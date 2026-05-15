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El petróleo subió ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Las cotizaciones internacionales repuntaron al cierre del viernes debido a declaraciones que redujeron las posibilidades de un acuerdo para normalizar el tránsito por el estrecho de Ormuz, clave para el suministro energético global

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FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026./File Photo
FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026./File Photo

El petróleo Brent y el West Texas Intermediate (WTI) cerraron la jornada del viernes con alzas superiores al 3% y al 4%, respectivamente, después de que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del canciller iraní Abbas Araqchi disiparon las expectativas de una resolución diplomática que permitiera reabrir el estrecho de Ormuz.

El Brent para entrega en julio avanzó USD 3,54, hasta USD 109,26 el barril en el mercado de futuros de Londres (ICE), mientras que el WTI para entrega en junio sumó USD 4,25, para cerrar en USD 105,42. En la semana, el Brent acumuló una suba del 7,72% y el WTI del 10,11%, según los cables de las agencias.

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Araqchi declaró el viernes que Irán “no confía” en Estados Unidos y que solo está dispuesto a negociar si Washington demuestra voluntad real. Advirtió que Teherán está preparado tanto para retomar el combate como para explorar salidas diplomáticas. Trump, por su parte, afirmó que se le agota la paciencia con Irán y que acordó con el presidente chino, Xi Jinping, que Teherán no puede poseer un arma nuclear y que debe reabrir el estrecho.

El mercado había depositado expectativas en la reunión de esta semana entre Trump y Xi en Beijing. El mandatario estadounidense mencionó declaraciones alentadoras de Xi, quien le habría asegurado que China no suministraría armas a Irán y que podría contribuir a la reapertura del paso marítimo. Las declaraciones oficiales chinas, no obstante, no hicieron mención alguna a ese tema.

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“El tono entre Estados Unidos e Irán se ha vuelto, una vez más, significativamente más beligerante. Aunque el alto el fuego se mantiene, las esperanzas de una rápida reapertura del estrecho de Ormuz se han desvanecido”, señalaron los analistas de Commerzbank. En la misma línea, Barbara Lambrecht, también de Commerzbank, subrayó que el estancamiento diplomático mantiene la preocupación por el suministro “en primer plano”.

Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado transita normalmente por el estrecho, que constituye la principal ruta de exportación para Arabia Saudita, Irak y Qatar. Desde el inicio de la guerra, a fines de febrero, el volumen acumulado de crudo que no llegó al mercado “se acerca a los 1.000 millones de barriles”, estimó Tamas Varga, analista de PVM.

El tráfico por el estrecho permanece muy por debajo de los niveles previos al conflicto. La Guardia Revolucionaria de Irán informó que 30 buques cruzaron el paso entre la tarde del miércoles y el jueves, frente a los 140 diarios habituales antes de la guerra. La empresa de análisis marítimo Kpler registró, por su parte, apenas 10 buques en las últimas 24 horas, contra los cinco o siete que lo hacían en semanas recientes.

Matt Britzman, analista de Hargreaves Lansdown, advirtió que el estancamiento diplomático “mantiene la preocupación por el suministro de petróleo en primer plano”. Warren Patterson, de ING, fue más lejos: si las negociaciones se estancan, “podríamos empezar a preocuparnos por una nueva escalada, lo que implica el riesgo de mayores daños a la infraestructura energética de la región”, dijo durante una videoconferencia sobre las consecuencias del conflicto para los mercados de crudo.

Esta semana, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que el mundo está recurriendo a sus reservas de petróleo a un ritmo récord. En Estados Unidos, las reservas de crudo volvieron a disminuir la semana pasada, según cifras publicadas el miércoles por la Administración de Información Energética (EIA). Thadeu Dos Santos, analista de Infinox, advirtió además que los mercados seguirán “expuestos a episodios de tensión mientras no haya una normalización sostenida del suministro”, y que “la recuperación de los flujos de exportación podría ser gradual incluso si mejora la situación en Ormuz”.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

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