Estados Unidos

Un centro de datos propuesto en Nueva York desata tensiones por posibles impactos energéticos y ambientales

Las preocupaciones principales giran en torno a posibles aumentos de facturas eléctricas, riesgos para el entorno natural y la magnitud de los subsidios fiscales destinados al ambicioso proyecto digital

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El centro de datos de
El centro de datos de inteligencia artificial tendría un costo de USD 19.400 millones y se ubicaría entre Buffalo y Rochester, Nueva York (WXXI News)

Un centro de datos de inteligencia artificial de USD 19.400 millones proyectado entre Buffalo y Rochester, en el área rural de Alabama, Nueva York, generó fuerte oposición de residentes y de la comunidad Tonawanda Seneca Nation, ante la posibilidad de que el proyecto eleve las tarifas eléctricas y altere los ecosistemas vecinos.

Según informó The New York Times, el complejo demandaría un consumo energético equivalente al 20% de la producción diaria de la central hidroeléctrica de Niagara Falls, lo que incrementa la inquietud por el impacto ambiental y económico que tendría en toda la región.

El proyecto, propuesto en el Science, Technology and Advanced Manufacturing Park (STAMP), contempla construir una instalación de 2,2 millones de pies cuadrados (670.560 metros cuadrados) a menos de dos kilómetros del territorio Tonawanda Seneca y cerca del Iroquois National Wildlife Refuge.

La compañía promotora, Stream Data Centers, con sede en Dallas y propiedad de la firma de capital privado Apollo Global Management, prevé iniciar las obras este año, con una puesta en marcha parcial en 2027 y operaciones completas recién en 2030.

Hasta el momento, la identidad de la empresa tecnológica que estaría detrás del centro no fue revelada, de acuerdo a los acuerdos de confidencialidad, explicó Mark Masse, presidente y director ejecutivo del Genesee County Economic Development Center.

El complejo de Stream Data
El complejo de Stream Data Centers recibiría USD 1.400 millones en incentivos fiscales y generaría solo 125 empleos permanentes (Construct Connect)

Incentivos fiscales e impacto en las tarifas eléctricas

Entre los puntos más controvertidos figura la magnitud de los incentivos fiscales: el proyecto recibiría USD 1.400 millones en subsidios tributarios, un promedio de USD 11,2 millones por cada uno de los 125 empleos permanentes previstos, cada uno con un salario estimado de USD 80.000 anuales, detalló The New York Times en su cobertura.

Al mismo tiempo, la agencia de desarrollo económico espera que se generen más de 1.000 empleos temporales vinculados a la construcción.

Las preocupaciones sobre los posibles aumentos en las tarifas eléctricas están respaldadas por antecedentes en otros estados. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, los tres estados con mayor concentración de centros de datos —Illinois, Virginia y Ohio— experimentaron en agosto de 2025 incrementos en las facturas de electricidad dos veces superiores o más al promedio nacional, en comparación con el mismo mes de 2024.

Las alzas alcanzaron 16% en Illinois, 13% en Virginia y 12% en Ohio. El alcalde de Buffalo, Sean Ryan, sostuvo en diálogo con The New York Times que una situación similar podría replicarse en Nueva York: “Además de enormes subsidios fiscales, el consumo energético va a afectar a todos los usuarios del estado”.

Beneficios económicos con uso de recursos locales

A nivel local, parte de la comunidad ve potencial en los ingresos derivados del proyecto. Según explicó Masse, el Genesee County Economic Development Center podría recibir USD 145 millones en tarifas, fondos que se usarían para habilitar nuevos parques industriales y modernizar la planta de tratamiento de aguas residuales en Oakfield para procesar los 20.000 galones (75.700 litros) diarios de agua que requerirá el centro.

Genesee County, el municipio de Alabama y el distrito escolar local obtendrían un total de USD 285 millones en el transcurso del contrato de 30 años. Además, el condado y el estado se repartirían aproximadamente USD 27 millones anuales en ingresos por impuestos a las ventas asociados al consumo eléctrico.

El consumo energético del proyecto
El consumo energético del proyecto equivaldría al 20 % de la producción diaria de la central hidroeléctrica de Niagara Falls (WXXI News)

Preocupaciones ambientales y reacción de la comunidad

La cercanía del centro con la reserva Tonawanda Seneca y zonas de protección ambiental añade otro elemento de tensión. “No puedo pensar en una sola razón válida para esto”, afirmó Arthur Barnes, residente de la localidad de Shelby y uno de los cerca de 60 asistentes a una reunión informativa sobre el proyecto.

Grandell Logan, portavoz de la Nación Tonawanda Seneca, advirtió que el ruido proveniente de las supercomputadoras “cambiará de manera irreversible el paisaje sonoro del área”.

El análisis ambiental del proyecto también genera polémica por un posible conflicto de intereses, ya que la propia agencia de desarrollo local dirige la evaluación estatal obligatoria, mientras espera importantes ingresos si el plan avanza.

En enero, el condado de Orleans, en asociación con el Sierra Club y la Tonawanda Seneca Nation, solicitó —sin éxito— que este análisis fuera realizado por el Departamento de Conservación Ambiental del estado.

La cercanía a la reserva
La cercanía a la reserva Tonawanda Seneca y al Iroquois National Wildlife Refuge incrementa la preocupación ambiental por el proyecto (The New York Times/Lauren Petracca)

Debate estatal con argumentos a favor del desarrollo

A nivel estatal, la gobernadora Kathy Hochul reclamó recientemente que los centros de datos paguen su “parte justa” de cargas fiscales y de actualización de infraestructura, reconociendo que el crecimiento de este tipo de instalaciones está tensionando la red eléctrica y el uso del agua.

“A diferencia de otros sectores, los centros de datos consumen enormes cantidades de recursos finitos y ejercen una presión sin precedentes sobre la red eléctrica, sin crear muchos empleos a cambio”, afirmó la oficina de la gobernadora en un comunicado reproducido por The New York Times.

En defensa del plan, Masse sostuvo que el consumo de agua será inferior al habitual para este tipo de infraestructuras debido a sistemas de refrigeración en los techos y citó un informe del New York Independent System Operator para sostener que el proyecto no dañaría la red eléctrica local.

El debate sobre el STAMP
El debate sobre el STAMP resalta la necesidad de definir el interés público en el desarrollo de IA y el rol activo de autoridades como Kathy Hochul (REUTERS/Adam Gray)

Perspectivas locales y dilemas de la inteligencia artificial

Algunos miembros de la comunidad, como Earl La Grou, ex empresario agrícola de Alabama, ven el proyecto como una oportunidad financiera para estabilizar y reducir los impuestos a la propiedad en la región: “El beneficio financiero general para la comunidad, el municipio y el condado es enorme”.

El debate puso en el centro una pregunta recurrente sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Según Tyson Slocum, director de energía en la organización Public Citizen, el caso del STAMP pone de manifiesto la necesidad de discutir a fondo el papel creciente de la inteligencia artificial y los centros de datos en el centro de la vida cotidiana.

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