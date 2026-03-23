El tren de alta velocidad de California inaugura su primer gran centro logístico en Kern

El tren de alta velocidad de California inaugura su primer gran centro de operaciones en el condado de Kern, clave para la logística del proyecto (High-Speed Rail Authority)

El tren de alta velocidad de California ha completado la construcción de su primer gran centro de operaciones en una superficie de 150 acres en el condado de Kern, lo que permitirá iniciar el tendido de vías a lo largo de 2024, según informó el portal Secret Los Angeles.

Este nuevo complejo, situado al sur de Wasco, funcionará como el punto logístico principal para la fase inicial del proyecto ferroviario estatal.

Este avance es un paso clave para la infraestructura ferroviaria en California. El centro dispone de seis conexiones ferroviarias, que permiten el traslado permanente de materiales y equipos especializados.

Sus instalaciones incluyen un patio de mantenimiento para equipos rodantes, un taller para reparación y ajuste de maquinaria, un almacén con suministros esenciales —como roca triturada, fibra óptica y cableado eléctrico— y una oficina de control que coordina el movimiento de trenes y maquinaria.

En la etapa actual, el proyecto emplea barras de acero para la estructura de las vías, traviesas de hormigón para reforzar la estabilidad y soportes para catenarias aéreas, que alimentarán los trenes eléctricos capaces de alcanzar velocidades de hasta 350 km/h.

El nuevo complejo ferroviario se levanta en 150 acres al sur de Wasco e integra seis conexiones para almacenamiento y traslado de materiales críticos (Secret Los Angeles)

De acuerdo con Secret Los Angeles, estos materiales se almacenan en plataformas elevadas dentro del complejo, lo que previene daños por humedad y garantiza estándares rigurosos de calidad antes de su instalación.

La finalización del centro logístico en el condado de Kern inaugura una nueva etapa para el tren de alta velocidad en California.

El complejo permitirá movilizar materiales y equipos vitales, lo que facilita el tendido de vías y las pruebas iniciales de los sistemas eléctricos y de señalización, según datos de la Autoridad Ferroviaria del Estado.

Infraestructura y logística avanzada en el condado de Kern

Las instalaciones integran 16 km de vías temporales conectadas directamente a la red nacional de transporte ferroviario, lo que agiliza la llegada de suministros desde diversas regiones de Estados Unidos.

Esta organización logística reduce los tiempos de traslado y acelera la entrega de componentes estratégicos, disminuyendo potenciales retrasos en el cronograma de obra. El diseño del complejo se orienta a maximizar la eficiencia en todas las fases de construcción.

El centro de operaciones cuenta con áreas de almacenamiento para grandes volúmenes de materiales, sistemas de seguridad reforzada y zonas dedicadas a inspección y mantenimiento de maquinaria pesada.

El centro de operaciones de Kern cuenta con áreas de mantenimiento, taller, almacén y una oficina de control equipada con tecnología avanzada para supervisión integral (California High-Speed Rail Authority)

La oficina de control, provista de tecnología avanzada, centraliza la supervisión de los movimientos de trenes, vehículos de obra y los flujos de suministro, lo que asegura la trazabilidad de cada componente desde su llegada hasta su instalación en el corredor ferroviario.

La Autoridad de Trenes de Alta Velocidad de California indicó que la base del condado de Kern será fundamental para la siguiente etapa del proyecto, que incluye la extensión del tendido ferroviario y la preparación de sistemas de electrificación en el valle central.

Aunque está prevista la apertura de otro centro logístico cerca de Fresno, actualmente el complejo de Kern asumirá la mayor parte de la carga operativa.

Próximos pasos y relevancia del proyecto ferroviario

La creación de este centro logístico ha generado expectativas entre autoridades estatales, ingenieros y proveedores.

Su puesta en marcha permitirá comenzar el tendido de vías y probar los sistemas de energía, señalización y control antes de la circulación de los trenes, lo cual es un paso decisivo para el cronograma general del proyecto.

Está prevista la apertura de un centro logístico próximo a Fresno para distribuir tareas y acelerar la construcción en el corredor central de California.

La infraestructura ferroviaria en California avanza con el tendido de vías y la preparación de sistemas eléctricos que alcanzarán velocidades de hasta 350 km/h

Esta estrategia busca asegurar la continuidad del suministro, fomentar la capacitación de personal técnico y ampliar la generación de empleo en la región.

Con una superficie de más de 150 acres, equipamiento especializado y una integración avanzada con la red nacional, el centro operativo del condado de Kern constituye el primer paso tangible hacia la implementación del tren de alta velocidad en California.

Desde estas instalaciones se coordinarán tareas esenciales, se resguardarán materiales estratégicos y se gestionará la logística de uno de los proyectos de infraestructura de mayor escala en el estado.

El avance de las obras está alineado con el objetivo de transformar la movilidad y el desarrollo económico regional, siempre que el sistema ferroviario logre sortear los desafíos técnicos y administrativos que se han presentado en años recientes.