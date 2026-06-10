Proponen recortar ayuda federal por desastres y subir el seguro contra inundaciones: qué cambios plantea FEMA y a quiénes afecta

La reestructuración de FEMA plantea una agencia más reducida y con un papel de apoyo, mientras los estados asumirían la conducción de la respuesta ante desastres (REUTERS/Nathan Howard)

La propuesta de reforma de FEMA impulsada por un panel designado por Donald Trump elevaría los requisitos para acceder a la ayuda federal por desastres y trasladaría más costos a sobrevivientes, estados y gobiernos locales en plena temporada de huracanes, según CBS News y un análisis del grupo Sabotaging Our Safety.

La reforma evaluada por el FEMA Review Council incluyó elevar el umbral para declarar un gran desastre, reemplazar reembolsos por el esquema RAPID y acelerar cambios en el seguro contra inundaciones.

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Según CBS News y el análisis de Sabotaging Our Safety, el impacto recaería en damnificados, estados y gobiernos locales, con presión adicional sobre hogares de bajos ingresos y comunidades rurales.

El análisis de Sabotaging Our Safety, citado por CBS News, sostuvo que elevar el umbral para declarar un gran desastre natural habría dejado afuera al 29% de las declaraciones presidenciales entre 2012 y 2025, lo que equivale a unas 16 menos por año.

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El mismo informe indicó que ese cambio subiría el indicador per cápita de USD 1,94 a USD 2,99 y trasladaría USD 1.500 millones del gobierno federal a estados, condados y damnificados.

La propuesta de reforma de FEMA impulsada por un panel designado por Donald Trump elevaría los requisitos para acceder a la ayuda federal por desastres y trasladaría más costos a sobrevivientes, estados y gobiernos locales (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Cómo cambiaría el acceso a la ayuda federal

El mes pasado, el FEMA Review Council planteó una reestructuración para convertir a la agencia en una organización más reducida y con un papel de apoyo, mientras las agencias estatales asumirían la conducción de la respuesta ante desastres, según CBS News.

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La iniciativa surgió después de que Trump planteara la posibilidad de “destetar” a los estados de FEMA o incluso eliminar la agencia, de acuerdo con el mismo medio.

Uno de los cambios de mayor alcance fue el reemplazo del programa de Asistencia Pública de FEMA, que ayudó a estados y gobiernos locales a pagar remoción de escombros, medidas de emergencia y reparación de rutas, puentes, escuelas, hospitales y servicios públicos, según CBS News.

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Sabotaging Our Safety señaló que esas subvenciones sumaron cerca de USD 180 mil millones en los últimos cinco años.

La propuesta sustitutiva, llamada RAPID, dejaría atrás el esquema de reembolso proyecto por proyecto basado en daños documentados y lo cambiaría por una transferencia global calculada con una fórmula ligada a métricas del desastre, como velocidad del viento y profundidad de inundación, según CBS News.

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El FEMA Review Council evaluó subir el umbral para declarar un gran desastre, reemplazar reembolsos por el esquema RAPID y acelerar cambios en el seguro contra inundaciones (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

El informe advirtió que ese método podía abrir una brecha estructural entre la ayuda federal y el costo efectivo de la recuperación.

“El costo de reconstruir una escuela, un sistema de agua, una red vial de un condado o un hospital depende de los costos locales de construcción, la antigüedad de la infraestructura, los requisitos normativos y las condiciones de la cadena de suministro que la fórmula preestablecida ni siquiera intenta captar”, dijo el informe de Sabotaging Our Safety citado por CBS News.

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“Basar los pagos en la magnitud esperada de un desastre, en lugar del costo del daño sufrido, crea una brecha inherente que recae por completo en estados y localidades.”

El programa RAPID también exigiría gastar los fondos federales en un plazo de ocho años, una fecha límite que el informe calificó de “desconectada de la realidad”, según CBS News.

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Sabotaging Our Safety agregó que la reconstrucción de infraestructura pública suele depender de permisos, contrataciones, ingeniería y obras que con frecuencia se extienden por más de una década, sobre todo cuando hay interrupciones en las cadenas de suministro.

Para los damnificados individuales, 15 categorías de asistencia quedarían condensadas en un solo pago máximo, con menos opciones para cubrir vivienda, gastos médicos, funerales, reparación de vehículos y otras pérdidas, según el informe citado por CBS News.

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El mismo análisis advirtió que el consejo propuso terminar con el papel de FEMA en la asistencia habitacional de largo plazo y trasladar esa responsabilidad a estados, territorios y gobiernos tribales.

Sin ese puente entre el refugio temporal y la recuperación permanente, el desplazamiento puede volverse definitivo, en especial para familias de bajos ingresos, inquilinos, adultos mayores y personas sin seguro, según Sabotaging Our Safety citado por CBS News.

Qué efecto tendría sobre los seguros contra inundaciones

FEMA inició la temporada de huracanes con más de 5.000 empleados menos desde enero de 2025 y con casi la mitad de sus principales cargos de conducción vacantes (REUTERS/Jon Cherry/File Photo)

El informe también vinculó la reforma con cambios más rápidos en el seguro contra inundaciones que podrían encarecer la cobertura para los hogares con menos ingresos en zonas expuestas, según CBS News.

Bajo Risk Rating 2.0, el método más reciente de FEMA para fijar precios dentro del National Flood Insurance Program, las nuevas pólizas caerían entre 11% y 39% en términos generales, pero el descenso sería de hasta 60% en códigos postales de bajos ingresos, frente a hasta 32% en las áreas más ricas, según Sabotaging Our Safety.

En los lugares de mayor exposición, las primas subirían 279%, lo que agregaría más de USD 2.000 al año para algunos hogares, según el informe citado por CBS News.

Sabotaging Our Safety sostuvo que ese efecto profundizaría una tendencia de expulsión de las comunidades de bajos ingresos del mercado de cobertura.

De acuerdo con el informe, el National Flood Insurance Program arrastró una deuda de unos USD 20 mil millones y más de 400.000 viviendas del sudeste y del centro-suroeste de Estados Unidos tuvieron cobertura insuficiente frente a inundaciones interiores.

Para propietarios con hipotecas respaldadas por el gobierno federal en áreas especiales de riesgo de inundación, perder un seguro accesible podría desatar “una cascada de consecuencias financieras”, entre ellas problemas de depósito en garantía, dificultades para vender y mora hipotecaria, según Sabotaging Our Safety citado por CBS News.

El análisis añadió que las comunidades rurales quedarían especialmente expuestas porque los umbrales de desastre se calculan sobre la población total del estado.

Bajo esa lógica, daños extremos en un condado rural pequeño podrían no alcanzar el impacto per cápita estatal necesario para activar ayuda federal, aunque el daño local fuera devastador para las familias, de acuerdo con el informe citado por CBS News.

La situación de FEMA al inicio de la temporada de huracanes

El debate llega con la agencia en temporada de huracanes tras perder más de 5.000 empleados desde enero de 2025 y con vacantes en la cúpula, mientras la Government Accountability Office alerta por capacidad limitada si se encadenan eventos extremos (Foto: NOAA)

La agencia entró en la temporada de huracanes con presión financiera y de personal después de perder más de 5.000 empleados desde enero de 2025 y con casi la mitad de sus 38 principales cargos de conducción vacantes, según CBS News.

Aun así, el administrador interino Bob Fenton indicó al medio que FEMA estaba preparada para la temporada de huracanes.

Aunque FEMA afirmó que estaba tomando medidas para estabilizar su plantilla y reforzar la preparación antes de la temporada de huracanes y del Mundial de la FIFA, la Government Accountability Office advirtió que la agencia ya estaba exigida antes de los recortes de personal de la era Trump y que podría no tener suficientes trabajadores si se encadenaban desastres catastróficos, según CBS News.

En un comunicado, el Department of Homeland Security, que supervisó a FEMA, señaló que la publicación del informe final del FEMA Review Council marcó “un hito importante en los esfuerzos continuos de esta Administración para fortalecer la misión, las operaciones y la rendición de cuentas de FEMA”, según CBS News.

Un portavoz del organismo agregó que, “con el secretario Mullin al mando, esperamos seguir mejorando nuestras operaciones y trabajar con nuestros socios estatales para proporcionar mejor el apoyo federal que necesitan durante los desastres”.