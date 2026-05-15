Israel lanzó un ataque aéreo en Gaza contra un alto líder de Hamas

Un incendio arde en un apartamento residencial tras un bombardeo israelí, según el Ministerio de Salud, en la ciudad de Gaza, el 15 de mayo de 2026. REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Israel atacó a Ezzedine Al Haddad, jefe del brazo armado de Hamas en la Franja de Gaza, en un bombardeo sobre la ciudad de Gaza ordenado directamente por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz. Un alto funcionario de seguridad israelí señaló que existen “indicios iniciales” de que Al Haddad murió en el ataque.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la operación en un comunicado: “Por instrucciones del primer ministro Benjamin Netanyahu y del ministro de Defensa Israel Katz, las FDI han llevado a cabo un ataque en Gaza contra el architerrorista Ezzedine Al Haddad, comandante del ala militar de Hamas y uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre”. Al cierre de los cables, el ejército israelí no había emitido una confirmación definitiva sobre el resultado del ataque, y Hamas no había respondido.

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Al Haddad figuraba en la lista de los más buscados por Israel, señalado como uno de los “arquitectos” de los ataques del 7 de octubre de 2023 en el sur del país. Era el último funcionario de Hamas que permanecía en Gaza y que formaba parte de la cúpula del grupo antes de aquella ofensiva.

En su declaración conjunta, Netanyahu y Katz lo acusaron de haber mantenido a rehenes israelíes “con extrema crueldad”, de haber ejecutado ataques contra las fuerzas israelíes y de haberse negado a implementar el acuerdo impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para el desarme de Hamas y la desmilitarización de Gaza.

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Según un reporte sin fuentes atribuidas del canal israelí Channel 12, Netanyahu y Katz habrían dado la orden de eliminarlo en los últimos días, una vez que quedó claro que Al Haddad representaba un obstáculo para los esfuerzos destinados a persuadir a Hamas de deponer las armas.

Varias personas se congregan alrededor de un edificio de apartamentos mientras arde un incendio tras un bombardeo israelí, según el Ministerio de Salud, en la ciudad de Gaza, el 15 de mayo de 2026. REUTERS/Ebrahim Hajjaj

“Continuaremos actuando con fuerza y determinación contra todos los que participaron en la masacre del 7 de octubre”, escribieron Netanyahu y Katz. “Este es un mensaje claro para todos los asesinos que buscan nuestras vidas: tarde o temprano, Israel los alcanzará”.

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Netanyahu dice que Israel controla 60% de la Franja de Gaza

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó el jueves que las fuerzas israelíes controlan ahora el 60% de la Franja de Gaza, superando el territorio estipulado en el plan de alto el fuego vigente desde octubre.

En un acto por el Día de Jerusalén, Netanyahu destacó: “En los últimos dos años hemos demostrado al mundo entero las poderosas fuerzas que hay en nuestro pueblo, en nuestro Estado, en nuestro ejército y en nuestro patrimonio”. El mandatario añadió que uno de los objetivos principales de la ofensiva era la liberación de todos los rehenes capturados en los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023: “Hemos traído de vuelta a casa a todos nuestros rehenes, hasta el último”. También señaló la determinación israelí de mantener el control de la zona: “Hubo quienes dijeron: ¡váyanse, váyanse! No nos fuimos. Hoy controlamos el 60%; mañana ya veremos”.

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El acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos preveía que las fuerzas israelíes se retiraran hasta la llamada “Línea Amarilla”, dejando bajo su control poco más del 50% de la Franja. Sin embargo, medios locales informaron que las tropas avanzan hacia una nueva “Línea Naranja”, lo que implica un control territorial aún mayor. Las recientes declaraciones de Netanyahu coinciden con estos reportes.

La primera etapa de la tregua permitió la liberación de los últimos rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. La siguiente fase contempla el desarme de Hamas y una retirada progresiva del ejército israelí. Según fuentes de la prensa israelí, si Hamas no acepta desarmarse, el ejército podría reanudar las operaciones militares.

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La Franja de Gaza permanece sumida en la violencia y los esfuerzos diplomáticos no han logrado avances significativos para poner fin al conflicto. Más de 850 palestinos han muerto desde el inicio de la tregua, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas. La ONU considera confiable esta cifra. En el mismo periodo, el ejército israelí informó la muerte de cinco soldados en el enclave.

Netanyahu ha insistido en que Israel cumplirá con el objetivo de desarmar a Hamas y ha reiterado que, si el movimiento islamista no cede, las fuerzas armadas continuarán las acciones militares.

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(Con información de AFP)