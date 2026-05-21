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El gigante escandinavo que conecta dos mares y esconde un archipiélago de 22.000 islas

El lago Vänern forma el núcleo de una ruta fluvial de 390 kilómetros que une el Atlántico con el Báltico, y sus islas incluyen un parque nacional al que solo se llega por agua

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El lago Vänern, el más grande de Suecia y la Unión Europea, abarca 5.655 kilómetros cuadrados y contiene un archipiélago de 22.000 islas únicas (Wikipedia)
El lago Vänern, el más grande de Suecia y la Unión Europea, abarca 5.655 kilómetros cuadrados y contiene un archipiélago de 22.000 islas únicas (Wikipedia)

Vänern, el lago más grande de Suecia y de la Unión Europea, es también el tercero de Europa: ocupa 5.655 kilómetros cuadrados en el suroeste del país, supera en superficie a Luxemburgo —que mide 2.586 kilómetros cuadrados— y solo cede su lugar en el continente a los lagos Ladoga y Onega, ambos en Rusia. Su profundidad máxima alcanza los 106 metros, y sus 22.000 islas lo convierten en uno de los archipiélagos lacustres más extensos del mundo.

El lago se ubica a 44 metros sobre el nivel del mar, en la confluencia de las provincias históricas de Västergötland, Dalsland y Värmland. Mide aproximadamente 145 kilómetros de largo y recibe agua de más de 100 afluentes, entre ellos el río Klarälven —su principal tributario, con origen en Noruega—, que aporta el 35% del caudal total, según Lakepedia. El lago desagua hacia el suroeste a través del río Göta älv, que desemboca en el estrecho de Kattegat, entre el mar del Norte y el Báltico.

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Vista aérea del lago Vänern con el castillo de Läckö en una península, rodeado de islas y aguas tranquilas bajo un cielo parcialmente nublado.
Formado tras la última glaciación, el lago Vänern conserva especies marinas como el anfípodo Monoporeia affinis, vestigio de su antigua conexión marítima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen y evolución glaciar

La historia del Vänern arranca al final de la última glaciación. Hace 10.000 años, el deshielo cubrió el ancho completo de Suecia con una inmensa masa de agua que formó un estrecho entre el golfo de Botnia y el Kattegat, según documenta el sitio web oficial. El rebote isostático posterior —el ascenso gradual del terreno al liberarse del peso del hielo— fue separando esas aguas y aislando al Vänern de la cuenca báltica. El resultado fue un lago de agua dulce que, sin embargo, conserva especies marinas como el anfípodo Monoporeia affinis, un vestigio directo de su antigua conexión con el mar.

Esa misma historia geológica explica una particularidad biológica: el salmón del Vänern, una subespecie que, a diferencia de sus parientes atlánticos, completa todo su ciclo de vida dentro del lago sin descender jamás al mar.

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El mayor ejemplar registrado superó los 20 kilogramos, de acuerdo con Lakepedia. El lago alberga también trucha, lucio y otras especies, y su temporada de pesca se extiende durante todo el año. El sustrato del lago está compuesto principalmente por rocas arcaicas y morrenas glaciares pobres en nutrientes.

Esa condición lo mantiene en un estado mesotrófico —nivel medio de nutrientes— que favorece la calidad del agua, aunque las plantas de celulosa instaladas en la orilla norte del sector Värmlandssjön han generado vertidos orgánicos con componentes de lignina que tiñen el agua de pardo. Un informe de 2002 citado por WLDB constató que la calidad general del agua no había disminuido de forma marcada, aunque sí se registró una ligera reducción de la visibilidad por el aumento de algas.

Islas y biodiversidad

El tipo de relieve del Vänern se destaca por sus más de 22.000 islas, que abarcan desde grandes masas boscosas hasta escollos sin nombre barridos por el oleaje. Entre las más relevantes se cuentan Torsö —la mayor, unida al continente desde 1994 mediante el puente Torsöbro—, Kållandsö, Hammarö y Brommö, esta última sin acceso para vehículos privados y recorrible en bicicleta por un sendero circular de 16 kilómetros. En el centro geográfico del lago se ubica el Parque Nacional de Djurö, un conjunto de 35 islas declarado área protegida por el Estado sueco.

Según la Agencia Sueca de Medio Ambiente, ningún otro archipiélago del país presenta un aislamiento comparable al de Djurö, cuya lejanía de la costa lo convirtió históricamente en punto de señales para la navegación.

La presencia vikinga también dejó huella en el fondo del lago: el 6 de mayo de 2009 se descubrió una embarcación vikinga sumergida, lo que evidencia actividad humana documentada durante siglos. Las sagas nórdicas registran además la Batalla sobre el Hielo del Vänern, un enfrentamiento del siglo VI mencionado en el poema anglosajón Beowulf, que sitúa el lago cerca del túmulo del dragón en Earnaness.

Las islas de Vänern, como Torsö y Brommö, ofrecen espacios naturales destacados y el Parque Nacional de Djurö, accesible solo por agua, resalta por su aislamiento (Captura/YouTube)
Las islas de Vänern, como Torsö y Brommö, ofrecen espacios naturales destacados y el Parque Nacional de Djurö, accesible solo por agua, resalta por su aislamiento (Captura/YouTube)

Navegación y actividades

El Vänern no es solo un lago: es el corazón del sistema de navegación interior de Suecia. Forma parte del canal Göta, una vía fluvial de 390 kilómetros construida en el siglo XIX que conecta la costa oeste del país —Gotemburgo y el Kattegat— con el Báltico, atravesando también el lago Vättern. El canal recibe cada año unos tres millones de visitantes, según cifras de Visitsweden.com. Las esclusas del canal de Trollhättan, al sur del lago, permiten el acceso de embarcaciones de cabotaje a puertos como Karlstad, Lidköping, Vänersborg y Mariestad.

El nivel del agua está regulado por la central hidroeléctrica de Vargön, que controla el caudal del Göta älv desde los años 30 del siglo pasado.

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