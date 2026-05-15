Estados Unidos

Retiran palomitas sabor chocolate de supermercados por un etiquetado incorrecto y riesgo sanitario

Las autoridades sanitarias informan que el producto afectado podría provocar reacciones alérgicas en personas sensibles, debido al incumplimiento de las normativas

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Primer plano de palomitas de maíz blancas y marrones en un bol de vidrio, cubiertas con salsa de chocolate oscuro, caramelo y pequeños cristales de sal.
La FDA confirmó el retiro voluntario de palomitas Prospector Popcorn Belgian Chocolate Toffee por contener soya no declarada, un alérgeno mayor según la legislación de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 14 de mayo de 2026, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) confirmó el retiro voluntario de un lote de palomitas Prospector Popcorn sabor Belgian Chocolate Toffee por contener soya no declarada, un alérgeno de declaración obligatoria según la legislación vigente. La medida afecta a consumidores en Connecticut y Nueva York, donde el producto fue distribuido, y se dirige especialmente a quienes padecen alergia a la soya, al representar un potencial riesgo para la salud.

De acuerdo con el registro oficial de la FDA, la empresa Prospector Popcorn, LLC inició el retiro el 28 de abril de 2026, tras identificar que 140 bolsas de 3,5 onzas (aproximadamente 99 gramos) contenían lecitina de soya, ingrediente que no figuraba en la etiqueta. El organismo regulador clasificó el incidente como Clase II, lo que implica un riesgo de efectos adversos para la salud que pueden ser temporales o médicamente reversibles, aunque la probabilidad de consecuencias graves se considera remota. La decisión se encuentra registrada bajo el ID de evento 98825, con estado “en curso” al cierre de este informe.

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El manejo y declaración de alérgenos en alimentos es un requisito legal en Estados Unidos, donde la soya figura entre los nueve principales causantes de reacciones alérgicas. Según la FDA, la inclusión precisa de ingredientes en los envases busca proteger a los consumidores y reducir la incidencia de episodios de anafilaxia, una reacción potencialmente mortal. Los retiros por alérgenos no declarados constituyen una de las principales causas de alertas alimentarias en el país.

¿Cuál es el producto retirado y cómo identificarlo?

La FDA detalla que el producto afectado corresponde a Prospector Popcorn Belgian Chocolate Toffee, distribuido exclusivamente en los estados de Connecticut y Nueva York. El retiro comprende:

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  • 140 bolsas de 3,5 onzas (99 g)
  • Fechas de vencimiento comprendidas entre el 5 de agosto y el 24 de octubre de 2026
  • Código UPC: 850073852125

El incidente fue registrado bajo el número de retiro H-0779-2026, tras confirmarse que la lecitina de soya utilizada en la formulación no se encontraba declarada en la etiqueta. Los consumidores pueden consultar el detalle del evento en la base de datos oficial de la FDA.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El lote retirado incluye 140 bolsas de 99 gramos distribuidas en Connecticut y Nueva York, con fechas de vencimiento entre agosto y octubre de 2026 y código UPC 850073852125. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Por qué se considera la soya un alérgeno mayor?

Según la FDA, la soya integra la lista de los nueve principales alérgenos alimentarios junto con leche, huevos, pescado, mariscos, frutos secos, cacahuates, trigo y sésamo. La legislación federal exige que cualquier ingrediente derivado de estos productos figure de forma clara en el etiquetado, para advertir a quienes presentan sensibilidad especial.

De acuerdo con la agencia, la omisión de la soya en la etiqueta puede exponer a los consumidores a reacciones adversas que incluyen síntomas gastrointestinales, urticaria, inflamación, dificultad respiratoria e, incluso, anafilaxia. La institución resalta que la “ley requiere que las etiquetas de los alimentos identifiquen la fuente de todos los principales alérgenos alimentarios utilizados en la fabricación del producto”.

¿Qué significa la clasificación de riesgo Clase II?

La FDA utiliza una escala de tres niveles para clasificar los retiros de productos alimenticios. El caso de Prospector Popcorn fue catalogado como Clase II, lo que implica que “la exposición o el uso del producto puede causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles para la salud, o que la probabilidad de efectos graves para la salud es remota”.

Esta clasificación se diferencia de la Clase I, en la que hay un riesgo razonable de causar efectos graves o mortales, y de la Clase III, donde los efectos adversos no se consideran probables. El objetivo de la clasificación es orientar la respuesta de los distribuidores, minoristas y consumidores ante el retiro.

¿Cuáles son los síntomas de una reacción alérgica a la soya?

La FDA y organismos médicos como la Mayo Clinic advierten que la alergia a la soya puede manifestarse con una amplia variedad de síntomas, que incluyen:

  • Dolor abdominal, diarrea o náuseas
  • Vómitos
  • Urticaria, picazón o eccema
  • Hinchazón de labios, cara, lengua o garganta
  • Dificultad para respirar, sibilancias o congestión nasal
  • Mareos, desmayos o presión arterial baja

La agencia federal estima que las alergias alimentarias afectan aproximadamente al 8% de los niños y hasta al 4% de la población adulta en Estados Unidos.

Primer plano de un bowl de vidrio transparente con palomitas de maíz. Las palomitas están bañadas en chocolate oscuro derretido y caramelo. Fondo blanco liso.
La soya figura entre los nueve principales alérgenos alimentarios, lo que obliga por ley a destacar su presencia en las etiquetas para evitar reacciones adversas en consumidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

La FDA recomienda a los consumidores que hayan adquirido el producto que no lo consuman y que lo descarten o lo devuelvan en el punto de compra. El organismo aconseja consultar a un profesional de la salud ante cualquier síntoma compatible con una reacción alérgica tras la ingesta accidental del producto.

La propia Prospector Popcorn, LLC notificó a sus destinatarios mediante correo electrónico y mantiene la colaboración con las autoridades regulatorias. Hasta la fecha de la última actualización, el 14 de mayo de 2026, no se han reportado enfermedades relacionadas con el consumo de este lote, según el registro oficial de la FDA.

¿Cómo se gestiona un retiro de alimentos en Estados Unidos?

Los retiros de productos alimenticios pueden ser voluntarios o impuestos por la FDA. En este caso, la empresa Prospector Popcorn, LLC inició el proceso de manera voluntaria tras detectar la infracción en el etiquetado. El organismo federal supervisa y publica los retiros en su plataforma digital, accesible al público y a los actores de la cadena de suministro.

La FDA informa que “los retiros voluntarios suelen ser la forma más efectiva y rápida para retirar del mercado productos que no cumplen con los estándares de seguridad”. La entidad mantiene canales abiertos para reportar reacciones adversas e incidentes relacionados con productos alimenticios.

¿Cuáles son las normativas sobre etiquetado de alérgenos?

La ley federal estadounidense establece que los principales alérgenos deben figurar en el etiquetado de los productos alimenticios. La FDA fiscaliza el cumplimiento de esta exigencia y puede imponer sanciones o retirar productos del mercado en caso de incumplimiento. El organismo también emite guías y recomendaciones para la industria sobre prácticas de manufactura y control de calidad.

La declaración precisa de ingredientes es fundamental para la prevención de reacciones alérgicas, especialmente en productos de distribución masiva. La FDA sostiene que “las personas con alergias alimentarias deben leer las etiquetas y evitar los alimentos que puedan causarles daño”.

Primer plano de un bowl de vidrio lleno de palomitas de maíz dulces, bañadas en líneas de chocolate oscuro y salsa de caramelo, sobre un fondo gris liso.
La FDA recomienda no consumir el producto afectado y consultar a un médico si se presentan síntomas de alergia tras su ingesta accidental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene este retiro en el sector y en los consumidores?

El retiro de Prospector Popcorn se suma a una lista creciente de incidentes relacionados con alérgenos no declarados en Estados Unidos. Según la FDA, los retiros por este motivo representan una de las principales categorías de alertas alimentarias en el país. La transparencia en el etiquetado y la rápida respuesta ante incidentes contribuyen a reducir los riesgos para la salud pública.

La situación refuerza la importancia de los sistemas de trazabilidad y control en la industria alimentaria, así como la necesidad de que los consumidores permanezcan atentos a los comunicados de la autoridad reguladora.

¿Qué se puede esperar ahora?

El retiro del lote afectado continúa bajo la supervisión de la FDA, que actualizará la información en su base de datos en caso de registrarse nuevas notificaciones o incidentes. Los consumidores pueden consultar la evolución de este y otros retiros en la plataforma digital del organismo.

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