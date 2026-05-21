El mercado petrolero retrocede en medio de especulaciones de un acuerdo para la paz en Medio Oriente

El buque petrolero/químico "Bald Man" en el puerto de Fujairah, mientras el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán limita el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, 6 de mayo de 2026. REUTERS/Amr Alfiky

El precio del petróleo cayó el jueves tras una jornada de fuertes oscilaciones, presionado por especulaciones sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio. El barril de Brent del mar del Norte para entrega en julio retrocedió un 2,32%, hasta USD 102,58, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) perdió un 1,94%, hasta USD 96,35.

La volatilidad de la sesión reflejó la incertidumbre que domina el mercado. A primera hora, ambas referencias subieron cerca de un 3% —con el WTI superando los USD 100 por barril— después de que Reuters informara que el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, había emitido una directiva que endurecía la postura del país frente a una de las exigencias centrales de Washington en las negociaciones de paz, según dos fuentes iraníes de alto rango citadas por esa agencia.

PUBLICIDAD

El alza se aceleró además tras las declaraciones del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien afirmó que un sistema de peaje propuesto por Irán en el estrecho de Ormuz haría inviable cualquier acuerdo diplomático. Los precios revirtieron luego parte de esas ganancias cuando el propio Rubio señaló que funcionarios de Pakistán —país que actúa como mediador— viajarían a Irán para sostener conversaciones.

El miércoles, Irán había anunciado la creación de una nueva “Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico” y declaró una “zona marítima controlada” en Ormuz. El estrecho fue cerrado de facto por Teherán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel que desencadenaron el conflicto el 28 de febrero. Desde el alto el fuego de abril, la mayor parte de los combates ha cesado, aunque Irán mantiene restricciones al tráfico marítimo mientras Washington bloquea su costa.

PUBLICIDAD

Imagen de archivo de barriles de petróleo. EFE/Bagus Indahono

Fue la publicación de informaciones de prensa sobre la inminencia de un acuerdo lo que precipitó la caída de precios al cierre de la sesión, según explicó a la agencia AFPJohn Kilduff, analista de Again Capital. El mercado petrolero se encuentra, en sus palabras, “en una encrucijada”: o se alcanza un pacto, o se produce “una nueva ola de acciones militares contra Irán, lo que sería muy preocupante”, dado que las infraestructuras energéticas de la región quedarían aún más expuestas.

Incluso ante una tregua duradera, los expertos consultados descartan una caída brusca de los precios. Las reservas de crudo de los países consumidores han soportado una presión sostenida para compensar la pérdida de barriles procedentes del Golfo, y el mercado anticipa que los Estados intentarán reconstituirlas. A eso se suma el tiempo necesario para que la producción regional recupere su plena capacidad.

PUBLICIDAD

Kilduff advirtió además que Irán ha demostrado tener “la capacidad de perturbar el estrecho de Ormuz a su antojo”, lo que incorpora una prima de riesgo a los precios incluso en un escenario de acuerdo. Esa amenaza latente sobre una de las arterias del comercio global de hidrocarburos seguirá pesando sobre las cotizaciones con independencia del desenlace diplomático.

Cuatro fuentes indicaron que los siete principales países productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) podrían acordar un modesto aumento de la producción para julio cuando se reúnan el próximo 7 de junio, aunque el suministro de varios de ellos continúa afectado por la guerra en Irán.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP y Reuters)