Estados Unidos

Nueva York planea un impuesto para viviendas compradas en efectivo por más de USD 1 millón

El nuevo tributo afectaría operaciones de adquisición directa de inmuebles de lujo y busca generar recursos para afrontar el déficit de USD 12.000 millones en la ciudad

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Panorama aéreo de una ciudad con rascacielos de vidrio y piedra, edificios de gran altura y una catedral gótica con agujas blancas en primer plano, con calles y coches
La medida podría recaudar USD 160 millones y formaría parte del presupuesto 2027 (Opy Morales).

Los legisladores de Nueva York planean la creación de un nuevo impuesto del 1% sobre la compra en efectivo de viviendas de al menos USD 1 millón en la ciudad. El gravamen responde a la presión por equilibrar las cuentas públicas en un contexto de déficit fiscal.

Según Bloomberg, la medida podría extenderse para abarcar todo tipo de adquisiciones de contado que superen ese umbral, tanto en los suburbios como en el interior del estado.

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El impuesto podría recaudar USD 160 millones

Durante los primeros seis meses de 2025, más del 60% de las casi 18.000 operaciones inmobiliarias en la ciudad se concretaron sin recurrir a una hipoteca, según datos relevados por el Center for New York City Neighborhoods citados por Bloomberg. En Manhattan, el fenómeno es aún más marcado: nueve de cada diez compras de viviendas valoradas en más de USD 3 millones se realizaron íntegramente en efectivo.

En consecuencia, el proyecto apunta a gravar el 1% de estas transacciones que superen el umbral de USD 1 millón, cuyo pago recaería en el comprador. Personas vinculadas con las negociaciones a las que accedió el medio prevén que se podría recaudar USD 160 millones solo con la aplicación de este gravamen en la ciudad de Nueva York.

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El portavoz del alcalde Zohran Mamdani expresó a Bloomberg su apoyo explícito a la tasa como una de las herramientas para fortalecer la recaudación frente a la brecha fiscal.

La votación final del presupuesto de Nueva York, que estaba prevista para el 1 de abril y se pospuso mediante sucesivas prórrogas, se espera para fines de mayo, reportó Forbes.

Por su parte, Carl Heastie, presidente de la Asamblea Estatal, confirmó a Bloomberg que la imposición sobre compras en efectivo figura en la versión definitiva del paquete presupuestario. El senador James Skoufis, integrante del comité de finanzas del Senado estatal, corroboró que la propuesta ha sido objeto de debate legislativo.

Según un portavoz, el alcalde Zohran Mamdani considera la tasa una herramienta clave en la estrategia de solución al déficit fiscal (Europa Press).
Según un portavoz, el alcalde Zohran Mamdani considera la tasa una herramienta clave en la estrategia de solución al déficit fiscal (Europa Press).

La mayoría de ventas de lujo en Nueva York se realizan al contado

Jonathan Miller, director de mercados de la plataforma analítica StreetMatrix, estimó en diálogo con Bloomberg que el 75% de las ventas de viviendas por encima del millón de dólares en Nueva York se efectuaron al contado el año pasado. En Manhattan, las compraventas en efectivo por montos superiores al millón de dólares representaron un volumen de USD 17.400 millones.

Miller advirtió que la industria probablemente buscará alternativas para evitar la tasa: “Imagino que las estrategias para eludir este nuevo impuesto hipotecario se dispararán y la recaudación será mínima”. También señaló: “Me sigue asombrando lo poco que estas propuestas prevén el cambio en el comportamiento humano para evitar un nuevo impuesto”.

A su vez, James Whelan, presidente de la Real Estate Board of New York, manifestó en Bloomberg que “los neoyorquinos ya son los residentes que más impuestos pagan en el país y los problemas presupuestarios de la ciudad no se resolverán con más impuestos”.

Whelan argumentó que la medida impactará negativamente tanto en compradores como en vendedores de viviendas y que incluso podría poner en riesgo la recaudación ya existente.

Vista de calle urbana con rascacielos y edificios altos. Peatones en aceras, vehículos en calzada. Cielo despejado, luces encendidas
En Manhattan, nueve de cada diez viviendas de más de 3 millones de dólares se adquieren completamente al contado (Opy Morales).

Otras propuestas para reducir el déficit

El contexto de esta iniciativa es la búsqueda de soluciones a un déficit que el alcalde Mamdani calcula en USD 12.000 millones. La oficina de la gobernadora Kathy Hochul anunció un principio de acuerdo con la Legislatura para la aprobación del presupuesto, que asignará USD 4.000 millones en nuevos fondos estatales a la ciudad.

No obstante, la presión fiscal sobre la propiedad no es nueva: Mamdani propuso anteriormente un aumento general del 9,5% en el impuesto inmobiliario, con la expectativa de sumar USD 3.500 millones a las arcas municipales. La iniciativa fue retirada tras el rechazo generalizado de propietarios e inversores del sector, según reportó Forbes.

En paralelo, el gobierno local, con el respaldo Mamdani y Hochul, evalúa alternativas como el pied-à-terre tax sobre segundas viviendas valoradas en más de USD 5 millones, cuya implementación aún debe definirse.

Este tributo, según Forbes, podría recaudar al menos USD 500 millones anuales y se dirige a propietarios cuya residencia principal se halla fuera de Nueva York, aspecto que facilita el consenso político frente a impuestos directos a los residentes más acaudalados.

A su vez, según The New York Times, Hochul informó que durante los próximos dos años las cooperativas y condominios serán tasados por su “valor de mercado”, una cifra establecida por el Departamento de Finanzas estatal, que puede diferir de los precios de venta y servirá como base para otros gravámenes inmobiliarios escalonados en función del valor tasado.

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