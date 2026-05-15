Israel y el Líbano acordaron extender el alto el fuego por otros 45 días

Delegaciones de Estados Unidos, Israel y Líbano, incluyendo a Marco Rubio y Ruthie Blum, se reúnen en una mesa de diálogo para abordar asuntos de importancia regional e internacional.

Israel y el Líbano prorrogaron 45 días el alto el fuego declarado el 16 de abril, tras dos jornadas de negociaciones en Washington auspiciadas por el gobierno de Donald Trump, informó el viernes el Departamento de Estado de Estados Unidos. El portavoz Tommy Pigott calificó las conversaciones como “altamente productivas” y anunció nuevas fechas para continuar las tratativas.

La extensión de la tregua —que vencía este viernes— fue acordada por delegaciones de ambos países en la sede del Departamento de Estado, en lo que constituyó la tercera ronda de contactos desde que se reactivaron los enfrentamientos el 2 de marzo. “El cese de hostilidades del 16 de abril se extenderá por 45 días para permitir mayores avances”, escribió Pigott en sus redes sociales.

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Un portavoz de la cartera diplomática estadounidense señaló a la agencia Europa Press que “el ambiente de las conversaciones ha sido muy positivo, incluso superando las expectativas”.

La delegación israelí estuvo integrada por el embajador en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y el viceasesor de Seguridad Nacional Yossi Draznin. Por el lado libanés participaron la embajadora en Washington, Nada Hamadeh, y el enviado especial Simon Karam. La representación estadounidense incluyó al consejero del Departamento de Estado, Michael Needham; al embajador en Israel, Mike Huckabee, y al embajador en el Líbano, Michel Issa.

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El Departamento de Estado convocó para el 2 y el 3 de junio la cuarta ronda de negociaciones en la llamada “pista política”. Antes de esa fecha, el 29 de mayo se inaugurará en el Pentágono una “pista de seguridad” con delegaciones militares de ambos países. “Esperamos que estas discusiones avancen hacia una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía e integridad territorial mutuas, y el establecimiento de una seguridad verdadera a lo largo de su frontera común”, declaró Pigott.

Equipos de rescate trabajan en el lugar de un ataque israelí en Kfar Jouz, Líbano, el 11 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

A pesar de la tregua vigente desde el 17 de abril, los ataques israelíes sobre territorio libanés no cesaron. Hezbollah, que no participa en las negociaciones, también continuó lanzando proyectiles hacia Israel y atacando a las fuerzas israelíes en el sur del Líbano, donde el ejército de ese país estableció una extensa zona de amortiguamiento. El presidente libanés Joseph Aoun advirtió el martes, en vísperas de la nueva ronda, que los bombardeos israelíes “erosionan los esfuerzos para consolidar el cese de hostilidades”.

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Las autoridades libanesas contabilizaron este viernes 2.951 muertos y 8.988 heridos desde el inicio de los ataques israelíes el 2 de marzo, según datos del Ministerio de Sanidad difundidos por la agencia estatal NNA. Entre las víctimas figuran 110 trabajadores sanitarios fallecidos y otros 259 heridos. Alrededor de 1,2 millones de personas —cerca del 25% de la población total— se vieron obligadas a abandonar sus hogares, de acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El objetivo central de las negociaciones es consolidar la tregua y sentar las bases de un tratado de paz. Beirut exige la retirada de las tropas israelíes de su territorio; Israel reclama el desarme de Hezbollah. Los enfrentamientos se reactivaron el 2 de marzo, tres días después del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, cuando Hezbollah lanzó misiles contra Israel.

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(Con información de AFP, EFE, AP, Europa Press y Reuters)