, íntimo de Richard Nixon, según la cronología de Fisher Island Club.

El desarrollo continuó con nuevos inversores, cada uno sumando capas de lujo y blindando el acceso a la isla. La memoria de Dorsey quedó eliminada del relato oficial, desplazada por la narrativa de exclusividad.

El legado invisible de Dana Dorsey

Lejos de Fisher Island, Dana Dorsey continuó construyendo su legado en Miami. Fundó bancos, donó terrenos para escuelas y bibliotecas, y su nombre aún sobrevive en instituciones de Overtown y otros barrios históricos. Falleció en 1940, sin ver su sueño realizado: un balneario afroamericano en la isla que alguna vez le perteneció.

Personas se congregan frente a la Biblioteca Conmemorativa Dorsey en Miami durante su evento de reapertura. (Omni CRA)

El enclave pasó de ser un símbolo de inclusión posible a convertirse en el vecindario con mayor ingreso per cápita del país.

Antigua casa de Dana A. Dorsey, empresario y filántropo afroamericano que impulsó el desarrollo de Overtown y fundó el primer banco afroamericano del sur de Florida. Reconstruida en 1995, integra el Registro Nacional de Lugares Históricos desde 1989. (The Black Archives)

Hoy, Fisher Island ocupa 87,4 hectáreas y cuenta con unas 800 residencias. El acceso es solo por ferry privado.

No hay ningún monumento ni referencia visible a Dorsey en la isla. Quien busque la memoria de Dana Dorsey tendrá que cruzar el canal y caminar por Overtown, donde su nombre sobrevive en una escuela y una biblioteca.