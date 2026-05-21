Walmart advierte que los precios de gasolina y la inflación podrían afectar tus compras este verano

Walmart advierte que el aumento de los combustibles en Estados Unidos puede generar precios más altos para los consumidores (REUTERS/Siddharth Cavale/Foto de archivo)

Walmart advirtió que el aumento de los combustibles puede traducirse en precios más altos para los consumidores en Estados Unidos, a medida que se agota el impulso estacional de los reembolsos impositivos y la inflación vuelve a crecer por encima de los salarios, según reportó Fox Business.

La cadena planteó ese escenario tras presentar el jueves sus resultados del primer trimestre, en un contexto en el que los hogares de menores ingresos muestran más presión sobre sus finanzas, según indicó su director financiero John David Rainey a CNBC, citado por Fox Business.

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La advertencia de Walmart se produjo después de que la inflación de abril se ubicara en 3,8% y de que la energía registrara también un alza mensual de 3,8%, con un incremento interanual de 17,9%, según Fox Business.

El medio citado añadió que la gasolina subió 5,4% en el mes y 28,4% frente a un año antes. Para Walmart, el punto de inflexión está en el fin de la temporada de devoluciones fiscales.

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Rainey sostuvo que los reembolsos impositivos más altos amortiguaron parte de la presión de los combustibles, pero que el efecto se debilitó cuando esos pagos “en gran medida ya no están llegando”, por lo que los consumidores podrían sentir con más fuerza el impacto en su presupuesto, según su declaración a CNBC citada por Fox Business.

La inflación en EE.UU. alcanzó el 3,8% en abril, mientras que la energía subió un 3,8% mensual y 17,9% interanual (REUTERS/Annabelle Gordon)

Rainey, a su vez, agregó que la compañía sigue de cerca ese deterioro del entorno económico. “Es algo que estamos vigilando muy de cerca”, afirmó a CNBC, según Fox Business.

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Diferencias de consumo entre grupos de ingresos

Rainey describió una brecha cada vez mayor entre segmentos de ingresos durante la llamada con inversores del jueves, según Fox Business.

Allí afirmó que los hogares con mayores recursos “gastan con confianza” en muchas categorías, mientras que los estadounidenses de menores ingresos se volvieron “más conscientes del presupuesto” y deben “atravesar dificultades financieras”, de acuerdo con declaraciones recogidas por el medio.

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Según Fox Business, la inflación elevada de los últimos años encareció bienes básicos como alimentos y alquileres. Ese impacto, añadió el medio, golpea con más fuerza a los hogares de menores ingresos porque destinan una porción mayor de sus salarios a necesidades esenciales y tienen menos margen para ahorrar.

Fox Business atribuyó parte de la suba de la energía de abril a interrupciones en el suministro de petróleo de Medio Oriente vinculadas al conflicto con Irán.

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Walmart detecta una creciente brecha de consumo según el nivel de ingresos, afectando más a los hogares de menores recursos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Ese encarecimiento, trasladado a la gasolina, elevó el riesgo de que una mayor proporción del ingreso disponible se desvíe al transporte y reduzca la capacidad de compra en otros rubros.

Resultados trimestrales y contexto del sector minorista

Pese a la presión sobre el consumo, Walmart informó ingresos trimestrales sólidos en la parte alta de su estado de resultados, según Fox Business.

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La facturación total del primer trimestre subió 7,3% hasta USD 177.800 millones, aunque ese avance quedó por debajo de las expectativas de los analistas, de acuerdo con el medio.

La empresa encuadró su advertencia en un escenario más amplio de cambios en el comercio minorista, con grandes compañías que se ajustan a consumidores menos previsibles, transiciones corporativas y presiones políticas, según Fox Business.

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Walmart reportó ingresos trimestrales sólidos de USD 177.800 millones, aunque por debajo de las expectativas de analistas (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

En ese marco, el medio señaló que Amazon ya superó a Walmart como la empresa con mayores ingresos del mundo, mientras Target informó un crecimiento de ventas netas de más de 6% frente al año anterior.

Walmart rechazó una solicitud de comentarios adicionales de Fox News Digital, según indicó Fox Business. El reporte añadió que Eric Revell, de Fox Business, contribuyó a la información.

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