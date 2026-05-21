Estados Unidos

Un autobús gratuito y sin paradas unirá dos puntos clave de Brooklyn por tiempo limitado

La empresa The Ordinary lanza la iniciativa como una alternativa para acortar tiempos y evitar transbordos habituales entre Domino Park y Prospect Park

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Un autobús turístico blanco de pasajeros, con "The Ordinary Bus" en el lateral, está estacionado en una calle frente a una hilera de edificios de ladrillo marrón
El autobús exprés gratuito de The Ordinary conectará Domino Park y Prospect Park entre el 26 de mayo y el 9 de junio de 2026 en Brooklyn (The Ordinary)

The Ordinary lanzará un autobús exprés gratuito y de duración limitada que unirá Domino Park y Prospect Park en Brooklyn desde el 26 de mayo y hasta el 9 de junio de 2026, con el objetivo de ofrecer un trayecto directo entre dos puntos del distrito que, en metro, suele implicar combinaciones obligando a pasar por Manhattan, según la información publicada por la revista Time Out New York.

El servicio funcionará como un enlace punto a punto, sin paradas intermedias: la salida será desde Domino Park, en Kent Avenue y South 5th Street, y el punto de llegada se ubicará sobre Eastern Parkway, frente a la Biblioteca Pública de Brooklyn, de acuerdo con lo informado por el medio local Patch. La empresa enmarcó el proyecto dentro de su filosofía de accesibilidad y puntualizó, citada por Patch, que “la infraestructura da forma a cómo se mueve la gente a lo largo de su día.

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Cuando funciona, es invisible; cuando no funciona, la gente construye alternativas”, describiendo el bus como una de esas alternativas “aplicada a un sistema distinto: la ciudad”, siempre según Patch.

Un corredor directo dentro de Brooklyn

El punto de partida del autobús exprés estará en Domino Park, sobre Kent Avenue y South 5th Street, según informaron los organizadores (REUTERS/Eduardo Muñoz)
El punto de partida del autobús exprés estará en Domino Park, sobre Kent Avenue y South 5th Street, según informaron los organizadores (REUTERS/Eduardo Muñoz)

El lanzamiento surge porque, aunque Domino Park y Prospect Park están dentro del mismo distrito, el viaje en transporte público puede demandar más de 50 minutos para quienes se desplazan de norte a sur de Brooklyn.

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Patch indicó que los organizadores sostuvieron que el bus “reemplaza” una ruta en metro de similar duración y que el servicio será “abierto a todos” y “completamente gratis”.

La selección de los extremos apunta a vincular dos zonas de alto tránsito en temporada de parques. La revista Time Out New York detalló que el punto de llegada está en el entorno de la Biblioteca Pública de Brooklyn y el borde de Prospect Park, un corredor que concentra circulación peatonal y acceso a espacios recreativos.

El formato sin paradas busca que el principal atractivo sea la linealidad: se puede subir en uno de los extremos y bajar en el otro, sin escalas.

Para usuarios que quieren evitar transbordos o demoras, el valor está en la previsibilidad del recorrido y en la gratuidad, tal como lo presentaron los organizadores y recogió el medio local Patch.

Fechas, puntos de salida y horarios

Autobús blanco 'The Ordinary Bus' estacionado en una calle urbana. Hay árboles, edificios de ladrillo marrón y coches aparcados alrededor
El horario del autobús incluye salidas diarias desde Domino Park a las 12:00 p. m., 3:00 p. m., 5:00 p. m. y 7:00 p. m., y horarios especiales los fines de semana (The Ordinary)

El servicio estará disponible del 26 de mayo al 9 de junio de 2026, según publicaron la revista Time Out New York y el medio local Patch.

De acuerdo con Patch, los puntos de ascenso y descenso serán:

Domino Park: Kent Avenue y South 5th Street.

Prospect Park: Eastern Parkway, frente a la Biblioteca Pública de Brooklyn.

Según la grilla difundida por los organizadores y citada por Patch, los horarios serán:

Salidas desde Domino Park (todos los días): 12:00 PM, 3:00 PM, 5:00 PM, 7:00 PM.

Salidas desde Domino Park (solo sábados y domingos): 8:00 AM, 10:00 AM.

Salidas desde Prospect Park (todos los días): 1:00 PM, 4:00 PM, 6:00 PM.

Salidas desde Prospect Park (solo sábados y domingos): 9:00 AM, 11:00 AM.

En paralelo, la revista Time Out New York señaló que la operación general será de lunes a viernes entre las 12:00 PM y las 7:00 PM, y los fines de semana de 8:00 AM a 7:00 PM, con ascenso y descenso en los puntos anunciados.

Un contexto adicional para el wire

Además del anuncio del bus, la cobertura local incorporó un elemento coyuntural: el medio local Greenpointers indicó que el período de operación del servicio se superpone parcialmente con un cierre programado del G train entre el 29 de mayo y el 1 de junio.

Ese dato no implica coordinación formal, pero agrega contexto sobre la oportunidad de ofrecer un corredor alternativo, según explicó Greenpointers.

La iniciativa fue presentada como temporal, con operación por un período acotado y foco en un trayecto directo dentro de Brooklyn. Patch la describió como un servicio limitado en el tiempo y orientado a reducir la fricción de traslado en un corredor interno del distrito.

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