El código postal más costoso y exclusivo de EEUU ya no está en Silicon Valley ni en los Hamptons

Fisher Island, en Miami Beach, ostenta el código postal más caro de Estados Unidos en 2025, con un valor mediano de 9,5 millones de dólares. (Archivo)

Por primera vez, el código postal más costoso de Estados Unidos no pertenece a California ni a Nueva York. Ahora, el exclusivo enclave de Fisher Island, ubicado frente a Miami Beach, ocupa el primer lugar del ranking elaborado por PropertyShark sobre los 100 códigos postales con mayor precio de venta de viviendas durante los primeros nueve meses de 2025. El código 33109 registró un precio mediano de 9,5 millones de dólares, lo que lo posiciona al frente del listado nacional.

De acuerdo con datos citados por USA Today, “la vivienda más barata en Fisher Island se vendió en 1,4 millones de dólares, mientras que la más costosa alcanzó los 23,7 millones”. Esta isla privada, inaccesible por carretera, se consolida como símbolo de ultra exclusividad y alto poder adquisitivo. La irrupción de Fisher Island altera una tendencia histórica dominada por localidades californianas como Atherton y áreas selectas de Nueva York, especialmente los Hamptons.

El segundo puesto corresponde al código 94027 de Atherton, California, comunidad residencial en pleno Silicon Valley, con un precio mediano de 8,3 millones de dólares. Esta zona, catalogada como “billionaire enclave” por PropertyShark y hogar de prominentes figuras del sector tecnológico, conservó el primer lugar durante ocho años consecutivos hasta verse superada en 2025. Allí, los valores oscilaron entre los 3,2 y los 51,5 millones de dólares por propiedad.

Siete de los diez códigos postales más exclusivos de EE. UU. están ubicados en California, todos próximos a zonas costeras o insulares. (Grosby)

La influencia de la ubicación sobre el valor inmobiliario resulta determinante. Según explicó Doug Ressler, gerente de inteligencia de negocios en Yardi Matrix (compañía hermana de PropertyShark), recogido por USA Today, “la lista no se basa sólo en la cercanía al agua, aunque muchos de los códigos postales más caros se ubican en zonas costeras o insulares”.

Ejemplo de ello es el tercer puesto del ranking, el 11962 de Sagaponack, Nueva York, dentro de Southampton, zona con precios medianos de 5,9 millones de dólares y parte de lo que PropertyShark describe como el “corredor costero más caro del estado”.

Siete de los diez códigos postales más exclusivos pertenecen a California, distribuidos en áreas como Newport Beach, Santa Barbara, Los Altos y Marin County, todas cercanas al Pacífico y asociadas a viviendas de alto estándar. Newport Beach logra posicionar tres de sus códigos en el top 10, destacando el 92661 (Balboa Peninsula) con un crecimiento de 20% en el valor mediano anual, hasta los 5,7 millones de dólares.

La tendencia también se sostiene en el mercado inmobiliario de California, Nueva York y Florida, donde reside el grueso de los códigos más destacados, aunque el informe de PropertyShark advierte que solo 15 estados lograron incluir alguna localidad en el ranking de los 100 más caros. Según la propia publicación, los mercados residenciales de mayor valor son “abrumadoramente costeros”.

Entre los valores sobresalientes destacan el código de Aspen, Colorado (81611) con un precio mediano de 2,8 millones. (Aspen Skiing Company)

Un aspecto relevante surge del impacto de los riesgos climáticos sobre los valores de las propiedades. Según palabras de Doug Ressler recogidas por USA Today, “aunque los riesgos asociados al clima cada vez se reconocen más, todavía no se reflejan de forma plena en los precios inmobiliarios”. Pese al aumento del nivel del mar, las propiedades costeras mantienen —e incluso incrementan— sus cotizaciones.

Otras localidades

El informe detalló otras localidades relevantes fuera del tridente California-Nueva York-Florida. El código más caro de Nueva Jersey es el 07620 de Alpine, con 4,4 millones de dólares mediana, mientras que Sea Island, Georgia (31561), y Medina, Washington (98039), alcanzan los 4,2 millones cada uno y figuran en los primeros 20 puestos del ranking.

Entre los valores sobresalientes destacan el código de Aspen, Colorado (81611) con un precio mediano de 2,8 millones, así como Boston, Massachusetts (02199), que alcanza los 2,6 millones.

Dentro del listado destacan también localidades insulares y residenciales de alta gama, como Sullivans Island en Carolina del Sur, Paradise Valley en Arizona, y Gibson Island en Maryland, todas con cifras superiores a los 3 millones de dólares como valor mediano de la vivienda.