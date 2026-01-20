Agencias

El gobernador Gavin Newsom advierte a los europeos que Trump los está "tomando por tontos"

Redacción Internacional, 20 ene (EFE).- El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, advirtió este martes a los europeos que Trump los está manipulando y "tomando por tontos", y recalcó que deben mantenerse firmes y unidos frente al líder republicano.

"Los europeos deberían decidir por sí mismos qué hacer. Lo único que no pueden seguir haciendo es lo que han estado haciendo hasta ahora. Han sido engañados... este tipo los está tomando por tontos, y es realmente vergonzoso", dijo a la prensa en el marco del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

Según Newsom, una de las voces más firmes en EE.UU. en contra del actual presidente, Trump "es un Tiranosaurio-Rex: O te alías con él, o él devora a uno u a otro. Ningún europeo podrá sobrevivir si siguen por este camino; en el proceso, necesitan mantenerse firmes, erguidos, unidos".

El gobernador tiene programada una intervención en Davos el jueves, en el penúltimo día de la cumbre, en la que Trump hablará este miércoles.

En su opinión, la conversación sobre cómo afrontar a Trump debería haberse mantenido "hace un año. Y ahora se está pagando el precio de lo que cualquier observador objetivo habría anticipado".

El representante demócrata lamentó que la diplomacia europea siga actuando bajo un marco obsoleto de reglas y señaló que sus líderes deben cambiar el juego porque con Trump "es la ley de la jungla".

"Este tipo no está loco; es muy deliberado, pero está desencadenado y fuera de control, y eso exige que uno reaccione. (...) ¿Por qué la gente no hace simplemente en público lo mismo que dice en privado? ¿Por qué no hacen lo que saben que es correcto? Todo el mundo habla a sus espaldas, se ríen de él, y mientras tanto le hacen la pelota. Es vergonzoso", concluyó. EFE

