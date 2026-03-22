Estados Unidos

Suben los precios de la gasolina en el sur y suroeste de Estados Unidos por ajustes en la producción

Los conductores enfrentan un aumento sostenido en el costo del combustible tras la reducción de oferta de refinerías y factores climáticos que impactan la distribución en estados clave de la región

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El cierre del Estrecho de
El cierre del Estrecho de Ormuz por la guerra en Irán dispara los precios de la gasolina en Estados Unidos y afecta a millones de conductores (REUTERS/Ken Cedeno)

Desde el inicio de la guerra en Irán a finales de febrero, los precios de la gasolina en Estados Unidos han experimentado un aumento superior al 30%, impactando de forma directa en los bolsillos de millones de conductores.

El cierre del Estrecho de Ormuz —por donde circula aproximadamente una cuarta parte del suministro mundial de petróleo— ha provocado una escasez que se refleja en cada estación de servicio del país, alterando la rutina diaria y las finanzas de hogares y empresas.

El alza en los precios de la gasolina ha modificado hábitos de consumo y generado preocupación en amplios sectores sociales.

Según datos de GasBuddy, estados del sur y suroeste como Luisiana, Misisipi, Oklahoma y Texas, que históricamente gozaban de los precios más bajos, han experimentado los mayores incrementos en las últimas semanas.

En Nuevo México, el aumento alcanza casi el 40%, mientras que en Colorado la subida ronda el 35%. Expertos advierten que la continuidad del conflicto en Irán y la prolongación del cierre del Estrecho de Ormuz podrían mantener la presión sobre los mercados energéticos y agravar el impacto en los consumidores estadounidenses.

Los precios de la gasolina
Los precios de la gasolina aumentan más del 30% en los estados del sur y suroeste, golpeando los bolsillos de los consumidores en Luisiana, Texas y Oklahoma (REUTERS/Ken Cedeno)

El panorama genera incertidumbre, especialmente entre quienes dependen del transporte para su sustento diario, y multiplica los ajustes en los presupuestos familiares a lo largo del país.

Impacto en la vida cotidiana de los conductores

Jay Robinson, ajustador de seguros en Dallas de 42 años, utiliza aplicaciones de transporte para costear su boda próxima y describe cómo la inflación, sumada al aumento de la gasolina, afecta directamente su economía: “Ya me afecta la inflación y esto no ayuda”.

Aunque conduce un Toyota Corolla eficiente en consumo, considera imposible ignorar los precios actuales.

El análisis de GasBuddy confirma que los mayores aumentos se registran en estados tradicionalmente económicos para el combustible, como Luisiana, Misisipi, Oklahoma y Texas.

En Nuevo México, el alza se acerca al 40%, y en Colorado la subida es del 35%. Sancho Diaz, mecánico ambulante de Taos, Nuevo México, señala que debe transferir el costo extra a sus clientes, aunque aún no ha incrementado las tarifas.

Expertos advierten que el conflicto
Expertos advierten que el conflicto en Irán y la incertidumbre sobre el suministro mundial de petróleo presionan al alza los precios del combustible en todo el país (REUTERS/Ken Cedeno)

Por su parte, Fernando Gomez, conductor de camión para el negocio familiar, observa una repercusión directa: “Todo lo que consumimos viene por camión”.

Las consecuencias inciden en el presupuesto y la organización diaria. Algunos optan por llenar el tanque ante la posibilidad de más alzas, mientras que otros esperan una pronta estabilización continuando con sus rutinas habituales.

Charles McThomas, de 54 años, recorre distintas estaciones buscando el mejor precio y prevé que llenar el tanque le costará USD 200, en comparación con los USD 150 habituales.

Reacciones y estrategias para enfrentar la crisis

En Nueva Orleans, Habibullah Saleem, de 85 años, relató que se vio obligado a destinar el dinero de su alquiler a la compra de combustible: “Tenemos que encontrar una salida a esto”.

En esa ciudad, el precio por galón subió de USD 2,50 a USD 3,22 en un mes. El aumento del combustible obliga a muchos estadounidenses a reorganizar sus finanzas, priorizando el transporte y reduciendo gastos en otras áreas básicas.

El alza ha incentivado nuevos hábitos de consumo. Muchos recurren a aplicaciones y sitios web para comparar precios, mientras que algunos limitan desplazamientos no esenciales o coordinan viajes compartidos con el fin de reducir el impacto económico.

El incremento de la gasolina
El incremento de la gasolina obliga a familias y empresas estadounidenses a reorganizar sus presupuestos y ajustar sus gastos mensuales (REUTERS/Ken Cedeno)

Respuestas políticas y perspectivas

La administración Trump ha intentado suavizar el efecto de la crisis con la liberación de reservas estratégicas de petróleo y la flexibilización de sanciones sobre el crudo ruso e iraní.

Pese a estos esfuerzos, se mantiene la incertidumbre, ya que el final del conflicto en Irán parece lejano y persisten interrogantes en torno a la estabilidad del mercado internacional del petróleo.

La crisis de abastecimiento y el encarecimiento de los combustibles podrían incidir en las próximas elecciones de medio término, evaluando la capacidad de reacción tanto del gobierno federal como de los estados.

Actualmente, millones de estadounidenses ajustan sus presupuestos y reorganizan sus prioridades ante un contexto donde el costo del transporte y de los bienes esenciales sigue en ascenso.

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