Estados Unidos

A 100 días de la desaparición de Nancy Guthrie, la vivienda familiar cambia su acceso en Tucson

La entrada fue bloqueada con postes y cadenas para impedir el paso de terceros, en un contexto de patrullajes y molestias vecinales por curiosos, mientras se mantiene el pedido oficial de información sobre el caso

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La vivienda de Nancy Guthrie en Tucson refuerza su perímetro con cadenas, postes y carteles de 'prohibido el paso' tras más de 100 días de su desaparición (REUTERS/Evan Garcia)
La vivienda de Nancy Guthrie en Tucson refuerza su perímetro con cadenas, postes y carteles de 'prohibido el paso' tras más de 100 días de su desaparición (REUTERS/Evan Garcia)

Más de 100 días después de la desaparición de Nancy Guthrie en Tucson, la vivienda familiar en Arizona incorporó nuevas barreras físicas para impedir el ingreso de curiosos y desalentar el acceso no autorizado.

La medida, visible en los accesos vehiculares, apareció en un caso que mantiene atención pública sostenida desde fines de enero y que, según autoridades, se investiga como un secuestro con participación del FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

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La escena más reciente no corresponde a un avance en la investigación, sino a un cambio en el perímetro: en los ingresos a la propiedad se observan postes, cadenas que cruzan el acceso, un pilón y carteles con la leyenda “Private Property No Trespassing” (“Propiedad privada. Prohibido el paso”).

Videos y fotos difundidos en redes sociales a partir del 18 de mayo mostraron esos elementos en ambos accesos desde el exterior del predio.

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La desaparición de Guthrie, de 84 años, sigue sin resolución pública. En la ficha de búsqueda difundida por el FBI se consigna que fue vista por última vez en la noche del 31 de enero de 2026 en su residencia del barrio Catalina Foothills, en Tucson, Arizona.

Primer plano de dos mujeres sonrientes, Savannah Guthrie a la izquierda con chaqueta de mezclilla y Nancy Guthrie a la derecha con un cárdigan gris, al aire libre
El caso de la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, es investigado como secuestro por el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima en Arizona (Reuters)

La agencia federal identifica el caso como una investigación por secuestro y solicita información a la comunidad.

Nuevas barreras tras meses de curiosidad y visitas al lugar

La instalación de obstáculos físicos se sumó a un esquema de seguridad reportado ya semanas después de la desaparición.

Medios locales de Arizona informaron que hacia fines de febrero se colocaron carteles de “No Trespassing” (“Prohibido el paso”) alrededor de la línea de propiedad, en una zona donde el interés público derivó en visitas de personas ajenas al vecindario.

El endurecimiento del perímetro se conoció en un contexto de exposición persistente del caso, con vecinos que reportaron molestias por el movimiento de curiosos y con mayor presencia de patrulleros en el área durante distintas fases de la investigación.

El cambio no fue presentado por las autoridades como una nueva línea de investigación, sino como una respuesta práctica para proteger la propiedad y limitar el ingreso de terceros.

El caso de la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, es investigado como secuestro por el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima en Arizona (REUTERS/Rebecca Noble)
El caso de la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, es investigado como secuestro por el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima en Arizona (REUTERS/Rebecca Noble)

Las imágenes que circularon esta semana exhibieron una cadena suspendida entre postes a ambos lados del camino de entrada, un pilón ubicado en el acceso y señalización visible desde la calle.

En al menos uno de los registros se recorrió el segundo ingreso vehicular, donde se observaron elementos equivalentes.

Un caso tratado como secuestro y con recompensas activas

Investigadores sostienen desde los primeros días que la mujer no se ausentó por voluntad propia.

El FBI y el sheriff del condado investigan el episodio como un secuestro y, desde febrero, divulgaron material clave para la búsqueda: la existencia de un sujeto visto en registros de video en el área de la vivienda, junto con la descripción de una mochila específica.

El FBI describió al sujeto como un hombre de estatura aproximada de 1,75 a 1,78 metros (5’9” a 5’10”), de contextura promedio, vestido de negro y con una mochila Ozark Trail Hiker Pack de 25 litros.

El FBI divulgó la descripción de un sospechoso y la existencia de una mochila Ozark Trail Hiker Pack de 25 litros, pieza clave en la investigación por secuestro (REUTERS/Rebecca Noble)
El FBI divulgó la descripción de un sospechoso y la existencia de una mochila Ozark Trail Hiker Pack de 25 litros, pieza clave en la investigación por secuestro (REUTERS/Rebecca Noble)

El sheriff indicó en entrevistas que parte de la indumentaria y accesorios del sujeto podrían estar asociados a artículos de venta masiva, y se trabajó con comercios para rastrear posibles compras.

Las autoridades también hicieron público que se recolectaron indicios en el domicilio. En reportes citados por medios estadounidenses se señaló que se halló sangre y que peritajes confirmaron que correspondía a Guthrie, lo cual reforzó la hipótesis de un delito violento y la consideración de secuestro desde los primeros días.

De forma paralela, el FBI mantiene activa una recompensa por información que conduzca al arresto y condena de los responsables.

En febrero, el organismo informó un aumento de la recompensa a USD 100.000, cifra que el caso conserva como referencia pública en reportes posteriores.

Últimos movimientos públicos: sin anuncios de detenciones

Aunque se realizaron operativos y búsquedas en zonas cercanas al domicilio, las autoridades no informaron detenciones vinculadas a la desaparición.

El FBI mantiene vigente una recompensa de 100.000 dólares por información relevante que lleve a la captura de los responsables de la desaparición de Nancy Guthrie (REUTERS/Evan Garcia)
El FBI mantiene vigente una recompensa de 100.000 dólares por información relevante que lleve a la captura de los responsables de la desaparición de Nancy Guthrie (REUTERS/Evan Garcia)

En febrero, el sheriff del condado de Pima indicó que una operación basada en una pista derivó en una orden de allanamiento, pero no terminó en arrestos.

En mayo, la oficina del sheriff reiteró que la investigación sigue abierta y solicitó al público que aporte datos o registros de cámaras.

El pedido apunta a reconstruir movimientos en franjas horarias específicas a partir de dispositivos de seguridad doméstica y cámaras de tránsito o comercios.

Mientras tanto, el perímetro reforzado en la vivienda familiar opera como un mensaje explícito para frenar el acceso de extraños: “propiedad privada” y “prohibido el paso”, con barreras visibles que impiden entrar en vehículo.

En un caso con escasa información nueva divulgada por los investigadores, el cambio en la entrada de la casa se convirtió en el indicio más reciente de que el lugar sigue siendo un punto de interés y de tensión para el vecindario, sin que eso implique avances confirmados sobre el paradero de Nancy Guthrie.

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