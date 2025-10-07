Tecno

Centros de datos con IA generan aumentos récord en las facturas de electricidad en Estados Unidos

Aumentos de hasta 267% en el precio mayorista de la electricidad y desigualdades en la carga de tarifas generan presión política y social en varios estados

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
El avance de la inteligencia
El avance de la inteligencia artificial pone en jaque a la red eléctrica y dispara preocupaciones sociales - (Imagen ilustrativa Infobae)

El avance acelerado de la inteligencia artificial ha provocado una transformación profunda en el sector energético de Estados Unidos, donde el funcionamiento masivo de centros de datos eleva las facturas de electricidad a máximos históricos.

De acuerdo a una investigación de Bloomberg, el costo mayorista de la electricidad ha crecido hasta en un 267% en los últimos cinco años en ciertas zonas cercanas a estos complejos, una tendencia que ya afecta el presupuesto de hogares y empresas en varias regiones del país.

Aumento en el consumo energético debido a los data center

El consumo de energía por
El consumo de energía por inteligencia artificial redefine la política tarifaria y la distribución de costos en Estados Unidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En áreas como Virginia y Maryland, el crecimiento de Data Center Alley (región al norte de Virginia con alta densidad de centros de datos) extiende su influencia más allá de los límites estatales. Kevin Stanley, residente de Baltimore dependiente de prestaciones por discapacidad, ha visto cómo su factura energética subió 80% desde 2022.

Las compañías de servicios públicos trasladan estos aumentos a los usuarios finales, quienes encuentran cada mes un monto mayor en sus recibos.

Grid Status, una plataforma de análisis energético, y DC Byte, entidad especializada en infraestructura de datos, determinaron que el 70% de los nodos de la red eléctrica con alzas de precios se encuentran a menos de 80 kilómetros de una gran actividad de centros de datos.

El fenómeno no solo responde a la cercanía física, la interconexión de la red eléctrica nacional hace que el aumento de la demanda en un punto crítico termine impactando a usuarios de toda la región. La investigación de Bloomberg señaló que los puntos de Precio Marginal Local, que determinan los costos de electricidad en tiempo real, registran los mayores incrementos justo donde las instalaciones tecnológicas más consumen energía.

El auge de los centros
El auge de los centros de datos para IA provoca aumentos históricos en la factura eléctrica de hogares y empresas, con efectos que se extienden ya a varias regiones y sectores del país - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2020, el precio mayorista promedio de la electricidad rondaba los 16 dólares por megavatio-hora en Estados Unidos. Cinco años después, el costo depende mucho más de la ubicación, con estados donde esas cifras superan en más del doble el valor registrado al inicio del periodo. El impacto se evidencia en ciudades de todo el país, desde Chicago y Houston hasta San Francisco y Tulsa.

Inversión tecnológica de grandes compañías en Norteamérica

El auge sostenido de la inteligencia artificial responde a las inversiones de compañías como Nvidia, que en las últimas semanas anunció una inversión de 100.000 millones de dólares para respaldar la infraestructura de OpenAI.

Mientras tanto, Microsoft llegó a un acuerdo plurianual de casi 20.000 millones de dólares con Nebius Group para acceder a potencia computacional en la nube, y Oracle se asoció con OpenAI para instalar capacidad energética suficiente como para alimentar a millones de hogares estadounidenses. Ante estas cifras, el consumo energético de los centros de datos podría duplicarse hacia 2035 y alcanzar casi el 9% del total nacional, de acuerdo con la investigación.

Las autoridades locales y estatales estudian cómo repartir los costos derivados de esta nueva demanda. En Maryland, la Oficina de Asesoría Ciudadana reporta un incremento en las solicitudes de ayuda por facturas elevadas. El estado de Oregón aprobó la Ley POWER, que promueve que los grandes usuarios (centros de datos y mineras de criptomonedas) cubran una mayor parte de los gastos en infraestructura y transmisión.

Centros de datos impulsados por
Centros de datos impulsados por IA generan subidas récord en el precio de la electricidad estadounidense - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bloomberg citó el caso de Hillsboro, suburbio de Portland con 15 grandes centros de datos, donde las tarifas residenciales han aumentado en mayor proporción que las asignadas a los consumidores industriales.

Las empresas tecnológicas argumentan que colaboran con las compañías eléctricas para financiar las inversiones necesarias. Dominion Energy, responsable de la región de Data Center Alley, indicó que la demanda máxima podría crecer un 75% de aquí a 2039 como consecuencia de los propios centros de datos.

Calvin Butler, director ejecutivo de Exelon, sostuvo que la empresa implementa políticas para mitigar el impacto, aunque reconoce que los factores que impulsan las subidas superan su capacidad de control.

A nivel global, el problema adquiere rasgos similares. Japón, Malasia y Reino Unido experimentan alzas en la factura energética debido a la proyección de nuevos centros para inteligencia artificial.

Un informe de Aurora Energy Research prevé que la demanda asociada a estos complejos puede elevar en un 9% los precios en el Reino Unido para 2040. Mientras tanto, el debate sobre quién debe asumir el nuevo costo de la transformación digital se instala en cada rincón donde el desarrollo tecnológico avanza y la presión energética escala.

Temas Relacionados

Centros de datosElectricidadConsumoLo último en tecnologíaData centerEstados Unidos

Últimas Noticias

Estafa de la llamada perdida: lista de prefijos que alertan sobre esta modalidad de fraude

Trampas telefónicas generan pérdidas económicas y exponen información sensible, a través de prefijos de países como Albania o Nigeria para evitar sospechas y aumentar el éxito de sus engaños

Estafa de la llamada perdida:

Dos colegios colombianos llegaron a la final internacional del torneo Intercolegiales de Minecraft

La competencia reunió a 289 equipos de 10 ciudades, promoviendo habilidades como el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la programación a través de videojuegos en estudiantes de entre 12 y 15 años

Dos colegios colombianos llegaron a

Cómo activar el filtro de llamadas spam y evitar estafas en tu iPhone

Apple incorporó herramientas de seguridad que silencian o bloquean números sospechosos de spam o estafa

Cómo activar el filtro de

Nintendo arremete contra la IA: recrear videos donde salgan Súper Mario o Pikachu tendría sanciones

El auge de plataformas como Sora 2 impulsa la generación de obras no autorizadas, un hecho que lleva a la empresa de videojuegos a establecer límites claros entre innovación tecnológica y derechos de autor

Nintendo arremete contra la IA:

Cinco trucos para mejorar el rendimiento de tu celular y jugar sin interrupciones

Pequeños ajustes en la configuración pueden transformar tu experiencia de juego móvil y ayudarte a aprovechar al máximo el rendimiento de tu celular

Cinco trucos para mejorar el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de tiramisú de limón,

Receta de tiramisú de limón, rápida y fácil

La Junta Electoral convocó de urgencia al Gobierno y a las agrupaciones políticas por el pedido de reimpresión las de boletas bonaerenses

Maximiliano Pullaro advirtió que los “golpes” que sufre el Gobierno “van a hacer que vuelva el kirchnerismo”

Así trabajan los paleontólogos del Conicet que buscan fósiles de los dinosaurios en la Patagonia

“Ropa sucia” y “amenazas”: la esposa de Víctor Sotacuro relató cómo fue la noche del triple crimen narco

INFOBAE AMÉRICA
“Siento que me bebí la

“Siento que me bebí la cachaza del mundo entero”: el desesperado pedido de auxilio de una víctima de las intoxicaciones con alcohol en Brasil

Así atraparon a una pandilla que robaba celulares y los enviaba a China

Las exportaciones brasileñas a Estados Unidos se desplomaron un 18,5% tras dos meses de aranceles

Impulsan en Uruguay una ley de “combate al fentanilo” que endurece las penas por el tráfico de la droga zombie

Una banda de falsos mecánicos ofrece asistencia por desperfectos y cobran sumas exorbitantes en Uruguay

TELESHOW
La primera salida de Daniela

La primera salida de Daniela Celis a casi un mes del accidente de Thiago Medina: “Directo a mi infancia”

Tensa devolución de Soledad Pastorutti a una participante de La Voz Argentina: “Te noté un poco nerviosa”

Mercedes Morán recordó cómo surgió la icónica frase que se transformó en mantra: “Sótano nunca, siempre terraza”

Lali Espósito deslumbró en La Voz Argentina con un look inspirado en Jenna Ortega y causó furor en redes

El embarazo de Úrsula Corberó se robó todas las miradas en la Semana de la Moda de París