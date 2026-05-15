Por qué se encarecen los alimentos más consumidos en Estados Unidos

Los productos frescos como tomates, vegetales y carne de res registraron las mayores subas, impactando directamente en el costo de vida (Reuters)

El encarecimiento de los comestibles en Estados Unidos alcanzó su mayor velocidad en casi cuatro años, según datos recientes del Bureau of Labor Statistics (BLS), la agencia estadística del gobierno de Estados Unidos. La inflación anual llegó al 3,8% en abril de 2026, impulsada por el aumento de los precios en alimentos y energía, mientras factores internacionales y domésticos acentúan el impacto en los hogares.

Medios como ABC News y CBS News destacan que la presión inflacionaria podría persistir durante los próximos meses. El fenómeno responde a una combinación de crisis energética global, aranceles a productos importados y condiciones climáticas adversas.

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El conflicto en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz dispararon los precios del transporte y afectaron toda la cadena de suministro alimentaria (Reuters)

El conflicto armado en Irán, que derivó en el cierre del Estrecho de Ormuz, provocó una fuerte suba del diésel, lo que encareció el transporte y, por extensión, los precios en las góndolas. Los expertos consultados por ABC News y CBS News advierten que la volatilidad internacional y los problemas de oferta inciden directamente en el costo de vida.

Qué productos subieron más y por qué

Los datos oficiales muestran que los mayores aumentos interanuales se dieron en productos frescos y de alta demanda. El detalle de los incrementos más pronunciados es el siguiente:

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Tomates: 39 %

Vegetales frescos: 11,5 %

Mariscos: 6,2 %

Café: 18,5 %

Carne de res: 14,8 %

Estos incrementos reflejan varios factores simultáneos. El diésel subió 60 % respecto al año anterior, lo que elevó los costos en toda la cadena de suministro. El conflicto en Oriente Medio interrumpió el flujo global de petróleo.

Expertos de la Universidad Estatal de Michigan y Tufts coinciden en que la crisis energética intensifica la sensibilidad de los precios de alimentos perecederos (Reuters)

Además, los aranceles sobre tomates mexicanos, que alcanzan el 17 %, encarecieron la importación y limitaron la oferta. Sequías y otras condiciones meteorológicas adversas complicaron la producción de café y carne.

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Qué dicen los expertos y las autoridades

Economistas consultados atribuyen la mayor sensibilidad de los productos perecederos a la crisis energética. En diálogo con ABS News, David Ortega, economista de alimentos en la Universidad Estatal de Michigan, subrayó que estos artículos representan “el canario en la mina de carbón” ante cualquier variación en el precio del combustible.

Los aranceles de hasta 17% sobre los tomates mexicanos y las sequías agravaron la inflación en los alimentos más demandados de Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake)

Por otra parte, Parke Wilde, experto de la Universidad de Tufts, puntualizó: “Los alimentos perecederos son el indicador de alerta temprana cuando analizamos el impacto de los altos precios del diésel en los supermercados”.

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El BLS detalla que los alimentos en el hogar subieron 3,2 %, mientras que la energía aumentó 17,9 % respecto al año anterior. El informe completo se encuentra en la página oficial del organismo.

Qué impacto tiene en los consumidores

El impacto directo se refleja en el gasto diario de los estadounidenses. Según CBS News, la inflación mensual de abril fue la más alta en casi tres años, con un aumento de 0,6 %. Las tarifas aéreas subieron 20,7 % anual y la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se ubicó en 2,8 %.

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Los productos frescos y los importados resultan los más afectados por la volatilidad de precios y transporte. A pesar de los aumentos, el consumo no ha caído de manera significativa.

Las tarifas aéreas aumentaron un 20,7% anual, elevando costos globales y frenando las expectativas de una pronta baja en las tasas de interés (Reuters)

De mantenerse la tendencia, los especialistas estiman una disminución de las posibilidades de una baja en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal a corto plazo.

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Cuándo y cómo podría cambiar la tendencia

La evolución de la inflación depende de la estabilidad internacional y de las condiciones climáticas en los principales países proveedores. Si el conflicto en Irán persiste o surgen nuevas interrupciones en el suministro petrolero, es probable que los precios se mantengan altos durante el verano.

También influirá el comportamiento de la demanda interna, que por ahora no muestra señales de retracción.

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