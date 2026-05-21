La Guardia Costera de Estados Unidos refuerza medidas de seguridad en Florida durante fin de semana largo

Con el inicio del fin de semana largo por el Día de los Caídos, la Guardia Costera de Estados Unidos solicitó a los navegantes tener prevención para evitar emergencias REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. BEST QUALITY AVAILABLE.

Con el inicio del fin de semana largo por el Día de los Caídos, la Guardia Costera de Estados Unidos solicitó a los navegantes tener prevención para evitar emergencias, según NBC Miami, la filial local de NBC News.

La agencia centró la atención en Florida debido a que 51 personas fallecieron el año pasado en accidentes náuticos, donde hay más de 1 millón de embarcaciones recreativas registradas, según NBC Miami.

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Con la llegada de un fin de semana largo, la fuerza reforzó los protocolos básicos de seguridad antes de salir a navegar.

“Cualquier cosa puede pasar, sobre todo allá afuera en el agua”, dijo el miembro de la Guardia Costera de Estados Unidos Eric Rodriguez a NBC Miami. En una visita a la estación de Fort Lauderdale, el medio registró cómo las dotaciones se prepararon para salir ante llamados de emergencia.

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Rescue personnel and divers take part in a recovery operation for last two bodies of Italian scuba divers who died in an accident in underwater caves near Vaavu Atoll, Maldives, in this handout photo released on May 20, 2026. Maldives President’s Office/ Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO ARCHIVES. NO RESALES. MANDATORY CREDIT. BEST QUALITY AVAILABLE.

Cómo serán los operativos de prevención y chequeos en el agua

Como parte de esa estrategia, la fuerza realizó intervenciones rutinarias y controles aleatorios para verificar elementos de seguridad a bordo: chalecos salvavidas, dispositivos sonoros, extintores y radios bidireccionales, informó NBC Miami.

“La gente no se da cuenta de que una vez que estás en el océano no hay servicio de telefonía celular. Así que queremos asegurarnos de que sus radios estén listas en caso de emergencia”, explicó Rodríguez.

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La agencia centró la atención en Florida debido a que 51 personas fallecieron el año pasado en accidentes náuticos, donde hay más de 1 millón de embarcaciones recreativas registradas, según NBC Miami. Foto: Instagram @uscg

De acuerdo al sitio de noticias de la Guardia Costera de los Estados Unidos, cada año, aproximadamente el 75 % de las muertes en embarcaciones se deben a ahogamiento, y el 87 % de esas muertes ocurrieron cuando la persona no llevaba chaleco salvavidas.

A su vez, la Guardia Costera de Estados Unidos investigó “varias” explosiones de embarcaciones ocurridas recientemente en el sur de Florida y sostuvo que esos episodios fueron fáciles de prevenir, según NBC Miami.

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La recomendación principal apuntó a la ventilación adecuada al cargar combustible en barcos con motor intraborda, para evitar que se acumulen vapores que puedan encenderse.

“Sí, asegúrense de ventilar. Y otra cosa grande es que si huelen combustible, eso significa que hay un indicio de que hay combustible en algún lugar”, indicó el miembro de la fuerza Joseph Miller a NBC Miami.

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La Guardia Costera de Estados Unidos también pidió no operar una embarcación bajo los efectos del alcohol o las drogas. Según la fuerza, la navegación con deterioro por consumo explicó 20% de los accidentes náuticos, por lo que recomendó contar con un conductor designado, informó NBC Miami.

“Así como beber y conducir es peligroso, navegar bajo la influencia puede ser igual de peligroso”, advirtió Rodriguez a NBC Miami. La agencia anticipó que habrá miles de navegantes y usuarios de motos de agua durante el fin de semana largo y pidió actuar con prudencia.

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Por otro lado, los especialistas recomendaron usar ropa apropiada para la temperatura del agua. Las aguas del noroeste del Pacífico pueden ser más frías que el aire, especialmente a principios de la primavera y durante el verano. El choque térmico por agua fría puede producirse rápidamente al exponerse a bajas temperaturas.

Por último, en caso de emergencia, la institución aconsejó declarar una emergencia (MAYDAY) en el canal 16 de VHF para alertar a la Guardia Costera y a los navegantes cercanos. Si tiene cobertura celular, llame al 911. También, se pueden comunicar al centro de mando local de la Guardia Costera.

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Sector Puget Sound (833) 449-0369

Sector Río Columbia (833) 769-8724