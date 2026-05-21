Estados Unidos

Florida suma otra ejecución en 2026: un hombre condenado por doble homicidio recibirá tres inyecciones letales

La reciente ejecución de Richard Knight y el proceso judicial previo evidencian las complejidades jurídicas y éticas asociadas con la aplicación sistemática de la pena de muerte en un escenario estatal de creciente recurrencia

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Fotografía de archivo de unas jeringuillas tiradas en el suelo de una calle del barrio Kensington, en Filadelfia, Pensilvania. (EE. UU). EFE/Octavio Guzmán
Fotografía de archivo de unas jeringuillas tiradas en el suelo de una calle del barrio Kensington, en Filadelfia, Pensilvania. (EE. UU). EFE/Octavio Guzmán

Richard Knight, de 47 años, quedó programado para recibir la inyección letal este jueves a las 18.00 en la Prisión Estatal de Florida, en Starke, en lo que sería la séptima ejecución del estado en lo que va de 2026, informó The Associated Press.

Knight fue condenado a muerte tras ser declarado culpable en 2006 de dos cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Odessia Stephens y la hija de cuatro años de la pareja, Hanessia Mullings, según el mismo despacho.

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La ejecución se realizará bajo un esquema de tres fármacos y llegó después de que la Corte Suprema de Florida negara sus apelaciones el viernes pasado, mientras una última presentación seguía pendiente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, de acuerdo con The Associated Press.

Por qué es condenado a muerte Richard Knight en Florida

Según registros judiciales citados por la agencia de noticias, Knight vivía en junio de 2000 en Coral Springs, cerca de Fort Lauderdale, junto a su primo, la novia de su primo y la hija de ambos.

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El informe indicó que Knight y Stephens discutían con frecuencia por su permanencia en la vivienda. Una noche, cuando el primo estaba en el trabajo, Stephens le comunicó que debía mudarse a la mañana siguiente. Las autoridades sostienen que Knight se enojó y apuñaló a Stephens varias veces y luego atacó a la niña, informó The Associated Press.

La confesión en prisión y el recorrido judicial hasta la fecha límite

Mientras estuvo detenido en la cárcel del condado de Broward tras su arresto, Knight confesó los asesinatos a otro recluso, quien declaró en su contra durante el juicio, según The Associated Press.

Knight recibirá tres inyecciones letales en la Prisión Estatal de Florida. (Foto AP/Curt Anderson, archivo)
Knight recibirá tres inyecciones letales en la Prisión Estatal de Florida. (Foto AP/Curt Anderson, archivo)

La Corte Suprema de Florida rechazó su argumento de “prueba recién descubierta”, al señalar que una huella dactilar no identificada hallada en un cuchillo en la escena del crimen ya era conocida y fue abordada durante el juicio original, detalló The Associated Press.

El tribunal también desestimó los planteos vinculados a los protocolos de ejecución de Florida y al proceso de emisión de la orden, agregó el reporte.

El contexto: el ritmo de ejecuciones en Florida y en Estados Unidos

La nota de The Associated Press precisó que Florida acumuló 19 ejecuciones en 2025, una cifra récord para el estado. El gobernador republicano Ron DeSantis supervisó más ejecuciones en un solo año en 2025 que cualquier otro gobernador de Florida desde que se restableció la pena de muerte en 1976; el récord anterior se había fijado en 2014 con ocho ejecuciones.

La ejecución se realizará bajo un esquema de tres fármacos y llegó después de que la Corte Suprema de Florida negara sus apelaciones el viernes pasado. Foto: The New York Times
La ejecución se realizará bajo un esquema de tres fármacos y llegó después de que la Corte Suprema de Florida negara sus apelaciones el viernes pasado. Foto: The New York Times

En Estados Unidos, un total de 47 personas fueron ejecutadas en 2025. Florida lideró esa estadística con una serie de órdenes de muerte firmadas por DeSantis, mientras Alabama, Carolina del Sur y Texas empataron en el segundo lugar con cinco ejecuciones cada uno, según The Associated Press.

El despacho también informó que hay una ejecución programada para este jueves en Tennessee y que Florida tenía prevista otra ejecución para el 2 de junio. En ese caso, Andrew Richard Lukehart, de 53 años, fue condenado por golpear fatalmente a la hija bebé de su novia en 1996.

Todas las ejecuciones en Florida se realizaron por inyección letal con un sedante, un paralizante y una droga que detiene el corazón, según el Departamento de Correcciones, informó The Associated Press.

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