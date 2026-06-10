“Me aburro muchísimo, ¡por Dios, rueden!”: así fue la reacción de Anthony Hopkins ante la obsesión de Ryan Gosling con su técnica

Ryan Gosling admitió que no hizo un buen trabajo en “Fracture” porque estaba muy ocupado observando a Anthony Hopkins

Durante la promoción de su carrera, Ryan Gosling sorprendió al reconocer que su actuación en “Fracture”, estrenada en 2007, no cumplió sus propias expectativas, señalando que la razón principal fue la influencia de su compañero de elenco, Anthony Hopkins.

Esta autocrítica, compartida con Espinof, reveló una experiencia poco habitual en la trayectoria del actor canadiense.

Un rodaje marcado por la admiración

La presencia de Anthony Hopkins en el set de “Fracture” generó un impacto notable en Gosling, quien admitió que la intensidad y el talento de su colega lo distrajeron durante el rodaje.

PUBLICIDAD

La actuación de Ryan Gosling en “Fracture” quedó marcada por la admiración que sintió por Anthony Hopkins durante el rodaje (Crimen perfecto (2007))

“No hice un buen trabajo, porque estaba muy ocupado observando a Anthony. Tenía que recordarme a mí mismo: tienes un personaje que interpretar. Deja de mirarlo”, relató el actor a Espinof.

Esta dificultad para mantener el foco en su personaje no pasó inadvertida para él, a pesar de que la crítica valoró positivamente su desempeño en la producción dirigida por Gregory Hoblit.

PUBLICIDAD

A pesar del reconocimiento externo, Gosling insistió en que su experiencia fue desafiante. La interacción profesional con Hopkins le resultó tan absorbente que, según sus propias palabras, le impidió entregarse plenamente a su papel en la película.

El método de observación y sus límites

Anthony Hopkins expresó su incomodidad por el exceso de análisis en el set de “Fracture” y pidió concentrarse en el rodaje (REUTERS/Mario Anzuoni)

En su intento por comprender la técnica actoral de Hopkins, Gosling se dedicó a observar cada detalle, esperando descifrar el secreto detrás de su maestría. Este enfoque, lejos de beneficiar su trabajo, terminó por dificultar su propia interpretación.

PUBLICIDAD

Por su parte, Hopkins mostró cierta incomodidad ante el análisis constante de su compañero. Según las declaraciones recogidas por Espinof, el actor galés expresó su preocupación por el exceso de análisis en el proceso creativo.

“Me preocupaba que fuéramos a desvirtuarlo por completo. Me aburro muchísimo: ¡Por Dios, rueden!”, manifestó el galés, según recuerda Gosling.

Dinámica y resultados en el set

“Fracture” recaudó 92 millones de dólares con un presupuesto de 10 millones, en una producción dirigida por Gregory Hoblit (Crimen perfecto (2007))

La relación profesional entre ambos actores se caracterizó por la tensión y el respeto mutuo. Este vínculo, sumado a sus diferentes enfoques sobre la actuación, marcó el ritmo de una producción que, según Espinof, alcanzó una recaudación de 92 millones de dólares con un presupuesto de 10 millones.

PUBLICIDAD

El contraste entre la satisfacción del público y la autocrítica interna de Gosling evidenció cómo la convivencia en el set y la interacción con figuras consagradas pueden influir en la percepción personal del propio desempeño.

Un gesto de cierre durante la regrabación

El desenlace de este proceso se produjo en la etapa final del rodaje. Durante la regrabación de la última escena, Gosling decidió disculparse con Hopkins por su actitud previa. Según relató, le hizo saber que había malinterpretado aspectos de su método de trabajo.

PUBLICIDAD

Ryan Gosling se disculpó con Anthony Hopkins durante la regrabación de la última escena de “Fracture” y convirtió la experiencia en un aprendizaje para su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni)

Este acto permitió dejar atrás la tensión acumulada y consolidar una relación basada en la comprensión de las diferencias profesionales. La colaboración entre ambos permanece como un ejemplo de duelo interpretativo en la pantalla.

Reflexión y aprendizaje para el futuro

Con el paso de los años, Ryan Gosling reconoce que su búsqueda por comprender el talento de Anthony Hopkins no tuvo éxito, pero considera que ese misterio sigue alimentando su respeto por el actor galés.

PUBLICIDAD

La experiencia en “Fracture” marcó una etapa de autocrítica y aprendizaje para Gosling, quien transformó la dificultad inicial en una oportunidad para reflexionar sobre su propio oficio.