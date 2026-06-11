Nostalgia informática: así puedes ejecutar más de 600 sistemas operativos antiguos en tu computadora

El Virtual OS Museum permite explorar sistemas clásicos como Windows 1.0, OS/2 y Mac OS X desde una sola plataforma. (Virtual OS Museum)

El avance de la tecnología ha dejado en el pasado a cientos de sistemas operativos que alguna vez fueron esenciales para usuarios, empresas y desarrolladores. Sin embargo, la nostalgia informática y el interés por la preservación digital han impulsado proyectos únicos.

Uno de los más ambiciosos es el Virtual OS Museum, una iniciativa creada por el desarrollador canadiense Andrew Warkentin, que permite a cualquier persona ejecutar más de 600 sistemas operativos antiguos en un ordenador moderno.

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Un proyecto de dos décadas y miles de horas

Según detalla el propio Warkentin, lleva más de veinte años recopilando emuladores, imágenes de discos y configuraciones específicas para cada plataforma. El resultado es un archivo que abarca más de 1.700 instalaciones distintas, correspondientes a más de 250 plataformas diferentes. Todo el contenido se puede descargar directamente desde el sitio web del museo, permitiendo que entusiastas, investigadores y curiosos exploren la evolución de la informática desde 1948 hasta la era de los smartphones.

El proyecto, creado por Andrew Warkentin, facilita la preservación digital sin complicaciones técnicas. (Virtual OS Museum)

La iniciativa responde a una paradoja habitual en la preservación digital: mientras los juegos clásicos y las aplicaciones emblemáticas reciben atención y esfuerzos de restauración, los propios sistemas operativos que les dieron vida suelen quedar relegados. Además, la configuración técnica de muchos emuladores puede resultar compleja, y las actualizaciones pueden romper la compatibilidad con versiones antiguas, como explica el propio Warkentin en la presentación del proyecto.

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El Virtual OS Museum resuelve estos problemas ofreciendo una colección preconfigurada, lista para usar y sin necesidad de grandes conocimientos técnicos. Cada sistema operativo se acompaña de emuladores y herramientas ya preparadas, lo que permite iniciar cualquier entorno con solo unos clics.

Un viaje por la historia desde 1948 hasta Android

El catálogo del Virtual OS Museum tiene su punto de partida en 1948, con el Manchester Baby, considerado el primer ordenador capaz de ejecutar un programa almacenado. A partir de ahí, la colección recorre los mainframes pioneros, minicomputadoras como el DEC PDP-11, estaciones de trabajo de la era Unix (SunOS, IRIX, NeXTSTEP), y ordenadores personales icónicos como el Commodore 64, ZX Spectrum, BBC Micro y Atari.

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La colección incluye más de 1.700 instalaciones de sistemas operativos para más de 250 plataformas distintas. (Virtual OS Museum)

El museo también preserva una amplia variedad de sistemas de escritorio, desde Windows 1.0 hasta las primeras betas de Longhorn, así como OS/2, BeOS, y versiones históricas de Mac OS X. Además, se incluyen entornos más raros o experimentales como Smalltalk, Oberon y Plan 9, que han sido fundamentales para la investigación en computación.

Funcionamiento y requisitos técnicos

El museo se distribuye como una máquina virtual compatible con VirtualBox, QEMU o UTM. Utiliza una base de GNU/Linux con el entorno de escritorio Xfce, e integra un lanzador (launcher) propio desarrollado por Warkentin. Desde ese lanzador, el usuario puede seleccionar y ejecutar el sistema operativo que desee explorar.

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El sistema de snapshots permite restaurar cualquier entorno a su estado original en cuestión de segundos si surge algún error o corrupción de archivos. Además, la función de actualización facilita mantener las imágenes al día de forma selectiva, sin necesidad de reinstalar todo el paquete.

Warkentin planea agregar más de 1.000 sistemas adicionales para ampliar el alcance del museo virtual. (Virtual OS Museum)

Sistemas operativos completos y funcionales

A diferencia de simples imágenes de disco, muchas de las instalaciones incluidas arrancan con herramientas, entornos de desarrollo y aplicaciones originales de su época. Así, es posible experimentar cómo era trabajar, programar o jugar en las décadas de los sesenta, setenta, ochenta y noventa.

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La versión completa del museo ocupa 121 GB comprimida y 174 GB descomprimida. Para quienes tengan limitaciones de almacenamiento, existe una opción Lite de aproximadamente 14 GB, que descarga solo las imágenes requeridas según la selección del usuario, optimizando así el uso de espacio.

El propio Warkentin asegura que todavía dispone de material suficiente para sumar más de 1.000 instalaciones adicionales. Su objetivo es que, si existe una versión funcional de un sistema operativo, pueda integrarse en el museo y ser accesible para cualquier persona con una computadora moderna.

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