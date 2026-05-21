Una escuela de enfermería en Rhode Island impulsa a estudiantes latinos con certificaciones antes de graduarse

La escuela RINI graduó 514 estudiantes hasta 2024, con el 100% obteniendo credenciales profesionales en el sector sanitario antes de finalizar la secundaria (NursesMC Nashville)

La escuela Rhode Island Nurses Institute Middle College (RINI) graduó 514 estudiantes hasta 2024 y reportó que el 100% de sus egresados obtuvo una credencial profesional vinculada al sector sanitario antes de terminar la preparatoria, además de completar créditos universitarios durante la secundaria.

La institución, con sede en Providence, enmarca esos resultados como parte de un modelo middle college orientado a convertir a estudiantes históricamente subrepresentados en una vía de ingreso temprana al sistema de salud de Estados Unidos.

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Los indicadores figuran en el balance de impacto publicado por Nurses Middle College (NursesMC), la organización que opera el programa, donde también se consigna que 82% de los graduados trabaja hoy en el ámbito sanitario y que 75% se inscribe en la universidad dentro del primer año posterior a la graduación.

En el mismo documento, la entidad atribuye sus métricas a fuentes como National Student Clearinghouse, el Rhode Island Department of Education (RIDE) y registros académicos internos, además de encuestas a exalumnos.

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El desempeño adquiere relieve por el perfil de la matrícula. Según la propia NursesMC, 94% de los estudiantes califica para almuerzo gratuito o a precio reducido y solo 10% inicia a nivel de grado, un indicador que la organización usa para describir el punto de partida académico de gran parte de su población escolar.

El 100% de los graduados de RINI completó créditos universitarios durante la preparatoria, fortaleciendo su perfil académico y oportunidades en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, la propuesta de RINI se presenta como una combinación de exigencia académica, acompañamiento y preparación laboral: desde los primeros años de secundaria, los estudiantes cursan materias con enfoque sanitario y, hacia la etapa final, suman experiencias de trabajo, mentorías y certificaciones.

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De acuerdo con la información institucional, RINI es una escuela pública charter con matrícula gratuita y admisión mediante un proceso de lotería.

El establecimiento trabaja con un esquema de cuatro años (grados 9 a 12) y ofrece formación centrada en enfermería y salud, con un componente de preparación para el empleo y otro de trayectoria universitaria temprana.

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En su presentación del modelo, la escuela sostiene que su misión es preparar a sus estudiantes para convertirse en una fuerza laboral de enfermería altamente educada y profesional.

Credenciales sanitarias y créditos universitarios como eje del modelo

Uno de los resultados centrales difundidos por NursesMC es que 100% de los graduados obtuvo una credencial de industria asociada a la atención sanitaria, con ejemplos como CNA y EMT, y que 100% completó al menos tres créditos universitarios durante la preparatoria. La entidad agrega que la mayoría obtuvo más de esa cantidad de créditos.

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Un 82% de los egresados de RINI trabaja actualmente en el ámbito sanitario, garantizando inserción laboral temprana en el sistema de salud de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sitio institucional de RINI enumera, entre sus opciones de certificación, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP), CNA (Certified Nursing Assistant) y EMT (Emergency Medical Technician), además de otros programas de atención al paciente.

La escuela también informa que los estudiantes realizan cursos de nivel universitario en instituciones de la zona, con convenios que incluyen a la University of Rhode Island, Community College of Rhode Island, Roger Williams University y Rhode Island College, según su descripción del recorrido académico.

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En paralelo, NursesMC sostiene que su escuela insignia se ubicó durante los últimos cinco años como número uno en el estado por créditos universitarios y credenciales laborales otorgadas a estudiantes, un ranking vinculado al programa estatal Diploma Plus y a clasificaciones del RIDE.

Inserción laboral y continuidad educativa

El balance de impacto de NursesMC indica que 82% de los graduados trabaja en el sector salud. La escuela enfatiza la preparación para la fuerza laboral y menciona experiencias de aprendizaje en entornos sanitarios, mentorías, pasantías y empleo de verano o fines de semana.

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En el componente universitario, NursesMC reporta que 75% de los egresados se inscribe en estudios superiores dentro del primer año posterior a la graduación.

En otro desglose publicado por la escuela, RINI informó métricas de inscripción universitaria por cohorte temporal: 77% de sus graduados se inscribió en la universidad en algún momento del primer año tras terminar la secundaria y 78% lo hizo durante el segundo año.

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Además, reportó que 76% de quienes se anotaron en el primer año regresaron para un segundo año, dato presentado como indicador de continuidad en la tubería universitaria.

La escuela plantea que esa estrategia reduce barreras económicas y académicas, permitiendo a sus estudiantes recortar tiempos y costos de formación posterior al acumular créditos universitarios en la secundaria.

El 75% de los graduados de la escuela RINI se inscribe en la universidad dentro del primer año tras su graduación en Rhode Island (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, las credenciales de industria habilitan un acceso más rápido a empleos de entrada en salud, un elemento que la institución vincula con su objetivo de construir preparación laboral desde la adolescencia.

Enfoque en demanda sanitaria y diversificación de la fuerza laboral

En su página institucional, RINI encuadra su propuesta en un mercado de salud en expansión y cita una proyección del Rhode Island Department of Labor and Training que anticipaba para 2024 la necesidad de más de 4.000 enfermeros en el estado, tanto para reemplazar jubilaciones como para cubrir el crecimiento de la demanda.

Ese contexto, sostiene la escuela, convive con el desafío persistente de mantener a estudiantes de secundaria comprometidos con la escuela y, al mismo tiempo, encaminados hacia carreras de alta demanda.

NursesMC afirma que su misión apunta a transformar vidas y mejorar la atención al paciente mediante la creación de trayectorias hacia la enfermería para estudiantes de secundaria de grupos subrepresentados en el sistema sanitario.

Con 514 graduados hasta 2024 y métricas de credenciales, empleo y continuidad educativa difundidas como parte de su impacto, el programa se presenta como una vía de formación temprana que combina preparatoria, credenciales profesionales y créditos universitarios para acelerar el ingreso a carreras de salud.