El ejército de Israel aseguró que eliminó a más de 220 combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano

An explosion of what appears to be white phosphorus fired by the IDF on the Lebanese side of the Israel-Lebanon border as seen from the Israeli side of the border, May 10, 2026. REUTERS/Ayal Margolin ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL

El Ejército de Israel anunció este viernes que sus fuerzas eliminaron a más de 220 combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano durante la última semana.

Según un comunicado militar, los abatidos “llevaban a cabo ataques de avanzada contra los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)”.

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En el mismo período, las FDI atacaron más de 440 objetivos del grupo terrorista chií en diversas zonas del sur libanés, sin que el Ejército precisara la naturaleza de los blancos. A lo largo de la jornada del viernes, las fuerzas israelíes concentraron sus operaciones en infraestructuras de la zona de Tiro, ciudad ante cuyas áreas aledañas las FDI ordenaron previamente una evacuación.

Israel y Líbano acordaron un alto el fuego el 17 de abril, pero los enfrentamientos no han cesado desde entonces. Ambas partes se acusan mutuamente de violar la tregua: Israel denuncia que Hezbollah lanza cohetes contra las tropas que ocupan el sur libanés y que algunos proyectiles han alcanzado el norte de Israel, mientras que el grupo chií rechaza las operaciones militares israelíes en su territorio.

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El propio viernes, un comunicado de las FDI informó que “varios drones explosivos cayeron en territorio israelí, cerca de la frontera entre Israel y Líbano”, aunque precisó que no se registraron heridos. Las fuerzas israelíes mantienen una presencia en un perímetro de unos 10 kilómetros de profundidad en el sur libanés, bajo el argumento de erradicar la presencia de Hezbollah en la zona.

Israeli military vehicles operate on the Lebanese side of the Israeli‑Lebanese border, as seen from northern Israel, May 12, 2026. REUTERS/Shir Torem

El conflicto se desencadenó el 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí.

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Desde esa fecha, los ataques israelíes han causado más de 2.800 muertos en territorio libanés, según se informó. Las FDI también han confirmado la muerte de 19 soldados propios en el sur del Líbano desde el inicio de los enfrentamientos con el grupo chií.

(Con información de EFE y AFP)

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