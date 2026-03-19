La Fiscalía de Miami-Dade acusó a cuatro personas tras la muerte de una joven por consumo de MDMA en una fiesta electrónica

Mensajes intervenidos revelan la red de distribución: Hannah Le Nguyen, Charlene Forti y Carmen Lo aparecen como protagonistas en la entrega de la droga. (Reuters)

La Fiscalía estatal de Miami-Dade presentó cargos contra cuatro personas tras la muerte de Jenny Lee, de 24 años, ocurrida por el consumo de MDMA dentro del Ultra Music Festival 2025. Según reveló la fiscal Katherine Fernandez Rundle al medio Diario Las Américas, la investigación permitió reconstruir la red de distribución de la droga responsable, un hecho que las autoridades calificaron como evitable y que buscan convertir en advertencia para futuros asistentes a eventos masivos en el sur de Florida.

Las diligencias del caso revelaron que la víctima ingresó al Hospital Jackson Memorial tras perder la conciencia en el evento. La joven falleció en la mañana del 31 de marzo de 2025.

La fiscal Katherine Fernandez Rundle: “Jenny tenía un futuro brillante. Merecía regresar a casa con recuerdos de música y alegría, no perder la vida de una manera prevenible y sin sentido”.

El informe forense determinó que la causa fue una toxicidad aguda por MDMA, también conocida como éxtasis, indicó la fiscalía. Durante la conferencia de prensa, Fernandez Rundle subrayó que la legislación de Florida permite imputar el delito de asesinato a quienes distribuyen una sustancia cuyo consumo deviene en muerte.

Las comunicaciones y la red de distribución entre los acusados

Entre la evidencia recabada por las autoridades figuran mensajes de texto donde se documentaron el pago, la coordinación y la entrega de la droga en el festival. Estos registros, destacados por la fiscal ante Diario Las Américas, muestran comunicaciones entre Hannah Le Nguyen—compañera sentimental de la fallecida—y Charlene Forti desde al menos 2022.

El contacto de Nguyen con el proveedor comenzó cuando buscó la sustancia, luego la pusieron en comunicación con Carmen Lo, quien finalmente la vinculó con Forti, identificada como principal suministradora. Al consumir el MDMA, Lee experimentó síntomas físicos severos y finalmente colapsó.

La coordinación entre Fiscalía, Policía de Miami y el FDLE permitió desarticular la red y retirar sustancias controladas del circuito de eventos masivos. (AP)

La Fiscalía formalizó cargos de asesinato en primer grado contra Charlene Forti, conspiración para cometer asesinato contra Carmen Lo, y posesión de sustancia controlada para Nguyen y An Ton Lee.

La titular del Ministerio Público reiteró: “Esta sobredosis está directamente relacionada con su muerte y con quienes le proporcionaron estas drogas. La ley de Florida reconoce esto como una muerte criminal”.

Mensaje institucional y advertencia para futuros eventos

Las autoridades remarcaron la coordinación interinstitucional entre la Fiscalía, la Policía de Miami y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), lo que permitió retirar de circulación sustancias prohibidas y consolidar la acusación.

El director regional del FDLE, John Vecchio, y el jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, acompañaron a Fernandez Rundle en la presentación del caso. Enfatizaron que la ciudad incrementará las medidas de seguridad y la aplicación estricta de la ley antidrogas durante el Ultra Music Festival 2026, previsto del 27 al 29 de marzo en Bayfront Park.

La multitud levanta las manos mientras un espectáculo de luces láser verde y pantallas gigantes con un guitarrista electrifican el escenario del Festival Strawberry por la noche. (Reuters)

La fiscal advirtió: “Si decides vender o distribuir drogas, eres responsable de las consecuencias. Y si alguien muere a causa de las drogas que proporcionas, serás responsabilizado”.

Dirigiéndose a potenciales visitantes, pidió precaución: “Miami-Dade es una comunidad diversa, un lugar donde las personas vienen a disfrutar. Pero hay que ser inteligentes cuando se viene a divertirse. No elijan terminar en un ataúd”.

Un caso que establece un precedente legal en Florida

La respuesta judicial a la muerte de Jenny Lee ejemplifica la aplicación severa de las leyes estatales sobre distribución de sustancias controladas en situaciones de resultado letal. Los cargos incluyen tanto asesinato en primer grado como delitos de posesión y conspiración, de acuerdo con las pruebas presentadas por la fiscalía.

El avance de la investigación se sustentó en evidencias digitales y testimoniales que demuestran la conexión directa entre los implicados y el desenlace fatal.

El jefe de policía Morales reiteró que los asistentes a eventos culturales y masivos en Miami deberán atenerse al cumplimiento estricto de la normativa vigente: la presencia de seguridad será reforzada y la tolerancia cero ante las drogas será el estándar operativo.

La última mención de Fernandez Rundle centró el mensaje en la víctima: “Jenny tenía un futuro brillante. Merecía regresar a casa con recuerdos de música y alegría, no perder la vida de una manera prevenible y sin sentido”.