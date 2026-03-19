Estados Unidos

La NASA prepara el Artemis II tras las reparaciones: cuándo se realizará el despegue

La segunda misión tripulada del programa Artemis afronta pruebas clave en el Centro Espacial Kennedy, mientras crece la expectativa mundial por el inminente regreso de astronautas estadounidenses a la órbita lunar

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El cohete Artemis II de
El cohete Artemis II de la NASA ya está en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy para avanzar en el retorno de astronautas a la órbita lunar. (Reuters)

La NASA dio un paso determinante en su objetivo de devolver astronautas a la órbita lunar después de más de cinco décadas, con el traslado del cohete Artemis II al complejo de lanzamientos del Centro Espacial Kennedy en Florida, lo que representa un avance importante del programa Artemis desde las misiones Apolo.

El evento, anunciado para el 1 de abril de 2026, se produce tras años de planificación y meses de trabajos técnicos que incluyeron la resolución de problemas como fugas de hidrógeno y fallos en el sistema de helio del cohete Space Launch System (SLS). Este despliegue reactiva la expectativa mundial por el regreso de una tripulación de Estados Unidos a la Luna tras medio siglo.

Pruebas y ensayos antes del lanzamiento

El posicionamiento del cohete Artemis II en la plataforma inicia una fase clave: los ensayos en seco y pruebas integrales de sistemas. Ingenieros y técnicos ejecutan simulacros de cuenta regresiva, rutinas de abastecimiento y revisiones de cada subsistema de navegación y soporte vital.

La misión Artemis II, programada
La misión Artemis II, programada para abril de 2026, marcará el primer vuelo tripulado de Estados Unidos alrededor de la Luna desde 1972.

Durante este periodo, la NASA verifica todos los componentes del cohete y la cápsula Orión. La agencia ha subrayado: “Cada fase de los ensayos está orientada a garantizar la preparación completa antes del vuelo”, asegurando que cualquier anomalía detectada pueda ser corregida antes de fijar la fecha de lanzamiento.

La culminación de estas pruebas valida la seguridad de la misión. Solo tras obtener resultados satisfactorios, la NASA confirmará el día definitivo del despegue, aunque existen ventanas alternativas hasta mayo de 2026 en caso de imprevistos.

Objetivos y características de la misión Artemis II

La misión Artemis II se establece como el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde 1972. El propósito principal es evaluar el desempeño del Space Launch System y la cápsula Orión en un entorno real, sin aterrizar en la superficie lunar.

El viaje tendrá una duración aproximada de 10 días. Durante ese tiempo, los astronautas circunnavegarán la Luna, recorrerán entre 6,450 y 9,650 kilómetros sobre la superficie. También pondrán a prueba los sistemas de soporte vital, comunicación, navegación y control manual de la nave.

Los ingenieros ejecutan pruebas y
Los ingenieros ejecutan pruebas y ensayos clave para validar la seguridad del Space Launch System y la cápsula Orión antes del despegue lunar.

Aunque la expedición no descenderá sobre la Luna, permitirá analizar regiones inexploradas por seres humanos y recopilar datos críticos para la siguiente etapa del programa, que incluye futuros alunizajes y una presencia humana más estable en el satélite.

Tripulación y preparación técnica

La tripulación está compuesta por cuatro astronautas: Reid Wiseman (comandante), Christina Koch (especialista de misión), Victor Glover (piloto) y Jeremy Hansen (representante de la Agencia Espacial Canadiense*, la agencia espacial nacional de Canadá). Este grupo incluye a la primera mujer y al primer afroamericano en viajar más allá de la órbita terrestre, un hecho señalado como avance en la diversificación de la exploración espacial.

El vuelo de Artemis II
El vuelo de Artemis II está diseñado para analizar el rendimiento de los sistemas vitales, comunicación y navegación durante diez días de vuelo lunar sin alunizaje. (Reuters)

Antes del lanzamiento, los astronautas cumplen entrenamiento en roles técnicos y procedimientos de emergencia. Además, deben pasar por una cuarentena obligatoria en Houston antes de trasladarse al Centro Espacial Kennedy.

Durante la misión, cada miembro portará monitores de movimiento y sueño, lo que permitirá recopilar datos sobre salud y comportamiento en tiempo real.

Desafíos técnicos y soluciones implementadas

El desarrollo de Artemis II ha enfrentado contratiempos técnicos relacionados con fugas de hidrógeno y fallas en el sistema de helio, lo que obligó a la NASA a desmontar y reparar componentes críticos del Space Launch System. Tras diversos ensayos, los responsables del programa confirmaron que las correcciones aplicadas han sido satisfactorias y aptas para el lanzamiento.

La agencia ha señalado que la seguridad es su principal preocupación. Cualquier nueva anomalía detectada durante los ensayos podría retrasar la fecha prevista, pero el calendario oficial mantiene la expectativa de un lanzamiento en el primer semestre de 2026.

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