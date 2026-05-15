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Gira internacional de Kanye West suma otra cancelación tras bloqueo en la India

Nueva Delhi suspende la actuación de Ye por segunda vez en 2026, en medio de reembolsos de boletos y planes inciertos para posibles fechas alternativas en el país asiático

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El show de Kanye West en el estadio Jawaharlal Nehru iba a convertirse en una de las producciones musicales más grandes realizadas en India.(EE.UU.). EFE/JUSTIN LANE
El show de Kanye West en el estadio Jawaharlal Nehru iba a convertirse en una de las producciones musicales más grandes realizadas en India.(EE.UU.). EFE/JUSTIN LANE

El debut de Kanye West en India volvió a quedar en suspenso. El concierto que el rapero estadounidense tenía previsto ofrecer el próximo 23 de mayo de 2026 en Nueva Delhi fue cancelado oficialmente tras nuevas directivas de seguridad emitidas por autoridades gubernamentales y fuerzas del orden, según confirmaron los organizadores del evento.

La presentación, anunciada como “Ye Live in India”, iba a realizarse en el estadio Jawaharlal Nehru y representaba la primera actuación del artista en territorio indio. Sin embargo, la empresa promotora White Fox informó que el espectáculo no podrá llevarse a cabo debido al actual contexto de alerta en la capital del país y a las advertencias emitidas por organismos de seguridad.

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A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la empresa lamentó no proceder con el recital al que describieron como “una de las producciones en vivo más grandes jamás organizadas en India”, cuya preparación tomó varios meses de trabajo.

El concierto en Nueva Delhi estuvo cerca de agotar localidades antes de ser suspendido por motivos de seguridad (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
El concierto en Nueva Delhi estuvo cerca de agotar localidades antes de ser suspendido por motivos de seguridad (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Sin emabrgo, explicaron que la prioridad debía centrarse en la seguridad y bienestar de los asistentes y de los ciudadanos indios “durante este momento sensible”.

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La cancelación ocurre en medio de un clima de tensión en Nueva Delhi. El diario Hindustan Times reportó el 10 de mayo que la policía de local elevó el nivel de alerta tras recibir información de inteligencia sobre posibles ataques terroristas contra edificios gubernamentales y sedes políticas en la capital india.

Tras anunciar la cancelación del espectáculo, White Fox confirmó que todos los boletos adquiridos mediante la plataforma oficial District serán reembolsados de forma íntegra.

Según detalló India Today, el dinero será devuelto automáticamente dentro de un plazo de entre cinco y siete días hábiles. TMZ informó además que el concierto estaba cerca de agotar entradas antes de quedar suspendido por las advertencias oficiales relacionadas con el alto nivel de alerta en Nueva Delhi.

Kanye West acumula cancelaciones en varios países mientras intenta retomar su carrera internacional de conciertos (Europa Press)
Kanye West acumula cancelaciones en varios países mientras intenta retomar su carrera internacional de conciertos (Europa Press)

Fuentes citadas por el portal estadounidense aseguraron que el equipo de Kanye West y los organizadores ya mantienen conversaciones para reprogramar el evento en octubre de 2026, aunque todavía no existe una nueva fecha confirmada.

La cancelación marca la segunda postergación del show en apenas unos meses. Inicialmente, el debut de Ye en India había sido programado para el 29 de marzo de 2026, pero el concierto fue aplazado debido a tensiones geopolíticas y preocupaciones regionales vinculadas a la situación entre Estados Unidos e Irán. Posteriormente, el espectáculo fue reagendado para el 23 de mayo en el estadio Jawaharlal Nehru.

Una gira internacional rodeada de controversias

La caída del concierto en India se suma a una serie de bloqueos que han afectado la gira internacional de Kanye West durante 2026. En distintos países de Europa y Asia, promotores, recintos y autoridades locales cancelaron o bloquearon sus presentaciones debido a cuestiones de seguridad y al rechazo provocado por las reiteradas declaraciones antisemitas y pronazis del artista.

Uno de los casos más notorios ocurrió en Reino Unido. Según informó The Guardian el pasado 20 de abril, el gobierno británico bloqueó el ingreso del rapero al país antes de su participación como figura principal del festival Wireless de Londres. La decisión obligó a cancelar completamente el evento, donde West iba a encabezar tres noches consecutivas en julio.

En Polonia, el estadio Silesian de Chorzów anunció la cancelación del concierto previsto para el 19 de junio “por razones formales y legales”, después de que el Ministerio de Cultura condenara públicamente las declaraciones “a favor del nazismo” que el músico hizo el año pasado.

Kanye West - premios Grammy
El rapero aseguró meses atrás que no es nazi ni antisemita, aunque las controversias siguen afectando su gira mundial. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

La polémica también alcanzó a Suiza. El club de fútbol FC Basel rechazó alquilar el estadio St. Jakob-Park para un concierto del rapero tras concluir que brindar una plataforma al artista entraba en conflicto con los valores institucionales de la organización.

En Francia, un show programado para el 11 de junio en Marsella fue postergado indefinidamente luego de que el ministro del Interior impulsara medidas para prohibir la presentación de Ye en el estadio Velódromo.

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