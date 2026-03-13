Artemis II: la NASA confirmó la fecha de lanzamiento tras resolver varios fallos técnicos

Artemis II será la primera misión tripulada que circunnavegará la Luna desde 1972, llevando a cuatro astronautas en una expedición de diez días (Reuters)

La NASA anunció que el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada a la órbita lunar en más de cincuenta años, está programado para el 1 de abril tras superar una serie de contratiempos técnicos.

El anuncio, realizado por la viceadministradora asociada Lori Glaze durante una conferencia de prensa, marca el inicio de una nueva etapa en la exploración lunar, con una tripulación compuesta por cuatro astronautas que circunnavegarán el satélite en una expedición de diez días.

Según información oficial, el equipo técnico completó las reparaciones necesarias en el cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion, permitiendo a la agencia avanzar en el cronograma.

La NASA reprogramó el lanzamiento de Artemis II para el 1 de abril tras reparar una fuga de hidrógeno y un fallo en el sistema de helio del cohete SLS (Jim Ross/NASA/dpa)

El lanzamiento de Artemis II representa un hito para la agencia espacial estadounidense, que no realiza un vuelo tripulado hacia la Luna desde la misión Apolo XVII en 1972. El despegue, previsto originalmente para febrero, fue pospuesto a causa de una fuga de hidrógeno y un fallo en el sistema de helio detectados durante los ensayos previos.

La siguiente etapa contempla el reensamblado del cohete y la nave en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde los equipos prepararán el sistema para su traslado a la plataforma de lanzamiento el 19 de marzo.

La NASA detalló en su comunicado que existen varias ventanas alternativas para el lanzamiento si surgen nuevos inconvenientes, con fechas posibles hasta mayo.

Artemis II, la misión que precede el regreso humano a la Luna

La tripulación de Artemis II incluye a la primera mujer y al primer afroamericano que viajarán más allá de la órbita terrestre según la información oficial (NASA)

El programa Artemis, impulsado por la NASA, busca reanudar la exploración lunar mediante vuelos tripulados, con el objetivo de establecer una presencia sostenible en el satélite y sentar las bases para una futura expedición a Marte.

Según la agencia espacial, la ruta incluye el sobrevuelo circunlunar de Artemis II y, en fases posteriores, misiones de alunizaje en el polo sur lunar, una región aún inexplorada por humanos. La tripulación de Artemis II está integrada por Reid Wiseman (comandante), Christina Koch (especialista de misión), Victor Glover (piloto) y Jeremy Hansen (representante de la Agencia Espacial Canadiense).

La NASA informó que el principal objetivo de este vuelo es evaluar el desempeño de la nave Orion y de los sistemas críticos de soporte vital, comunicaciones y navegación en el entorno del espacio profundo.

Durante la expedición, los astronautas circunnavegarán la Luna, alcanzando una distancia de entre 6.450 y 9.650 kilómetros sobre la superficie lunar, según datos institucionales. “Este vuelo servirá como evaluación clave para los sistemas de soporte vital y de comunicaciones, validando la capacidad de la nave antes de intentos de alunizaje posteriores”, comunicó la agencia.

La selección de la tripulación incorpora a la primera mujer y al primer afroamericano en viajar más allá de la órbita terrestre, un avance significativo en la diversificación de la exploración espacial.

La misión Artemis II fue diseñada para validar la tecnología del SLS y la cápsula Orion en condiciones reales, de cara a las próximas etapas del programa. La agencia estadounidense prevé utilizar los datos obtenidos para ajustar protocolos de seguridad y operación en las expediciones subsiguientes.

La misión validará la tecnología del Space Launch System y la cápsula Orion antes de los próximos vuelos con alunizaje en el polo sur lunar (REUTERS/Joe Skipper)

El desarrollo de esta misión sufrió reestructuraciones recientes. Según la NASA, el cronograma original fue modificado tras la identificación de problemas técnicos en el SLS, lo que motivó la inclusión de una misión de prueba adicional antes del primer alunizaje planificado. “Estamos en camino de un lanzamiento tan pronto como el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha”, afirmó Lori Glaze en la rueda de prensa oficial.

La agencia explicó que los desafíos técnicos incluyeron una fuga de hidrógeno y un problema en el flujo de helio en la etapa superior del SLS. Los ingenieros atribuyeron el fallo a un sello de desconexión rápida (QD) defectuoso, que fue reemplazado y sometido a pruebas con resultados satisfactorios. Según declaró Shawn Quinn, gerente del programa de sistemas terrestres de exploración, “la solución se implementó en un artículo de prueba, la hemos probado con éxito y la hemos calificado para su uso en Artemis 2. El QD modificado ya se encuentra en la etapa superior”.

La NASA confirmó que, tras las reparaciones y pruebas, el cohete y la cápsula están listos para su traslado y ensamblado final. La agencia enfatizó que prioriza la seguridad y la transparencia en la revisión de preparación de vuelo, evaluando los riesgos y desafíos técnicos antes de autorizar el lanzamiento.

El futuro de la exploración lunar y los retos tecnológicos

Artemis II recorrerá entre 6.450 y 9.650 kilómetros sobre la superficie lunar, superando la distancia de cualquier misión humana anterior (NASA)

El programa Artemis contempla una secuencia progresiva de misiones hacia la Luna. Artemis II circunnavegará el satélite, sin aterrizar, como paso previo a las expediciones con alunizaje planificadas para los próximos años.

El calendario actualizado del programa prevé la intensificación de lanzamientos a partir de 2027, con la posibilidad de uno o dos alunizajes antes de 2030. Las misiones Artemis III y IV introducirán módulos de aterrizaje desarrollados por empresas privadas como SpaceX y Blue Origin, quienes recibieron contratos de la NASA para el desarrollo de vehículos lunares. El plan incluye encuentros y acoplamientos orbitales entre la nave Orion y los módulos de aterrizaje Starship y Blue Moon, respectivamente.

Un informe de la Oficina del Inspector General de la NASA advierte que aterrizar en el polo sur lunar implicará riesgos superiores a los experimentados en las misiones Apolo, debido a la topografía irregular y las condiciones extremas de iluminación y temperatura.

Entre los desafíos técnicos, la agencia identificó el desarrollo y validación de los sistemas de propulsión, la infraestructura de soporte vital y los procedimientos de reabastecimiento de combustible en órbita. La colaboración con empresas privadas será central en la estrategia de desarrollo de tecnologías asociadas.

La realización de Artemis II proporcionará datos críticos sobre el comportamiento de los sistemas y la tripulación en el entorno lunar, información que facilitará la preparación de futuras misiones con alunizaje. Según la NASA, el éxito de este vuelo tripulado permitirá avanzar hacia la construcción de la estación Gateway y el desarrollo de infraestructuras permanentes en la superficie lunar.

El avance del programa Artemis influirá en la agenda de exploración de otros organismos espaciales y en el desarrollo de la industria aeroespacial global.

El programa Artemis busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna como paso previo a futuras misiones tripuladas a Marte (REUTERS/Joe Skipper)

La agencia indicó que, en caso de que el lanzamiento no pueda realizarse el 1 de abril, existen días alternativos en la primera semana de ese mes y nuevas ventanas a finales de abril o inicios de mayo.

La NASA continuará informando sobre el estado de la misión y las oportunidades de colaboración internacional a medida que progresen los preparativos. La comunidad científica y tecnológica sigue de cerca el despliegue de este programa, que representa el primer paso hacia el regreso de astronautas a la superficie lunar y el establecimiento de una presencia humana sostenida en el satélite.