“Confiamos en un hombre sin conciencia”: la desgarradora carta de la mamá de Matthew Perry contra el exasistente personal del actor

Suzanne Morrison acusó a Kenneth Iwamasa de traicionar la confianza de Matthew Perry durante su lucha contra las adicciones. (Photo by Brian Ach/Invision/AP, File)

La familia de Matthew Perry volvió a pronunciarse públicamente sobre la muerte del actor, esta vez con duras declaraciones dirigidas a Kenneth Iwamasa, el exasistente personal que se declaró culpable por su papel en el caso de ketamina que acabó con la vida de la estrella de Friends.

A pocos días de la sentencia judicial programada para el 27 de mayo de 2026, Suzanne Morrison, madre del comediante y actor, presentó una carta de impacto emocional ante la corte en la que acusó a Iwamasa de traicionar la confianza de su hijo y de facilitar el consumo de drogas que resultó fatal.

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Morrison sostuvo que la principal responsabilidad de Kenneth Iwamasa era vigilar y cuidar a Perry durante su lucha contra las adicciones. “Pero en lugar de proteger a Matthew, ayudó e incentivó el consumo ilegal de drogas”, escribió la madre del actor

La mujer también cuestionó directamente las acciones del exasistente, quien, de acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, inyectó ketamina al actor en repetidas ocasiones pese a no tener formación médica.

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La familia del actor sostiene que Kenneth Iwamasa intentó mostrarse como alguien cercano y protector incluso después de la muerte de Perry. (REUTERS/Mike Blake)

“Le inyectó las drogas al cuerpo de Matthew, aunque no estaba ni remotamente calificado. Lo hizo aunque podía ver que era algo obviamente peligroso. Y lo hizo una y otra vez”, afirmó Morrison en la carta que obtuvo PEOPLE.

“Confiamos en un hombre sin conciencia”

En su declaración, Suzanne Morrison también describió el profundo impacto emocional que sufrió la familia tras la muerte del actor y aseguró que, incluso después del fallecimiento, Iwamasa mantuvo contacto constante con ella de una manera que hoy considera perturbadora.

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“Me vigilaba de cerca”, escribió. “Me enviaba canciones, dibujó un pequeño mapa para ayudarme a encontrar el camino en el cementerio. Si veía un arcoíris —una de las cosas favoritas de Matthew— me llamaba”.

La madre de Perry aseguró además que el exasistente insistió en hablar durante el funeral del actor. “Se aferró a mí y a la familia como si de alguna manera fuera el bueno que intentó salvar a Matthew”, señaló.

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En uno de los fragmentos más duros de la carta, Morrison afirmó: “Confiamos en un hombre sin conciencia, y mi hijo pagó el precio”.

La madre del actor aseguró que el exasistente facilitó el acceso a ketamina pese al evidente deterioro de la estrella de Friends (Captura de video)

Las hermanas de Perry también hablaron

La cobertura de Entertainment Weekly reveló que las hermanas del actor, Madeline y Caitlin Morrison, también enviaron cartas de impacto al juez antes de la sentencia.

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Madeline recordó el momento en que acudió junto a su hermana a la casa del actor para elegir la ropa que usaría en el entierro. Según escribió, Kenneth Iwamasa se mostraba “inquieto” mientras repetía constantemente su versión de los hechos “como si estuviera siendo entrevistado en lugar de llorar a un amigo”.

La hermana del actor también calificó como una “broma cruel” el hecho de que Iwamasa hablara durante el funeral. “La persona responsable de la muerte de mi hermano se paró frente a las personas que más lo amaban”, escribió. “No solo le quitó la vida a mi hermano, también arruinó nuestros últimos recuerdos de despedida”.

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Por su parte, Caitlin Morrison —directora de la organización Matthew Perry House— afirmó que no siente “ninguna simpatía” por el exasistente y criticó la forma en que, según ella, continuó acosando a la familia durante el duelo.

El caso judicial por la muerte de Matthew Perry ya dejó varias condenas relacionadas con la distribución ilegal de ketamina. (Evan Agostini/Invision/AP)

El avance del caso judicial

Kenneth Iwamasa es una de las cinco personas acusadas en la investigación por la muerte de Matthew Perry.

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Las autoridades estadounidenses sostienen que el exasistente conspiró junto a Jasveen Sangha, Erik Fleming y el doctor Salvador Plasencia para obtener y distribuir ketamina de manera ilegal al actor.

El proceso judicial ya dejó varias condenas. Jasveen Sangha recibió una sentencia de 15 años de prisión tras declararse culpable de distribución de ketamina y de mantener un inmueble relacionado con drogas. Erik Fleming recibió 24 meses de prisión federal y tres años de libertad supervisada. El doctor Salvador Plasencia fue condenado a 30 meses de cárcel, mientras que Mark Chavez recibió ocho meses de arresto domiciliario, además de libertad supervisada y servicio comunitario.

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En el caso de Kenneth Iwamasa, los fiscales federales solicitaron una condena de 41 meses de prisión, además de tres años de libertad supervisada. La sentencia será dictada el próximo 27 de mayo.