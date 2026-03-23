El CEO de Pinterest apoya prohibir redes sociales a menores de 16 años por salud mental

Ready compara la situación actual con las restricciones impuestas a la industria del tabaco y el alcohol. (Imagen ilustrativa Infobae)

Bill Ready, director ejecutivo de Pinterest, ha instado a los gobiernos a establecer una prohibición clara para el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. La propuesta fue expuesta en una columna de opinión publicada en Time, donde Ready se posiciona como uno de los pocos líderes del sector tecnológico en apoyar abiertamente una medida de este calibre.

Su llamado llega en un contexto de creciente debate internacional sobre el impacto de las plataformas digitales en la salud mental de los niños y adolescentes y la necesidad de una regulación más estricta.

Argumentos de Bill Ready: salud mental y responsabilidad corporativa

En su artículo, Ready sostiene que los niños están “viviendo el mayor experimento social de la historia” al acceder desde temprana edad y sin filtros a las redes sociales. Destaca que investigaciones han evidenciado un aumento de los casos de depresión, ansiedad y dificultades de concentración entre adolescentes expuestos a estas plataformas.

Investigaciones han evidenciado un aumento de los casos de depresión, ansiedad y dificultades de concentración entre adolescentes expuestos a redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestra industria ha tenido años para mitigar estos daños, pero ha fracasado una y otra vez. El tiempo de la autorregulación ha pasado”, afirma Ready, subrayando la urgencia de una legislación firme que limite el acceso de los menores y responsabilice tanto a los sistemas operativos como a las aplicaciones.

El CEO de Pinterest cita el ejemplo de Australia, país que ya ha implementado una prohibición de este tipo y que, en su opinión, debería servir de modelo para otros gobiernos.

Ready compara la situación actual con las restricciones impuestas a la industria del tabaco y el alcohol, argumentando que “tales políticas pueden mejorar, y a veces salvar, vidas”. Defiende que Pinterest ha conseguido mantener su popularidad entre la Generación Z tras restringir el acceso a funciones sociales para menores de 16 años.

El llamado del CEO de Pinterest llega en un contexto de creciente debate sobre el impacto de las plataformas en la salud mental de los niños. (Imagen ilustrativa Infobae)

Panorama global: regulaciones y debate en la industria tecnológica

La propuesta de Ready se suma a una tendencia internacional: otros países como Reino Unido, España, Indonesia y recientemente Francia han avanzado en la prohibición del uso de redes sociales para menores de edad.

El partido gobernante en Alemania también ha manifestado apoyo a iniciativas similares. Sin embargo, el debate sigue abierto dentro del sector tecnológico y la política, ya que no todos los legisladores están dispuestos a ceder ante la presión.

El directivo critica la falta de acción de la industria y advierte: “Cuando buscamos excusas para no actuar en beneficio del interés público, los directores ejecutivos de las empresas tecnológicas suenan como los ejecutivos tabacaleros del siglo XX, a quienes había que avergonzar y demandar hasta someterlos”.

Australia implementó una regulación estricta destinada a proteger a niños y adolescentes. (Europa Press)

De este modo, Ready pone sobre la mesa la necesidad de medidas contundentes para proteger la salud mental de los adolescentes frente al uso desenfrenado y sin regulación de las redes sociales.

Australia prohíbe redes sociales a menores de 16 años y exige controles a las plataformas

Australia implementó una regulación estricta destinada a proteger a niños y adolescentes de los riesgos asociados al uso precoz e intensivo de plataformas digitales.

Esta normativa prohíbe el acceso y la creación de cuentas en redes sociales populares como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch y X para menores de 16 años en el país. Así, los adolescentes australianos ya no pueden usar legalmente estos servicios.

Un adolescente posa con un teléfono que muestra un mensaje de TikTok mientras entra en vigor la ley que prohíbe las redes sociales para usuarios menores de 16 años en Australia. REUTERS/Hollie Adams

Aunque por ahora plataformas como Pinterest y WhatsApp no están incluidas en la prohibición, las autoridades han dejado abierta la posibilidad de ampliar la lista en el futuro.

La ley asigna a las propias plataformas la responsabilidad de establecer mecanismos efectivos para identificar y bloquear cuentas que no cumplan con el requisito de edad. Las empresas que no apliquen estas medidas pueden enfrentarse a sanciones económicas considerables.

La respuesta del sector tecnológico ha sido variada: algunas compañías, como YouTube, han expresado preocupación por el impacto de la regulación en su comunidad de usuarios, mientras que otras, como Meta —responsable de Facebook e Instagram—, han procedido a dar de baja las cuentas de menores para cumplir con la legislación.