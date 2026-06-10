Glenn Close y Ridley Scott recibirán premios Óscar honoríficos

La Academia de Hollywood anunció que Glenn Close y Ridley Scott recibirán premios honorarios. (Reuters)

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció a los homenajeados de la 17ª edición de los Governors Awards, ceremonia en la que la actriz Glenn Close, el director Ridley Scott y el animador Floyd Norman recibirán Premios Honorarios de la Academia en reconocimiento a sus trayectorias y contribuciones a la industria cinematográfica.

Además, las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler serán distinguidas con el Premio Memorial Irving G. Thalberg, reconocimiento que la Academia otorga a productores cuya obra refleja una trayectoria consistente de calidad en la producción cinematográfica.

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La ceremonia se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles, como parte de los eventos organizados por la Academia previos a la temporada de premios.

El anuncio fue realizado por la Junta de Gobernadores de la institución el 10 de junio. A través de un comunicado, la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, destacó la trayectoria de los homenajeados y el impacto de su trabajo en distintas áreas del cine.

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“La Junta de Gobernadores de la Academia está encantada de presentar los Governors Awards de este año a cinco personas extraordinarias cuyo trabajo innovador ha dado forma de manera permanente al arte de hacer cine”, señaló.

Sobre Glenn Close, Howell Taylor destacó que “a lo largo de su extraordinaria obra, su incomparable rango emocional ha dado vida a algunos de los personajes más complejos del cine”.

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La actriz, de 79 años, recibirá el reconocimiento tras una carrera que abarca más de cuatro décadas en el cine, el teatro y la televisión.

La artista ha sido nominada en ocho ocasiones al Premio Oscar, una cifra que la convierte en la intérprete viva con más candidaturas en categorías de actuación sin haber obtenido una estatuilla competitiva.

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Glenn Close ha sido nominada a los Premios Oscar en 8 ocasiones. REUTERS/Mario Anzuoni

Sus nominaciones incluyen trabajos en películas como Fatal Attraction, Dangerous Liaisons, Albert Nobbs, The Wife y Hillbilly Elegy. Con esta última, obtuvo su octava candidatura en la ceremonia de 2021, igualando el récord del fallecido Peter O’Toole entre los actores con más nominaciones sin una victoria competitiva.

Durante aquella temporada de premios, Close comentó en una entrevista para Variety que no descartaba la posibilidad de terminar su carrera sin un Oscar competitivo. “Quizás sería genial no conseguir nunca uno”, señaló en aquella ocasión.

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Otro de los homenajeados será el cineasta británico Ridley Scott, de 88 años. A lo largo de su trayectoria ha dirigido producciones como Thelma & Louise (1991), Gladiator (2000) y Black Hawk Down (2001), películas que le valieron nominaciones al Oscar como mejor director.

También obtuvo una candidatura al premio a mejor película como productor de The Martian (2015), cinta que además dirigió. Su filmografía incluye otros títulos de amplia repercusión internacional y una carrera que se extiende por más de cinco décadas.

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Ridley Scott cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas. (Créditos: REUTERS/David)

Al referirse a Scott, Howell Taylor lo describió como “un verdadero visionario cuyo legado de décadas ha dejado un impacto inconmensurable en el cine y la cultura global”.

El tercer Premio Honorario será para Floyd Norman, de 90 años, figura destacada de la animación estadounidense. Norman trabajó junto a Walt Disney y participó en producciones como Sleeping Beauty (1959) y The Jungle Book (1967).

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Reconocido como el primer colaborador afroestadounidense contratado de forma regular por Disney, desarrolló posteriormente una carrera que incluyó trabajos para Hanna-Barbera Productions y Pixar. También participó como guionista en películas como The Hunchback of Notre Dame (1996) y Mulan (1998).

Por otra parte, Christine Vachon y Pamela Koffler recibirán el Premio Memorial Irving G. Thalberg por su trabajo al frente de Killer Films, productora responsable de títulos como Boys Don’t Cry (1999), Far From Heaven (2002) y Carol (2015), además de proyectos para televisión como la miniserie Mildred Pierce.

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Christine Vachon y Pamela Koffler también recibirán un premio Oscar Honorífico. REUTERS/Aude Guerrucci

La Academia define el Premio Honorario como una distinción destinada a reconocer logros excepcionales a lo largo de una carrera, contribuciones sobresalientes al arte y la ciencia cinematográfica o servicios destacados a la institución.

Tras la celebración de los Governors Awards, la Academia continuará con el calendario de la temporada rumbo a la 99ª edición de los Premios Oscar. Las nominaciones serán anunciadas el 21 de enero de 2027.